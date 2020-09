7 trucos para evitar que sepan que eres el impostor en Among Us

Among Us es el videojuego de moda. Se trata de un juego simple pero muy divertido, donde un equipo entra a una nave espacial con el objetivo de completar misiones, pero un traidor, que se escoge de forma aleatoria entre los miembros del grupo, deberá eliminar a los tripulantes de la nave y ganar la partida. Si alguna vez te ha tocado ser el impostor y no quieres que te descubran, te damos algunos trucos y consejos.

Haz que completas las tareas

Si eres el impostor haz que estás completando alguna tarea. En el mapa puedes ver dónde están las máquinas que hay para hacer tareas. Quédate delante de ellas para simular completarla. También puedes aprovechar este amago para eliminar a algún jugador que esté completando la misma tarea, pero asegúrate de que no hay nadie cerca que te pueda ver.

Soluciona los sabotajes

Los traidores de Among Us pueden crear sabotajes para distraer a los demás usuarios o intentar ganar la partida. Aunque eres un traidor y no puedes completar tareas, sí puedes solucionar ese sabotaje para que los demás jugadores no sospechen. Por lo tanto, ayuda a solucionarlos.

¿Sospechan de ti en Among Us? Culpa a otro jugador

Si sospechan de que eres el traidor, lo mejor será echar las culpas a otro. Por ejemplo, puedes decir que uno de los jugadores llevaba mucho tiempo haciendo una tarea o que has visto que estaba dando vueltas de manera sospechosa. El objetivo es que no te voten a ti como impostor, sino a el otro jugador para que así lo eliminen y tengas más oportunidad de ganar la partida

Reporta los cuerpos que eliminas para que no sospechen

Como traidor también puedes reportar los cuerpos para que nadie sospeche. SI lo haces, asegúrate de inventarte una buena cuartará o de culpar a alguien que andaba cerca para que le voten a él y la gente no sospeche de ti.

Cuidado con eliminar a algún jugador mientras otro está completando una tarea cerca

Si bien el jugador que está completando la tarea estará pendiente de la pantalla, los bordes permiten ver parte del mapa y si hay otro usuario cerca. Por lo tanto, si decides eliminar a alguien, comprueba que estás bastante alejado de la persona. Si el otro jugador te ha visto, intenta eliminarlo antes de que diga algo o reporte el cuerpo para poder votar.

Cuidado con las alcantarillas

Puedes esconderte en las alcantarillas para sorprender a otro jugador y eliminarlo. Sin embargo, debes tener cuidado, ya que el otro jugador de puede ver salir de una escotilla y correr al centro de la nave para reportarte. Por lo tanto, lo más aconsejable es que permanezcas ahí hasta que se vaya y luego lo elimines cuando estés a una distancia prudencial. O bien, lo sorprendas cuando esté cerca de la alcantarilla.

Evita culpar a alguien siempre

Si culpas siempre a alguien sospecharán de ti. Lo mejor es preguntar quién ha encontrado el cuerpo, quién estaba cerca etc. En la mayoría de partidas el impostor es aquel que siempre echa la culpa a alguien sin pruebas para librarse, y lo recomendable es solo hacerlo si alguien sospecha de ti o te ha visto cometer el crimen.