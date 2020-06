Análisis del Apple Watch Series 5: no hay mejor opción

El Apple Watch se ha convertido rápidamente en uno de los productos más importantes de Apple. También en uno de los relojes inteligentes más populares y el smartwatch más vendido en el mundo. Si tienes un iPhone, seguro que has pensado alguna vez si el Apple Watch sería un gran accesorio. He podido probar durante unas semanas el Apple Watch Series 5, el último reloj inteligente de Apple. En este análisis te cuento mi experiencia de uso, cómo un reloj ha conseguido cambiar mi rutina diaria y si realmente merece la pena frente a la competencia.

El Apple Watch Series 5 no tiene grandes cambios respecto al Series 4. Es por eso que la compañía ha decidido descatalogar esta anterior versión y dejar también el Apple Watch Series 3, que si bien no cuenta con el mismo diseño ni las mismas prestaciones que el Series 5, se posiciona como una opción económica para aquellos usuarios que no quieren gastarse mucho dinero en un reloj inteligente.

Diseño: cuando algo funciona, mejor no tocarlo

El Series 5 tiene el mismo diseño que el Series 4, a excepción de algunos nuevos acabados, como el de cerámica. El reloj está disponible en dos tamaños. Por un lado, el de 40mm con pantalla de 1.57, que es la versión que tengo en mi muñeca. También hay una variante de 44mm, más grande, con una pantalla de 1.78 pulgadas. Está pensado para muñecas más grandes o para aquellos usuarios que prefieren tener más pantalla. Además de los tamaños, también hay dos variantes: una versión solo WiFi, sin LTE y otra con soporte para eSIM.

La única diferencia de diseño entre la variante WiFi y la LTE es que la corona tiene un círculo rojo que indica la compatibilidad con redes celulares. Por lo demás, el diseño es el mismo.

El Apple Watch Series 5 tiene una forma cuadrada, con marcos mínimos en la zona superior y un cristal ligeramente curvo en los cantos. La caja mas básica es de aluminio, pero también hay otros acabados, como el acero inoxidable, titanio o cerámica. En todos los casos, los botones de interacción está en la zona derecha.

Aquí encontramos la ‘Digital Crown’ o Corona digital, muy similar a la corona de los relojes clásicos. Esta se puede utilizar para hacer ‘scroll’ en la interfaz, y además tiene una pequeña vibración a la hora de girar que imita al mecanismo de la corona de un reloj. La precisión muy buena, como si contara con un engranaje real. La ‘Digital Crown’ también sirve como botón para realizar algunas acciones, como retroceder o convocar a Siri.

El Apple Watch también tiene otro botón algo más alargado justo debajo de la corona. Este se utiliza para abrir el cajón de apps recientes. O bien, para pagar con Apple Pay cuando pulsamos dos veces seguidas. En el lateral derecho hay dos altavoces. El sonido es algo bajo, pero no es preocupante teniendo en cuenta que únicamente sirve para las llamadas y respuestas de Siri. Se escucha bien en la mayoría de situaciones, aunque en algunos casos (sobre todo cuando hay mucho ruido de fondo) tenemos que acercarnos el reloj a la oreja.

En la parte trasera de la caja están los sensores de ritmo cardíaco. También los dos botones que desbloquean el mecanismo para cambiar las correas. Correas que son de diferentes materiales y acabados. Apple ofrece una enorme variedad en su tienda, desde bandas de silicona, nylon, hasta de piel. Llama la atención lo fácil que es cambiar una correa. Tan solo hay que pulsar el botón y deslizar, nada de pestañas o de encajarla en pequeños orificios, como sí sucede en las correas de los relojes originales.

El Apple Watch permite desbloquear el Mac al instante.

