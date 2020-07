Xiaomi Mi 10 Lite 5G, análisis: otro gran éxito de Xiaomi

La serie Mi 10 lleva unos meses en el mercado. Esta nueva familia, sobre todo los modelos más potentes, ha aumentado de precio respecto al año anterior. Tal vez no seas un usuario muy exigente y pagar 900 euros por un móvil te parece demasiado. Xiaomi tiene una alternativa, y sin salir de la gama Mi: el Xiaomi Mi 10 Lite. Este móvil de gama media es perfecto para los que buscan un buen smartphone sin gastarse demasiado, pero manteniendo la esencia de los móviles de gama alta.

El Xiaomi Mi 10 Lite cuenta con una pantalla AMOLED, tiene un procesador Qualcomm de ocho núcleos, soporta redes 5G y cuenta con una cuádruple cámara principal. Todo esto por menos de 400 euros. He probado este terminal durante unas semanas, te cuento mi experiencia y opinión personal en este análisis.

Diseño: manteniendo la esencia de Xiaomi

El diseño no es el punto fuerte de este móvil de Xiaomi, aunque no deja indiferente. La compañía china ha apostado por darle un toque más ‘juvenil’ en comparación con los Mi 10 y Mi 10 Pro. La trasera es de policarbonato, pero imita al cristal con unos tonos brillantes que están muy bien conseguidos. Esta trasera está curvada en ambos lados, lo que facilita el agarre. Además, se fusionan con unos marcos, también de policarbonato, que tienen un grosor de 7.88 milímetros.

En los marcos no hay grandes novedades. La botonera está en el lado derecho, cuenta con USB C y tiene una bandeja para insertar hasta dos tarjetas nano SIM. Además, incluye un puerto para auriculares en la zona superior. Así como un micrófono y un sensor infrarrojo para utilizar el Mi 10 Lite como mando a distancia.

Y volviendo a la trasera, además del color, que me parece muy llamativo, también destaca el módulo de cámara. Tiene una forma cuadrada con esquinas redondeadas y sobresale ligeramente del borde. Personalmente, creo que rompe un poco la estética, sobre todo con unos cantos tan curvos en los laterales. Sin embargo, no es nada de lo que preocuparse, y con una funda (que viene incluida en la caja) se soluciona.

Para mi, lo más llamativo del diseño del Mi 10 Lite es el frontal. Sobre todo porque cuenta con unos marcos mínimos tanto en la zona superior como en la parte inferior, siendo los de abajo ligeramente más anchos, aunque están bastante bien aprovechados. En la parte superior vemos un notch con forma de gota de agua, el altavoz para las llamadas está justo arriba. Un detalle muy interesante, y un punto muy positivo, es que este Mi 10 Lite tiene un LED de notificaciones. Es visible cuando nos llega una notificación, está justo en el lateral derecho. Resulta curioso que cuente con este LED, incluso cuando podemos activar la pantalla ‘siempre encendida’.

Y de vuelta al notch: si no nos gusta la muesca podemos añadir un bisel negro desde los ajustes del software.

En líneas generales el Mi 10 Lite cumple en diseño. Como comentaba, no es de los terminales más bonitos en su segmento, pero resulta bastante atractivo, sobre todo al público más joven, por sus acabado en la trasera. El frontal también destaca por esos marcos mínimos. Cómodo en mano y nada resbaladizo. Eso sí, la trasera es un imán para las huellas, pese a que es policarbonato.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G, características

Dimensiones y peso: se desconocen

se desconocen Pantalla : AMOLED de 6.57” con resolución Full HD+

: AMOLED de 6.57” con resolución Full HD+ Procesador : Qualcomm Snapdragon 765, ocho núcleos

: Qualcomm Snapdragon 765, ocho núcleos RAM : sin especificar

: sin especificar Almacenamiento : 64 o 128 GB

: 64 o 128 GB Cámara principal : 48 MP + gran angular + profundidad de campo + macro

: 48 MP + gran angular + profundidad de campo + macro Cámara frontal :

: Batería : 4.160 mAh con carga rápida de 20W

: 4.160 mAh con carga rápida de 20W Conectividad : WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth, GPS

: WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth, GPS Versión de Android : Android 10 con MIUI 11

: Android 10 con MIUI 11 Otros: USB C, lector de huellas dactilares

La pantalla del Xiaomi Mi 10 Lite

El Xiaomi Mi 10 Lite tiene una pantalla AMOLED de 6.57 pulgadas. Cuenta con resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles) y tiene un formato bastante panorámico, de 20:9. Además, el panel está recubierto con Gorilla Glass 5, que protege frente a pequeños golpes y arañazos.

