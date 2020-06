El precio de la PlayStation 5 ha aparecido en la web de Amazon Francia

Sony desveló hace unos días el aspecto de la PlayStation 5 (PS5). La compañía japonesa mostró con todo lujo de detalles su diseño y los accesorios compatibles con esta consola. Sin embargo, no anunciaron el precio. Parece que esto lo dejarán para un evento próximo al lanzamiento, pero a Amazon Francia se le ha escapado el coste de esta consola. Durante unos minutos, la versión con slot para juegos ha sido listada en la web con su precio y fecha de salida a la venta.

Lo cierto es que no es extraño ver que la PS5 está listada en Amazon. Sony ya desveló su diseño y la ha publicado en el portal online, pero sin mostrar ninguna característica, más que el nombre, el modelo y un par de imágenes. El portal Instagaming ha podido tomar una captura de pantalla del precio y la disponibilidad. Según Amazon Francia la PlayStation 5 costará 500 euros. Además, se podrá comprar a partir del próximo 20 de noviembre. La versión digital, que también saldría a la venta el 20 de noviembre, costaría 450 euros. Es decir, 50 euros menos.

Por el momento Sony no ha confirmado cuánto costará, pero teniendo en cuenta que el precio ha salido de la misma web de Amazon, podemos esperar que se lance en Europa con ese precio. Personalmente, no me parece un coste desorbitado.

PS5: precio y fecha de salida a la venta

La fecha de lanzamiento también podría ser la correcta, ya que así Sony podría conseguir que la PS5 esté a punto para las compras navideñas. Siendo una opción muy interesante para muchos usuarios.

Esta nueva consola llegará con un diseño más futurista y un aspecto que ha causado mucha polémica y la división de opiniones de los jugadores de PlaySation. Por un lado, a muchos les parece un diseño bonito. Por otro, muchos jugadores esperaban algo más minimalista y, sobre todo, compacto. Sea como fuere, la PS5 llegará con este aspecto, con un montón de accesorios que se comprarán por separado y con dos versiones: una completamente digital y otra con slot para juegos físicos.

Tendremos que esperar a que Sony confirme el precio de esta consola. Podría ser en cualquier momento teniendo en cuenta que ya ha sido filtrado. Por el momento, la compañía no ha anunciado ningún otro evento relacionado con la consola.