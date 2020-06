Nuevos rumores sobre el iPad Air 2020: adiós al puerto Lightning

Cada vez son más los rumores sobre un nuevo iPad Air 2020. En Virtualizados ya hemos mencionado algunas filtraciones sobre este nuevo iPad, como que podría lanzarse este mismo año, y que llegaría con un diseño renovado, similar al del iPad Pro de 2018. Ahora, nuevos rumores confirman que la cuarta generación de iPad no contará con puerto Lightning, sino con una conexión muy esperada en este tipo de dispositivos. Sí, USB C.

El portal japonés Mac Otakara, menciona que han conseguido la información gracias a un proveedor chino. Menciona que el iPad Air 2020 tendrá conector USB C, en vez de Lightning. No solo para la carga, sino para poder conectar otros dispositivos compatibles, como un disco duro, monitor externo con USB C etc. Es, sin duda, una buena noticia. Porque la implementación del USB C también significa otra cosa.

Hace unas semanas comentábamos unos rumores acerca del diseño del iPad Air de 4a generación. Todo parece apuntar a que contará con un aspecto muy similar al iPad Pro de 2018, con pantalla de 11 pulgadas, sin apenas marcos y con una trasera y cantos planos. No tiene mucho sentido incluir un USB C en el actual diseño del iPad Air, ya que los marcos están ligeramente curvados.

Concepto del iPad Air 2020

iPad Air 2020 con USB C y iPad Mini 6 con Lightning

Por otra parte, anteriores rumores también mencionaban que este iPad Air contaría con una pantalla Mini-LED, además de un lector de huellas dactilares o Touch ID bajo la pantalla, en vez de Face ID, que quedaría como característica exclusiva para los iPad Pro.

Por otra parte, el portal japonés también menciona que el iPad Mini 6 no contará con USB C, sino que mantendrá el conector Lightning. Posiblemente porque el diseño no cambie considerablemente respecto a la anterior versión. Este iPad Mini podría anunciarse en 2021, mientras que el iPad Air 2020 podría llegar a finales de año o principios de 2021.