¿Cómo se ve la pantalla del Mi 10 Lite? En líneas generales muy muy bien. El panel AMOLED tiene una interpretación de los colores muy buena y la nitidez es excelente. Resolución suficiente para poder ver la pantalla sin ningún problema con la densidad de píxeles y unos ángulos de visión baste buenos, sin que amarilleen. Con esta pantalla se disfruta mucho viendo contenido multimedia o jugando a juegos.

El brillo también es muy bueno en interiores, aunque en exteriores echo en falta algo más de nits, sobre todo cuando hay luz directa. Aun así, no es problema para visualizar el contenido, simplemente me gustaría tener un poco más de brillo máximo.







Las opciones de pantalla del Xiaomi Mi 10 Lite.

El Mi 10 Lite tiene diferentes ajustes en la pantalla. Por ejemplo, podemos ajustar los colores y escoger una tonalidad que más nos agrade: tonos más fríos o más cálidos. También podemos activar el clásico modo lectura, que amarillea los tonos de la pantalla para evitar la vista cansada.

Otra función interesante del Mi 10 Lite en este apartado es la opción Always-on Display, o Pantalla siempre encendida. La pantalla Always-on hace que podamos ver información importante cuando el terminal está apagado. Por ejemplo la hora o las notificaciones. Como es un panel AMOLED y la mayoría de información que muestra la pantalla está en negro (píxeles apagados), no consume mucha batería. Además, se ajusta el brillo a un nivel bajo pero visible.

En los ajustes también podemos personalizar esta pantalla con diferentes estilos o iconos. Incluso podemos escribir nuestro propio texto o firma para que se muestre cuando el móvil está bloqueado.

Rendimiento y autonomía

Xiaomi ha escogido uno de los mejores procesadores de gama media para este móvil: el Qualcomm Snapdragon 765 G. Ha demostrado tener un gran rendimiento, y muchos de los móviles de gama media cuentan con este procesador. Entre ellos, el Samsung Galaxy A71 5G, el Oppo Reno 4 Pro o el Realme X50. En el Mi 10 Lite está acompañado con una configuración de 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno.

¿Cómo se comporta este móvil? Pues lo cierto es que bastante bien. Durante estas semanas de análisis el Mi 10 Lite ha demostrado ser un móvil potente, capaz de abrir juegos sin ningún problema y realzar tareas bastante exigentes sin problemas. Puede abrir cualquier tipo de app y juego rápidamente, aunque en algunos muy exigentes con gráficos altos notamos algo de LAG. Sin embargo, en líneas generales mueve todo muy bien.

En la navegación por la interfaz tampoco he tenido problema. Ningún corte ni LAG y los procesos se completaban rápidamente. Eso sí, he notado algo de tirón en las notificaciones. Las transiciones no son del todo fluidas, aunque no es algo alarmante.

La batería del Mi 10 Lite

Hasta 6 horas de pantalla activa y carga al 50% en 30 minutos.

La batería del Mi 10 es de 4.160 mAh. No le he encontrando ninguna pega. Durante estos días el terminal ha aguantado una jornada completa con un uso medio sin ningún problema, llegando al final de la noche con un 20 por ciento de batería. Con un uso más intensivo tampoco me ha costado llegar al final del día, aunque sí con un menor porcentaje y ya listo para cargar.

Lo cierto es que en general el procesador hace muy buena gestión de la autonomía, aunque noto que MIUI 11 tiene que estar algo más optimizado. Creo que las funciones y los extras (los comento en el apartado del software) hacen que la batería se gaste más rápido. Eso sí, podemos activar el modo oscuro en la interfaz. Como es un panel OLED y los negros que se muestran en la pantalla son píxeles apagados, podemos conseguir ahorrar algo más de batería.

Y sobre la carga, tiene un cargador de 20W, que se considera carga rápida. Durante las pruebas, y a partir del 0 por ciento de batería, el terminal ha tardado unos 30 minutos en llegar al 50 por ciento. La carga completa la hace en algo más de una hora y 20 minutos, que no está nada mal. En este caso no tenemos carga inalámbrica.

Cámaras: cuatro lentes con sus pros y contras

El Xiaomi Mi 10 Lite cuenta con una cuádruple cámara principal. La configuración es la que encontramos en la mayoría de móviles de gama media. En este caso, la del Mi 10 Lite queda así.

Cámara principal de hasta 48 megapíxeles.

Cámara gran angular de 8 megapíxeles.

Cámara macro de 2 megapíxeles.

Cámara de profundidad de 2 megapíxeles.

Aviso: las fotografías han sido optimizadas para mejorar la velocidad de carga de esta página. Puedes ver las imágenes en alta calidad aquí.

