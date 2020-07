El Apple Watch no es solo el compañero perfecto del iPhone: así controlo todos mis dispositivos desde la muñeca

Los usuarios de un Apple Watch hablamos mucho de las grandes opciones para la salud y el deporte. De hecho, siempre que me preguntan sobre este dispositivo, les comento cómo ha conseguido cambiar mi rutina diaria a mejor. Pero este reloj inteligente de Apple tiene otras bondades no tan poco conocidas, y que a mí, personalmente, me fascinan. Una de ellas es la capacidad que tiene para controlar todos los dispositivos inteligentes. Desde los productos que forman parte del ecosistema de Apple, hasta otros accesorios de terceros. El Apple Watch Series 5 ha sustituido (en cierto modo) al HomePod como centro de control. Así es controlar todos mis dispositivos desde la muñeca.

Llevo mucho tiempo siendo usuario de los productos de Apple. Hace cuatro años decidí empezar con el ecosistema de la manzana por las opciones de sincronización entre dispositivos que ofrecía, además de la calidad de cada uno de los productos de Apple . El Apple Watch Series 4 fue mi última incorporación. De eso hace ya un año y ahora el que controla todo es el Apple Watch Series 5, una ligera, pero muy buena actualización. Hasta que no coloqué el Apple Watch en mi muñeca, no conocía las opciones que me podía ofrecer con el resto de productos de Apple. Desde controlar mi MacBook Pro en algunos aspectos, hasta poder gestionar el HomePod desde mi muñeca.

Controlando el HomePod y el Apple TV desde el Apple Watch

HomePod de Apple en color negro.

El HomePod es uno de mis productos favoritos de Apple. Principalmente porque es uno de los únicos dispositivos (junto con el Apple TV) que utilizo únicamente para entretenimiento y me ayuda a desconectar. Además, me permite a controlar mis dispositivos inteligentes a través de la voz, sin necesidad de acceder al iPhone. También hace la función de ‘Bridge’ o ‘puente’ para que pueda encender o apagar las luces a distancia, ya que está constantemente conectado a la red WiFi.

Pero una de las cosas que más me gustan de los productos Apple, es que incluso hasta el dispositivo que sirve para controlar, pueden ser controlados. Cuando el HomePod está activo (reproduciendo música, podcast…), el Watch de Apple se convierte en un centro de control muy completo. A través de la función ‘Ahora suena’, podemos ver qué canción se está reproduciendo, pasar a la pista siguiente, a la anterior, pausar o incluso controlar el volumen del HomePod a través de la Digital Crown. Esto último es lo que más me gusta de la sincronización del Apple Watch Series 5 con el HomePod. Puedo ajustar el volumen rápidamente desde cualquier parte de la casa, sin necesidad de ir hacia el HomePod o de pedirle a Siri que lo haga a través de la voz. Cuando estoy escuchando música y alguien me llama, simplemente giro la corona y el volumen se baja.

Algo similar pasa con el Apple TV. Puede servir de centro de control, pero el Apple Watch también lo controla. No solo la reproducción de una serie, sino la propia interfaz. Es decir, el Apple Watch puede servir como el Siri Remote, el mando del Apple TV.

El Apple Watch y el Macbook Pro

En el Macbook Pro creía que la sincronización con el Apple Watch no iba a ser tan importante como sí lo es, por ejemplo entre Macbook y iPhone. Pero me ha sorprendido. El reloj de Apple permite desbloquear rápidamente el Macbook Pro cuando lo abrimos. Esto es realmente útil, sobre todo, si el Macbook está conectado a un monitor externo (como es mi caso) y con la tapa bajada. No puedo utilizar Touch ID, pero tampoco necesito poner la contraseña. Pulso una tecla, el Mac se enciende y el Apple Watch desbloquea. Así de rápido.

Esta no es la única función entre Apple Watch y Macbook Pro. Con el Series 5 también puedo confirmar compras en Apple Pay que hago a través del Mac. De nuevo, el Watch sustituye al Touch ID y a la contraseña. Nos aparece un aviso, dos toques en el botón lateral y producto pagado. Lo mismo si tenemos que confirmar una opción en el Mac que requiera de la contraseña (instalar una app, iniciar sesión con un certificado electrónico…) Es una maravilla. Además, es igual de seguro que poner una contraseña, si el reloj no está en la muñeca te va a pedir un código, y al estar bloqueado no puedes realizar estas opciones, por lo que si alguien coge tu reloj no podrá confirmar nada a no ser que introduzca el código del Apple Watch.

En el iPhone, ¿quién controla a quién?

Podríamos decir que el iPhone es el centro de control del Apple Watch. Es cierto, el iPhone es una herramienta imprescindible, el que nos permite enlazar el reloj y configurar algunas opciones. Sin embargo, el Apple Watch también permite controlar el iPhone de cierto modo. Podemos ver las notificaciones, responder llamadas, mensajes…. Incluso hacer que el Apple Watch tome una foto desde el iPhone. También encontrarlo mediante un sonido o el parpadeo de la linterna.

La función ‘Ahora suena’ del Apple Watch, también permite controlar la reproducción del iPhone, incluso ajustar el volumen a través de la corona.

El Watch y los accesorios conectados

Mi casa está llena de luces inteligentes, cámaras de seguridad que se pueden controlar con el móvil, un timbre inteligente… Todo este control lo hacía a través del iPhone, hasta que coloqué un Apple Watch en mi muñeca. La App Casa está disponible en el reloj de Apple, por lo que me permite controlar todas las luces y dispositivos inteligentes desde el reloj: ajustar cada dispositivo o aplicar los ambientes que tengo configurados.

La app ‘Casa’ siempre está como acceso directo en mis esferas del Apple Watch.

Aquí también aprovecho a Siri. Puedo pedirle a Siri a través del Apple Watch que encienda las luces, que encienda el Apple TV o que desbloquee la cerradura inteligente.

Manejar mis accesorios desde el Apple Watch me resulta muy útil cuando salgo o llego a casa. No tengo que sacar el iPhone de mi bolsillo o la mochila. Además, siempre tengo un acceso directo a la app Casa en mis esferas, por lo que accedo rápidamente.

Lo cierto es que no hace falta tener un Apple Watch para disfrutar de la sincronización del ecosistema de Apple. Todas las opciones que ofrece el reloj de la firma son increíbles, pero cada producto también se maneja de manera extraordinaria de forma independiente. De hecho, el iPad funciona de manera muy independiente al Apple Watch. El iPhone sigue siendo un producto redondo y una muy buena opción para el control del hogar. El HomePod se mantiene como mi reproductor principal y el Siri Remote del Apple TV también me acompaña cuando estoy viendo una serie o película. Eso sí, tras probarlo y ver cómo funciona, no podría vivir sin estas opciones que me ofrece el Apple Watch.