La beta de Android 11 ya disponible para todos: novedades y cómo descargar

¡Por fin! La beta de Android 11 llega a todos los usuarios. Hasta ahora, la versión de pruebas de la última versión del sistema operativo de Google solo estaba disponible para desarrolladores o usuarios más avanzados que querían probar esta versión. Ahora, Google lanza Android 11 Beta para todos, con una nueva forma de descargar esta versión y con un resumen importante de novedades. Te contamos todo lo que va a llegar, móviles compatibles y cómo descargar.

Android 11 cuenta con grandes novedades para los terminales compatibles. Una de las principales funciones novedades es la nueva barra de notificaciones. Ahora los mensajes se agrupan de forma diferente, en una sección específica.





Además, podemos priorizar qué mensajes queremos ver primero. También se añade un botón que permite crear una burbuja de chat para que se quede por la pantalla de inicio, algo muy similar a lo que vemos en Messenger. Otra de las novedades relacionadas con la mensajería es que el teclado de Google en Android 11 cuenta con predicción de texto, como en Gmail.

Android 11 y todo lo que va a llegar a tu móvil

Android 11 también mejora la privacidad con nuevas funciones. La opción de Permiso único hace que las aplicaciones solo accedan a la cámara, ubicación etc, una vez, cuando sea necesario, y no siempre que tengamos la app abierta. Además, detectará si hemos dejado de utilizar una aplicación a la que hemos dado permisos permanentes y restablecerá esos permisos para que no use la ubicación, cámara, micrófono etc.





Controlar nuestra casa con Android 11 es más sencillo con el nuevo panel de Google Home en el menú de Android. Ahí tendremos acceso directo a los dispositivos inteligentes, así como a las tarjetas y controles del dispositivo. Por último, Android 11 nos permite cambiar rápidamente el audio y enviarlo a un dispositivo compatible con Chromecast.

Android 11: móviles compatibles y cómo descargar la nueva versión

Por el momento, Android 11 solo es compatible con los terminales Pixel. Para descargar la beta, solo tienes que ir a la página de Google desde tu móvil y comprobar que tu terminal es compatible. A continuación, solo tienes que registrase y recibirás la notificación con la versión beta en tu móvil Pixel. Estos son los modelos compatibles.