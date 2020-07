Cómo funciona y cómo descargar la app Radar COVID

España ya tiene su aplicación oficial a la detección de exposición del Covid-19. Hace unos meses, Apple y Google unieron fuerzas para crear una API compatible con iOS y Android capaz de permitir alertar a los usuarios sobre la exposición frente al coronavirus a través de una aplicación. De esta forma, si un usuario que ha estado cerca de nosotros durante un periodo de tiempo (de unos 15 minutos) y da positivo, la app nos avisará para que tomemos las medidas necesarias. En este caso, la app oficial de nuestro país se llama Radar COVID. Ya se puede descargar y te contamos cómo funciona.

Esta aplicación está disponible de forma gratuita y es muy sencilla de usar. Lo único que tenemos que hacer es activar la opción de rastreo para que, en el caso de que alguien haya dado positivo, se nos comunique mediante una alerta. La interfaz tiene una página principal que muestra nuestro nivel de exposición. Si aparece ‘Exposición baja’ significa que no hemos estado en contacto con ningún dispositivo notificado. Ojo, ‘notificado’, ya que el usuario que de positivo tiene que tener la app descargada y confirmar su resultado para que nos avise.

Si pulsamos en el cartel la app nos mostrará diferentes medidas de seguridad que debemos tomar.

Activar el radar y comunicar tu positivo por Covid 19

La segunda opción que muestra es la activación del Radas COVID (coronavirus). Es decir, la posibilidad de que el terminal detecte dispositivos cercanos para que luego pueda notificar. No te preocupes, que los datos son completamente anónimos. No vas a poder saber quién ha dado positivo, solo que has estado cerca de esa persona. Además, tampoco se recopila ningún dato de geolocalización. Todo funciona de manera completamente anónima.

La tercera y última opción permite comunicar el positivo por coronavirus. Eso sí, no cualquiera puede notificarlo, deberás introducir el código de diagnostico. Una vez notificado, se enviará una alerta a los usuarios.

En la aplicación también podemos ver la política de privacidad, donde dejan claro que todos los datos son completamente anónimos. Además, también hay un apartado para resolver las dudas o incidencias con la app.

cómo descargar la app de rastreo de Covid-19

La aplicación está en fase beta, pero ya se puede descargar en Google Play de forma gratuita. En AppStore, para iPhone, todavía no está disponible. Puedes descargarla aquí para Android.

Al instalarla deberás entrar en la app y configurarla con unos sencillos: solo hay que leer las instrucciones y activar el Bluetooth para que la aplicación pueda funcionar, además de permitir que funcione en segundo plano para que rastree (de nuevo, de forma completamente anónima) cuando incluso la aplicación no está en uso.

En Ajustes > Google > Notificaciones de exposición al Covid-19 puedes comprobar cuándo ha sido la última comprobación de exposición y diferente información acerca de cómo funciona esta tecnología.