Este mecanismo tan sencillo hace que podamos cambiar de correa en cualquier momento. En mi caso, desde mi Series 4, la colección de correas se ha convertido en un hobby. Constantemente estoy buscando bandas para cada ocasión, cambiándolas dependiendo de la actividad que vaya a hacer o incluso, combinándolas para darle un estilo algo diferente, ya que vienen en dos partes para que luego las podamos abrochar fácilmente.

¿Hay correas de terceros compatibles con el Apple Watch? Sí. De hecho, yo tengo alguna no oficial. Si bien son cómodas en la muñeca, la calidad no es la misma que las de Apple. Además, no encajan tan bien.

Las esferas del Apple Watch









Mis 5 esferas principales para el Apple Watch.

Si bien es una característica por software, las esferas hacen que el diseño del Apple Watch se vea diferente. Watch OS nos permite escoger entre distintas esferas para colocar en la pantalla del reloj. Hay temas más deportivos, otros más elegantes o incluso más divertidos -por ejemplo, las esferas con personajes de Disney-.

Un detalle curioso es que podemos seleccionar diferentes esferas en el reloj, con la simple acción de deslizar hacia un lado, podemos cambiar radicalmente el estilo del Series 5. En mi caso, tengo configuradas 5 esferas para cada ocasión o actividad.

Para el deporte: utilizo la esfera de Actividad (digital). Principalmente porque muestra la información de los círculos y un acceso directo al deporte.

utilizo la esfera de Actividad (digital). Principalmente porque muestra la información de los círculos y un acceso directo al deporte. Para el trabajo: utilizo la esfera de Siri. No es la más bonita, pero sí de las más prácticas. Además de la hora, te muestra información relevante, eventos, la agenda etc.

utilizo la esfera de Siri. No es la más bonita, pero sí de las más prácticas. Además de la hora, te muestra información relevante, eventos, la agenda etc. Para el día a día : cuando voy de aquí para allá, a hacer recados, al comprar al súper etc.. utilizo la esfera ‘Meridiano’. Permite incluir diferentes accesos directos en un diseño muy elegante. Además, tiene un muy buen diseño con la pantalla apagada.

: cuando voy de aquí para allá, a hacer recados, al comprar al súper etc.. utilizo la esfera ‘Meridiano’. Permite incluir diferentes accesos directos en un diseño muy elegante. Además, tiene un muy buen diseño con la pantalla apagada. Para salir: para una cena, un evento o una reunión importante, utilizo la esfera ‘California’. No es la que más funciones ofrece, pero sí es de las más elegantes.

para una cena, un evento o una reunión importante, utilizo la esfera ‘California’. No es la que más funciones ofrece, pero sí es de las más elegantes. Como extra: cuando solo quiero una esfera con la hora, utilizo la llamada ‘Números Duo’ en su estilo ‘Híbrido’. Es moderna, minimalista y muy personalizable en cuanto a colores.

Dependiendo de la correa también elijo una esfera u otra. Todas ellas se pueden personalizar en la app Watch del iPhone. El único inconveniente que veo es que no hay disponible una tienda de esferas, donde los usuarios puedan añadir nuevos estilos y descargarlos. Espero que esto llegue con watchOS 7.

El Series 5 es uno de los relojes más elegantes que he visto. Apple ha conseguido hacer que un reloj que no tiene una forma circular, sea bonito y destaque por encima del resto. Muy buenos acabados y muy cómodo en la muñeca. En parte, gracias a las correas, que ofrecen un tacto y una sensación muy buena. Sí, es el mismo diseño que el Series 4, pero cuando algo funciona, mejor no tocarlo. Ah, también es resistente al agua hasta 50 metros. Podemos utilizar el reloj en la piscina o bajo la lluvia sin ningún problema.

La pantalla siempre activa cambia el Apple Watch por completo

Una de las novedades de este Apple Watch Series 5 respecto a la anterior versión es la pantalla ‘Always-on’ o ‘Siempre activa’. Esta característica permite que podamos ver el contenido de la esferas incluso cuando la pantalla está apagada. De forma que siempre se va a mostrar información, incluso aunque no estemos mirando al reloj.

