El diseño del Samsung Galaxy Note 20 se deja ver con todo lujo de detalles

Los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra están cada vez más cerca de ser presentados. Estos dispositivos llegarán el próximo 5 de agosto, según ya ha podido confirmar la propia compañía. Las filtraciones ya han dejado ver algunas funcionalidades, así como el aspecto físico del modelo Ultra. Ahora, nuevas imágenes filtradas dejan ver el diseño oficial del Samsung Galaxy Note 20 con todo lujo de detalles.

9to5Google y el popular filtrador Evan Blass han dejado ver las imágenes oficiales del Galaxy Note 20 en color negro. Podemos ver el aspecto físico por todos los ángulos, y lo cierto es que en términos de diseño el Galaxy Note 20 es de 10. Samsung le ha puesto mucho mimo en el aspecto físico, con una trasera de cristal mate y un módulo de cámara rectangular con una triple lente en posición vertical. Así como el logotipo de Samsung en el centro.

En el apartado fotográfico esperamos un sensor principal de 64 o 108 megapíxeles, así como una segunda lente gran angular de 20 megapíxeles y otra cámara teleobjetivo con zoom 3x.

Con marcos mínimos y pantalla plana

En los laterales no hay grandes novedades: toda la botonera está en la zona derecha, mientras que en el marco izquierdo no habrá nada. El frontal también es muy llamativo. Los marcos son mínimos y parecen estar muy muy bien aprovechados. Tendrá un altavoz para las llamadas en el marco superior. Afortunadamente no ocupará marco en la pantalla. De hecho, el marco de la zona superior es prácticamente inexistente. Solo vemos una cámara directamente en la pantalla, y también es de pequeñas dimensiones.

El Samsung Galaxy Note 20 no contará con pantalla curvada en los dos cantos, sino que tendrá un panel AMOLED plano. Esto es una buena noticia para muchos usuarios, ya que la curvatura crea sombras innecesarias en la pantalla y en muchas ocasiones empeoran los ángulos de visión.

Los Samsung Galaxy Note 20 y Galaxy Note 20 Ultra se anunciarán el próximo 5 de agosto, en un evento únicamente online. En este lanzamiento también se anunciarán los Galaxy Buds Live, así como el Samsung Galaxy Watch 3.