¿Cómo son los resultados en el día a día? La cámara principal ofrece buenos resultados en la mayoría de situaciones. No sorprenden, pero sí que cumplen. Buen color y detalle en condiciones de buena luz, incluso en interiores controla muy bien el ruido. La exposición es buena, aunque algo alta cuando hay luz directa o cielos muy despejados. Y hablando del cielo, el Mi 10 Lite cuenta con un modo que permite cambiar el color o el estado del cielo, y lo cierto es que funciona bastante bien.

Normal











Zoom 2x



Zoom 2x

Cuando la luz cae el terminal sigue haciendo un buen trabajo, aunque ya notamos algo de ruido y perdemos bastante detalle. El modo nocturno que incluye la cámara mejora ligeramente los resultados con algo más de color y brillo, por lo que es aconsejable tomar fotografías con este modo cuando hay poca luz.

El Mi 10 Lite cuenta con diferentes modos de cámara: 48 Megapíxeles, HDR, IA… todos ellos ayudan a mejorar las fotografías y los resultados cambian bastante dependiendo del modo que escogemos.

Normal

48 megapíxeles

HDR

IA activado

El que mejor resultados ofrece es el sensor de 48 megapíxeles, ya que añade más detalle. Seguido del modo IA, que aumenta algo los colores, aunque personalmente los veo demasiado artificiales. El modo HDR también los aumenta, pero tiende a quemarlos.

Gran angular







La cámara gran angular es de 8 megapíxeles. Aquí los resultados en exteriores caen ligeramente por la falta de más resolución. Pero, de nuevo, ofrece buenos resultados a nivel de color y brillo, con una pequeña pérdida de detalle en las zonas más alejadas. Eso sí, hay que tener en cuenta que el angular capta más información, así que es normal perder algo de detalle. La exposición también es buena en exteriores, pero en interiores falla ligeramente cuando hay mucha luz o alguna ventana.

Las lentes de profundidad y macro

Macro

Retrato

La cámara de profundidad de 2 megapíxeles nos permite hacer fotografías en modo retrato. Ofrece buenos resultados, con un recorte decente en la mayoría de situaciones y un color y detalle muy similar a lo que vemos en la cámara principal. Capta muy bien al sujeto y hace un buen enfoque. Lo mismo sucede con objetos, aunque en este caso tarda más en enfocar y los resultados no son tan buenos como cuando hacemos fotografías a personas.

En cuanto al sensor macro, también con una resolución de 2 megapíxeles, los resultados son muy interesantes. Conseguimos imágenes curiosas y con un buen detalle a corta distancia.

Selfie y vídeo

La cámara selfie del Mi 10 Lite tiene una resolución de 16 megapíxeles. La calidad es bastante buena, tanto en exteriores como en interiores, aunque difumina ligeramente el rostro. Buen ángulo y buenas opciones y modos, como el de retrato o filtros.

En cuanto a la grabación de vídeos, el móvil es capaz de grabar a 4K y 60 fps. Buena calidad en general, aunque con algo de ruido en interiores y una estabilización mejorable.

La app de cámara





El Xiaomi Mi 10 Lite cuenta con su propia aplicación de cámara, con un diseño muy adaptado a la interfaz y fácil de usar. Los modos se encuentran en la parte inferior, y se acceden a ellos deslizando de derecha a izquierda o viceversa. En la zona superior encontramos algunos ajustes rápidos, como la posibilidad de aplicar efectos y más.

Además, la cámara tiene algunos ajustes como la posibilidad de ajustar los botones de volumen para que hagan alguna función (botón de zoom, obturador…). O ajustar la calidad de la imagen. Algo que no me ha gustado es que la cámara aplica la marca de agua por defecto, y tenemos que desactivarla de forma manual. Afortunadamente, desactivar esta opción y eliminar la marca de agua de los móviles Xiaomi es muy sencillo. Aquí te explico cómo puedes hacerlo.

Software: MIUI 11, pero por poco tiempo

El Xiaomi Mi 10 Lite llega con Android 10 y EMUI 11. Una capa de personalización muy conocida y una de las más completas que podemos encontrar en Android. MIUI 11 estará por poco tiempo, este terminal actualizará a MIUI 12 en los próximos meses, por lo que tendremos muy pronto más novedades. La actual versión tiene sus pros y sus contras, los repasamos.

Comienzo hablando del diseño de la interfaz. MIUI 11 tiene una estética muy minimalista, similar a Android 10, pero con unos iconos y un diseño en las apps propio. Lo cierto es que el diseño está muy bien adaptado, aunque la forma de los iconos no coincide incluso con las apps propias. Por defecto el laucnher de Xiaomi consta de una pantalla de inicio donde se acumulan todas las aplicaciones, pero en los ajustes también tenemos la posibilidad de aplicar un cajón de apps, para que quede el escritorio más ordenado.