Si bien la pantalla Always-on es una característica puede añadir por software (lo hemos visto en la mayoría de móviles), Apple también ha involucrado al hardware. El panel del Series 5 es una pantalla OLED que cuenta con tecnología LTPO. Las siglas vienen de Low Temperature Polycrystalline Oxid. En español, oxido policristalino de aja temperatura.

Esta tecnología permite que la frecuencia de actualización de la pantalla baje automáticamente. De esta forma, cuando la pantalla Always-on se activa, la tasa de refresco pasa directamente de 60 Hz a 1 Hz. Por lo tanto, la actualización de la pantalla siempre activa es de 60 veces por minuto, en vez de las 60 veces por segundo cuando está completamente encendida. Es por eso que con esta función no podemos ver cómo pasan los segundos en la esfera, pero sí los minutos.

La pantalla siempre encendida es la característica que todo buen smartwatch debe tener. El Series 5 es uno de ellos.

La pantalla también disminuye el brillo al mínimo. Todo esto hace que el gasto de batería sea insignificante. Cuando llega una notificación el panel se activa y muestra su tasa de refresco habitual. La pantalla Always-on se puede desactivar en los ajustes del sistema, pero en mi experiencia te diré que no es necesario. No consume apenas batería, y hace que el reloj se vea distinto en la muñeca, como si tuviese un diseño diferente al Series 4. Además es muy útil si quieres ver la hora y no puedes levantar el brazo por cualquier motivo.

Pantalla Siempre Activa en el Apple Watch Series 5.

Dejando de un lado la nueva característica de la pantalla, Apple también ha decidido mantener el tamaño y la resolución que llegó con el Series 4. 1.57 pulgadas con 324 x 394 píxeles en el modelo de 40mm y 1.78 pulgadas con 368 x 448 píxeles de resolución en la versión de mayor tamaño: 44 mm. En ambos casos con tecnología Retina y una densidad de 326 ppi. Por lo tanto, ambos cuentan con la misma calidad de imagen, pese al tamaño de la pantalla.

La pantalla del Apple Watch se ve muy muy bien. Los negros son puros y, aunque los tonos son algo saturados, se agradece en pantallas tan compactas para que podamos distinguir mejor los colores. La nitidez también es muy buena, así como los ángulos de visión y el brillo, tanto en interiores como en exteriores.

La batería

En cuanto a la batería, Apple menciona que la duración media es de 18 horas. En mi caso he podido llegar al final del día con un 30 por ciento sin ningún problema con un uso medio. Es decir, con ejercicio activo durante 30 minutos y con reproducción de música a través de LTE y recepción de notificaciones y llamadas durante el día.

Con un uso más intensivo: más de 30 minutos de ejercicio y con varias horas de escucha de música, utilizando Siri y accediendo a diferentes apps, llamadas… he podido llegar al final del día con un 15 – 10 por ciento.

Si bien no es la batería que más duración ofrece un smartwatch, sí que es muy buena teniendo en cuenta que llegamos al final del día para conectarlo a la corriente y cargarlo durante la noche. Eso sí, solo podríamos utilizar una app para medir nuestro sueño (tiene que ser de terceros) si durante el día no hacemos un uso tan intensivo. Y en ese caso, me he levantado por la mañana con un 5 por ciento, teniendo que cargar el reloj durante la primera hora de la mañana, antes de salir a hacer deporte.

El Apple Watch y las opciones para el deporte y la salud

El Apple Watch es un dispositivo pensado para el deporte. La compañía incluye características muy interesantes para la actividad física, como modos de entrenamientos, apps para la salud etc. Una de las prestaciones más populares son los ‘anillos’. El objetivo diario es intentar conseguir completar los anillos para llevar una vida más saludable. El progreso y la duración para completarlos cambia dependiendo de la persona, pero siempre hay que cumplir los mismos requisitos.

