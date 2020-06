iOS 14 llegaría a todos estos iPhone

iOS es el único sistema operativo que ofrece actualizaciones a aquellos terminales que llevan más de dos, tres o cuatro años en el mercado. La optimización de iOS por parte de Apple es muy buena en todos sus dispositivos, y esto hace que incluso terminales antiguos puedan actualizar sin ningún problema. En iOS 13 vimos como una gran lista de iPhones y iPads actualizaban a esta última versión. Parece que iOS 14 también llegará a todos estos modelos.

El medio israelí The Verifier ha desvelado que todos los iPhone compatibles con iOS 13 actualizarán a iOS 14. El medio ha tenido acceso al código fuente de una versión filtrada de iOS 14, donde han podido conocer esa compatibilidad. Según The Verifier, fuentes de “confianza” y especializadas en el tema aseguran que esta información es correcta. Por lo tanto, si tu móvil tiene iOS 13, podrá actualizar sin problemas a iOS 14.

La lista de móviles compatibles con la próxima versión del sistema operativo para el iPhone quedaría así.

Lista de iPhones compatibles con iOS 14





iPhone SE (2020)

iPhone SE (2016)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6S Plus

iPhone 6s

iPod Touch (7a generación)

Contando el iPod Touch de séptima generación, y sin contar los próximos iPhone 12, son 16 modelos los que actualizarían a iOS 14. Eso sí, pese a que todos los móviles con iOS 13 son compatibles, Apple podría limitar la actualización y no lanzarla en algunos modelos, como los iPhone 6s y 6S Plus. Aunque no hay nada confirmado. Si finalmente todos los dispositivos actualizan, Apple estaría dando soporte incluso a móviles de hace 5 años, lo que es una muy buena noticia para todos aquellos usuarios que todavía siguen con su iPhone 6s.

El pasado año, con el lanzamiento de iOS 13, Apple dejaba de dar soporte de actualización al iPhone 6. Este terminal se quedó en iOS 12. Posiblemente por incompatibilidades con el procesador. iOS 14 se anunciará en la WWDC del mes de junio.