El terminal también se integra con Google a través de un Feed lateral donde podemos ver las últimas noticias e información relevante, así como el asistente de Google.

Xiaomi tiene grandes opciones de personalización. Cuenta con una tienda de temas donde podemos descargar diseños, fondos de pantalla o iconos para mostrar un aspecto diferente. También nos permite escoger la forma de los iconos que se muestran en la pantalla principal, así como la posibilidad de cambiar las transiciones, tamaño de los iconos etc.

Y hablando de aplicaciones, son varias las que incluye Xiaomi, algunas muy útiles como la app Limpiador, que ayuda a mantener el terminal libre de archivos basura. También la app de Seguridad, para tener el Mi 10 Lite más optimizado. Eso sí, en algunas de estas apps encontramos publicidad









Más allá de la personalización y el diseño, la capa de Xiaomi cuenta con funciones muy muy interesantes. Por ejemplo, podemos escoger entre una navegación con botones en pantalla o gestos, que son bastante intuitivos y fáciles de utilizar. También podemos ajustar el modo ‘Una sola mano’. Esto hace que la pantalla se vuelva más compacta para poder utilizarla con una sola mano. Por supuesto, también cuenta con un modo oscuro.

Lo cierto es que la capa de personalización de Xiaomi es completísima. No me he cansado de experimentar, comprobar funciones, ajustes… siempre hay algo nuevo que averiguar. Algunos de estos ajustes son algo innecesarios, pero como no afectan al rendimiento nunca vienen mal que estén ahí. El único punto negativo que le veo es la publicidad en algunas aplicaciones.

Sonido y seguridad

El Xiaomi Mi 10 Lite cuenta con lector de huellas dactilares en pantalla.

El Xiaomi Mi 10 Lite solo tiene un altavoz principal en la parte inferior. Lamentablemente no cuenta con altavoz estéreo, pese a que tiene uno en la zona superior para las llamadas. La calidad del audio es correcta, aunque le falta algo más de nitidez con un volumen alto. El nivel de volumen máximo también es bueno.

En cuanto a las opciones de desbloqueo, el terminal cuenta con un lector de huellas dactilares directamente en la pantalla. Funciona muy bien: desbloquea muy rápido y prácticamente siempre reconoce la huella. Además, está en una posición correcta, donde descansa el pulgar. También incluye desbloqueo facial, aunque este es a través de software y no es tan seguro. Eso sí, desbloquea bastante rápido, aunque suele fallar cuando vamos con gafas. Por supuesto, también falla al llevar mascarilla.

Precio y conclusiones

El Xiaomi Mi 10 Lite ya está a la venta a un precio de 325 euros para la versión más económica, de 6 GB de memoria RAM con 64 GB de almacenamiento interno en Amazon, aunque el pecio oficial es de 350 euros. También hay una variante de 6 GB y 128 GB de almacenamiento interno, con un precio de 400 euros.

Ya lo he mencionado en el título del análisis: El Xiaomi Mi 10 Lite va a ser gran éxito de Xiaomi. Principalmente por la buena relación calidad / precio de este dispositivo. El Mi 10 Lite, como cualquier otro móvil, tiene sus puntos positivos y puntos negativos. Lo interesante es que los pequeños fallos o inconvenientes que le he encontrado durante estas semanas de uso no afectan de forma muy directa al terminal.

Una de las cosas que menos me ha gustado es el sonido: es correcto, pero algo pobre en nitidez y sin audio estéreo. También he echado en falta algo más de calidad en las imágenes, aunque su cámara es muy versátil y en general ofrece buenos resultados. Por último, el diseño, pese a que es llamativo, no es tan premium como otros modelos.

El Mi 10 Lite tiene cosas muy buenas, empezando por su pantalla. El panel de 6.57 pulgadas es muy brillante y muy nítido. Ofrece unos muy buenos colores y la tecnología AMOLED nos permite ahorrar más batería con el modo oscuro. Batería que es suficiente para el día a día, pudiendo realizar una jornada completa sin preocuparnos del cargador.

Otro detalle interesante es el rendimiento: el Snapdragon 675 hace muy buen trabajo y consigue realizar cualquier tarea sin ningún problema. El apartado fotográfico es muy versátil y con opciones muy interesantes.

En definitiva, si estás buscando un móvil que no supere los 400 euros, el Mi 10 Lite es una muy buena opción. Sobre todo si priorizas pantalla, rendimiento y software.

Puedes comprar el Mi 10 Lite aquí.