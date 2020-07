El diseño del Samsung Galaxy Note 20 Ultra aparece en la web de Samsung

Muchas de las filtraciones de móviles son fugas accidentales de los fabricantes: las especificaciones aparecen en una tienda online o en la propia web del fabricante, se les escapa un vídeo promocional por redes sociales o incluso envían antes de lo previsto publicidad sobre ese nuevo producto. Algo similar le ha pasado a Samsung en su página web destinada al mercado Ruso. El posible diseño del Samsung Galaxy Note 20 Ultra se ha dejado ver en la web de Samsung.

@ishanagarwal24, ha compartido unas imágenes en su perfil de Twitter del diseño del Galaxy Note 20 Plus o Note 20 Ultra. Asegura que estas imágenes son de la página web de Samsung Rusia. Sin embargo, no puede confirmar si se trata de una imagen oficial real o de una simple imagen conceptual. Personalmente, apuesto por lo segundo: la calidad de la imagen en general es muy buena, el cómo ha llegado hasta ahí, ya que aparece en la página dedicada al Galaxy Note 8, es una incógnita.

Las imágenes solo muestran la parte trasera del terminal y se enfocan al módulo de cámara, que tendrá una forma cuadrada con una triple lente y diferentes sensores en el lateral. La tercera lente tiene una forma más cuadrada, por lo que podría ser el sensor teleobjetivo con un zoom de 50x o 100x.

Un Spen sin cambios aparentes

Además del módulo de cámara, también podemos ver el S Pen en un color dorado muy elegante. Parece que no cambiará de diseño respecto a la anterior generación, pero sí podría añadir nuevas funciones. Otros datos interesantes: la pantalla también estaría ligeramente curvada y el cristal de la trasera tendría un acabado mate.

Lamentablemente, no se han filtrado las especificaciones, por lo que no sabemos con certeza cuál es la configuración de la cámara o el tamaño de pantalla del modelo Ultra. No sabemos si Samsung eliminará al Galaxy Note 20 Plus para dejar únicamente el Galaxy Note 20 y Note 20 Ultra. En cuanto a la fecha de lanzamiento, se espera que este nuevo dispositivo se anuncie en agosto.