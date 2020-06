El Samsung Galaxy S20+ BTS ya se puede reservar en España ¡Y con oferta!

¡Buenas noticias para los fans de la banda K-pop del momento! El Samsung Galaxy S20 Plus BTS Edition ya está disponible para reserva en la web de Samsung. Todos los usuarios que quieran comprar este móvil tienen la opción de reservarlo para ser los primeros en recibirlo y para asegurarse de que no se van a quedar sin su terminal, ya que las unidades son limitadas. Además, llega con una oferta muy interesante. Te contamos todos los detalles.

Samsung ha anunciado hoy, día 19 de junio, la pre-venta del Samsung Galaxy S20+ BTS, y confirman que estará activa hasta el próximo 8 de julio. El día 9 de julio los usuarios que hayan reservado el terminal lo recibirán en su casa y todos aquellos que no hayan podido reservarlo podrán comprarlo, siempre y cuando queden unidades, aunque sin la oferta de reserva.

Si compramos un Galaxy S20 Plus BTS Edition podemos conseguir los Galaxy Buds Plu BTS con un 50 por ciento de descuento. Si por el contrario, solo compramos los Galaxy Buds Plus, Samsung nos regalará un cargador inalámbrico con el diseño de BTS. Para conseguir los tres productos tendríamos que comprar el Galaxy S20 Plus BTS y por separado los Galaxy Buds. De esta forma también conseguiremos el cargador, pero no el 50% de descuento en los auriculares.

¿Cuál es el precio del Samsung Galaxy S20+ x BTS? En España el terminal sale a la venta por 1060 euros para la versión de 128 GB con conectividad 4G. Son 50 euros más que la versión normal. Los Galaxy Buds BTS Edition tienen un precio de 220 euros. La compra conjunta de S20+ más los Galaxy Buds con el descuento es de 1.168 euros. El cargador tiene un precio de 30 euros y se vende por separado.

Puedes precomprar el Samsung Galaxy S20 BTS aquí.

Samsung Galaxy S20+ BTS Edition: características

El Samsung Galaxy S20 Plus BTS es una edición especial de la banda Kpop del momento. Esta colaboración se hizo oficial hace tan solo unos días, aunque se lleva rumoreando unas semanas. El S20 se tine de un color morado muy llamativo y con los logotipos de BTS. Además, el terminal cuenta con un Packaging especial y en la interfaz se han añadido fondos de pantallas y temas de la banda. También vienen fotos de los integrantes del grupo en la caja.

Samsung Galaxy Buds +

En cuanto al terminal, el Samsung Galaxy S20+ es el último móvil de gama alta de la compañía. Destaca por su cuádruple cámara principal, con un sensor primario de 12 megapíxeles, un telefoto de 64 MP, una lente gran angular de 12 megapíxeles y un sensor ToF para medir la profundidad de campo y hacer fotografías con modo retrato. El S20+ también tiene una pantalla de 6.7 pulgadas con resolución QHD+ y una tasa de refresco de 120 Hz.

Y si lo que te preocupa es la batería, el S20 BTS tiene una autonomía de 4.500 mAh, lo que permitirá aguantar un día de uso intensivo sin ningún problema. Otras características interesantes: cuenta con lector de huellas dactilares en pantalla y reconocimiento facial. Además, es compatible con Samsung Pay para pagos móviles.

Si quieres saber qué tal es el Galaxy S20, puedes leer aquí nuestro análisis.