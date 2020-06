Por qué no debes limpiar tu móvil con jabón

Durante estos últimos meses muchos usuarios han decidido cambiar algunas prácticas diarias con el fin de evitar contagios por el coronavirus. Una de esas prácticas es limpiar y desinfectar nuestros dispositivos electrónicos, como el reloj, el teclado de nuestro ordenador y sobre todo, nuestro móvil. El smartphone siempre lo llevamos en la mano y diferentes estudios han demostrado que acumula una gran cantidad de gérmenes, por lo que es recomendable limpiarlo a menudo. Eso sí, cuidado con echarle jabón a tu móvil. Por esto no debes limpiarlo con jabón u otros productos abrasivos.

Sí, muchos de los móviles de la actualidad (sobre todo los de gama alta) son resistentes al agua. Aunque los fabricantes no cubren este tipo de resistencias por la garantía, un móvil nuevo no tendría problema en aguantar un remojo debajo del grifo, siempre y cuando se tomen las medidas adecuada. Entre ellas, apagar el terminal, comprobar que la bandeja de la SIM está bien cerrada y secar bien el terminal. Sin embargo, los terminales no son resistentes al jabón o otros productos abrasivos, como solución multi-usos o Alcohol etílico. Es poco probable que el jabón entre donde el agua no puede, ya que el terminal que tiene una certificación frente al agua y al polvo tiene una sellado específico para que este tipo de líquidos no se cuelen en los componentes internos.

Ni jabón, ni alcohol etílico, ni otros productos abrasivos

El problema está en el exterior. La mayoría de los móviles tienen un recubrimiento olefóbico en la pantalla. Esta película protectora es invisible, pero evita que las huellas y el sudor que desprenden nuestros dedos se queden en el panel. También ayuda a que el panel sea más suave para navegar.

“El iPhone tiene una cubierta oleófuga (que repele los aceites) y antihuellas. Los productos de limpieza y materiales abrasivos se irían comiendo esta capa y podrían rayar tu iPhone”. Apple.

Al echar jabón en la pantalla hacemos que esa película protectora se elimine. Si bien no pasaría nada con una pequeña cantidad y en ocasiones muy puntuales, cuando se realiza cada dos por tres sí que puede ser peligroso. Lo mismo sucede con las gomas y las zonas protegidas para el agua. Los productos abrasivos pueden estropear estas zonas. Fabricantes como Apple ya advierten de esto en sus páginas webs.

¿Cómo podemos limpiar y desinfectar el móvil sin estropearlo? Podemos adquirir totallitas limpiadoras para el smartphone. Se pueden encontrar en Amazon y son seguras. También podemos hacer nuestra propia solución. En un cuento echa unas gotas de alcohol etílico y disuélvelo con el doble de agua. A continuación, con un paño que no suelte pelusa, limpia el terminal y sécalo rápidamente.