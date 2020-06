¿Un móvil con 16 GB de RAM? Xiaomi ya trabaja en uno

¿12 GB de memoria RAM no te parecen suficientes? No te preocupes, pronto veremos móviles con 16 GB de memoria RAM. No, no es broma. Xiaomi ya está trabajando en un terminal con esta configuración, según diferentes rumores.

Lo cierto es que en el mercado ya hay algún que otro terminal con 16 GB de RAM, pero Xiaomi todavía no tiene ningún modelo en su catálogo. La compañía china se asoció con el fabricante de módulos Micron para la RAM de sus dispositivos, ya que ofrecen una configuración DDR5 de hasta 12 GB, algo que Samsung también lleva haciendo desde julio del año pasado, pero posiblemente con un coste más caro. Samsung también se pueso en marcha con la producción de módulos RAM de 16 GB, y Micron le ha seguido.

Si bien es cierto que ya hay móviles de gama media con hasta 12 GB de RAM, la configuración de 16 Gigabyts podría ser exclusiva para algunos terminales de gama alta. Al menos, durante los primeros meses de la implementación en masa en los diferentes terminales. Anteriores rumores mencionaban que el Mi 10 Pro podría incluir esta configuración, pero finalmente llegó con 12 GB. Es probable que Xiaomi lance una edición especial, o tal vez un Mi Mix con esta configuración. Como es de esperar, la compañía todavía no ha mencionado nada al respecto.

Vía: GSMArena.