Movimiento: es el anillo rojo. Se completa cuando hayamos alcanzado el objetivo de calorías quemadas. Para completarlo solo hay que moverse (hacer la cama, tirar la basura, barrer…).

es el anillo rojo. Se completa cuando hayamos alcanzado el objetivo de calorías quemadas. Para completarlo solo hay que moverse (hacer la cama, tirar la basura, barrer…). Ejercicio: a diferencia del anillo de movimiento, el de ejercicio se completa haciendo una actividad física. Por ejemplo, correr, hacer pesas, natación o caminar. Este también se compagina con el de movimiento, por lo que si hacemos 20 minutos de ejercicio, también lo contará las calorías quemadas como movimiento.

a diferencia del anillo de movimiento, el de ejercicio se completa haciendo una actividad física. Por ejemplo, correr, hacer pesas, natación o caminar. Este también se compagina con el de movimiento, por lo que si hacemos 20 minutos de ejercicio, también lo contará las calorías quemadas como movimiento. De pie: para completar este anillo tenemos que ponernos de pie y movernos durante un minuto como mínimo 12 horas o el establecido por nosotros. Puede ser el más sencillo de completar, pero si estás más de una hora sentado ya has perdido el progreso diario. Afortunadamente, el reloj te avisa cuando es hora de levantarse.

El Apple Watch nos avisará a través de una animación cuando hayamos completado alguno de los anillos. También podemos ajustar el número de calorías o tiempo dependiendo de nuestro metabolismo. Además, podemos hacer competiciones con nuestros amigos o recibir medallas si completamos desafíos.

Más allá de los anillos, el Apple Watch también cuenta con diferentes entrenos y modos de deporte. Desde una app podemos activar 11 modos de entrenos clásicos, como correr, natación, senderismo, caminar, remo etc… También podemos escoger otro tipo de entrenamientos, como baile, baloncesto, yoga, pilates… hay una amplia lista. También hay algunos entrenamientos para personas con movilidad reducida.









Al iniciar un entrenamiento el reloj nos muestra una pantalla principal con el progreso, las calorías quemadas, las pulsaciones etc. También activa dos pestañas. Por un lado, una que permite acceder al reproductor de Apple Music para cambiar de canción o pausar fácilmente. Por otro, diferentes accesos directos para el entrenamiento: pausarlo, añadir otra actividad, finalizar etc.

Un punto que me ha gustado mucho es que durante el entrenamiento el reloj no sale de esta app. Siempre tendremos la información con solo levantar la muñeca. Además, con la pantalla Always-on podemos ver el progreso sin necesidad de levantar el brazo. Muy útil cuando estamos haciendo pesas o algún otro deporte que nos mantiene las manos ocupadas.

Actividad: la mejor app para el Apple Watch está en el iPhone









Algunas de las pestañas que encontramos en la app Actividad.

Todo esto queda registrado en la app ‘Actividad’, que se instala cuando configuramos el Apple Watch con nuestro iPhone. En la app tenemos acceso al historial de los anillos. También a las tendencias diarias, diferentes entrenos, premios o la posibilidad de compartir la actividad y los progresos con nuestros amigos, o crear competiciones.

En la sección de entrenos podemos ver un histórico de nuestras actividades. Estas las tenemos que iniciar en el reloj de manera manual, aunque el dispositivo también detecta si llevamos un tiempo haciendo una actividad física y nos avisa si queremos activar el entrenamiento.

En la pestaña muestra qué tipo de entreno hemos hecho y cuántos kilómetros o calorías hemos quemado. Al pulsar en el ejercicio también nos mostrará información más específica. Por ejemplo, la distancia recorrida, el tiempo de la actividad, la hora, el desnivel, la frecuencia cardíaca… Incluso un mapa con el recorrido. Es una app muy completa y con información clara. Personalmente, la mejor que puede tener el Apple Watch. Me sorprende lo intuitiva que es y lo bien que se sincroniza.

