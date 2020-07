¿El OnePlus Nord es resistente al agua?

El OnePlus Nord es uno de los móviles más interesantes de OnePlus. Se trata de un dispositivo de gama media con un precio de menos de 500 euros para la versión más básica, y que incluye algunas características dignas de un modelo de gama alta. Por ejemplo, el mismo sensor principal que el OnePlus 8 o la pantalla a 90 Hz. Pero… ¿qué pasa con la resistencia al agua? ¿Es el OnePlus Nord sumergible o resistente a salpicaduras?

Para comprobarlo, solo hay que dirigirse a la página web de OnePlus, en el apartado de especificaciones. OnePlus no menciona ningún tipo de resistencia, por lo que en principio, el OnePlus Nord no ha pasado ningún tipo de certificación IP contra el agua o polvo. Esto quiere decir que oficialmente el OnePlus Nord no es resistente al agua. Además, la garantía no cubre ningún daño ocasionado por líquidos.

Ahora bien, es probable que el terminal resista a la lluvia, salpicaduras pequeños accidentes, pero no es recomendable sumergirlo o mojarlo bajo el grifo.

¿Qué móviles OnePlus son resistentes al agua?

El único dispositivo de OnePlus resistente al agua es el OnePlus 8 Pro. Ni siquiera el modelo normal cuenta con una certificación IP. OnePlus confirmó con el lanzamiento del 7 Pro que el dispositivo no había pasado una certificación porque esto haría que el precio aumentara. Sin embargo, el terminal podría resistir al derrame de líquidos. Eso sí, sin que la garantía cubra daños ocasionados por el agua.

Pese a que el OnePlus Nord no tiene resistencia al agua y al polvo, sigue siendo un dispositivo muy interesante. Este móvil cuenta con una cuádruple cámara de hasta 48 megapíxeles, pantalla de 6.44 pulgadas con resolución Full HD+ y 90 Hz y un procesador Snapdragon 765G, que además es compatible con redes 5G. El precio es lo más interesante. La versión de 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno cuesta 400 euros. Por otra parte, la variante con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento tiene un precio de 500 euros.