Las opciones de salud del Apple Watch Series 5

El Apple Watch también incluye otras opciones para salud del usuario. Además de las funciones de actividad y deportes, esta versión también cuenta con un electrocardiograma en su corona. Esta función permite medir los latidos y el ritmo cardíaco a través de pequeños impulsos eléctricos que hacen latir el corazón. Solo tenemos que colocar el dedo índice en la corona y esperar 30 segundos. Después, la app ECG nos mostrará el resultado.

Únicamente es capaz de detectar si sufrimos Fibración Auricular o por el contrario, si tenemos un ritmo sinusal. Es decir, que el corazón late a un ritmo correcto. Guarda el diagnostico en la app de Salud del iPhone, y puede ser útil para enviar a nuestro médico.

Además de esto, el Apple Watch permite medir la frecuencia cardíaca en tiempo real a través de una app. También añade una opción para conocer el nivel del sonido ambiente. Si hay un alto nivel de ruido en el entorno, el reloj nos avisará y nos pedirá que busquemos una zona más tranquila para evitar problemas de oído. Por último, el Apple Watch también cuenta con una aplicación que permite hacer un seguimiento de tu menstruacción a través de diferentes opciones.

Otra novedad que llegó con el Series 4, y que también está disponible en el Series 5, es la detección de caídas. Esta detecta una caída brusca y nos permite tomar dos acciones: llamar a emergencias o descartar el aviso en el caso de que estemos bien. Durante estas semanas de uso no la he probado porque no he tenido ninguna caída brusca. Tampoco se activa a la ligera, por lo que puedes activarla si incluso haces ejercicio moderado.

watchOS 6: cada vez más independiente del iPhone

WatchOS es el sistema operativo propio para los smartwatch de Apple. La interfaz es muy sencilla y todo está sincronizado a la perfección. Mismo diseño para todas las apps propias y buena adaptación para pantallas compactas incluso en las apps de terceros. También accesos directos muy útiles.

La interfaz se reparte en varias partes. Por un lado, la esfera: muestra la hora, por supuesto. Así como información relevante que podemos personalizar desde la app Watch. También está el panel de notificaciones. Se accede desde la parte superior y desde ahí es donde podemos ver todos los avisos y alertas que llegan a nuestro iPhone.









En la parte inferior se encuentran los accesos directos a algunas opciones. Por ejemplo, la posibilidad de activar los datos móviles, buscar nuestro iPhone mediante un sonido, activar AirPlay, modo avión etc. Por último, el cajón de aplicaciones: donde encontramos todas las apps del reloj en una vista de mosaico. Lo cierto es que la primera sensación al ver esa vista de mosaico es de desorden. Cuesta ver las aplicaciones y encontrarlas. Esta sensación dura poco: en cuanto navegas varias veces por el cajón y ordenas las apps a tu preferencia.

El Apple Watch cuenta con varias apps por defecto. Entre ellas algunas que ya he comentado en el apartado de actividad y salud, como la de deporte, control del cliclo menstrual etc. También hay otras aplicaciones muy interesantes. Por ejemplo, la de brújula. Esta solo está disponible en el Series 5, ya que cuenta con un sensor específico para que pueda tener una mayor precisión. También hay una app de mapas que funciona muy bien para hacer rutas de pie. Así como las más clásicas: Tiempo, Cronómetro, Calculadora, Notas de voz, Recordatorios…











Una de mis aplicaciones preferidas para el Apple Watch es la app ‘Ahora suena’. Esta aplicación permite controlar la reproducción de otros dispositivos conectados con nuestra cuenta de iCloud. Por ejemplo, el HomePod o el iPhone. Me resulta muy útil. Sobre todo si necesito pasar de canción rápidamente o bajar el volumen (se puede hacer a través de la corona).

La app Casa en el Apple Watch también es de las más útiles, y la que tengo como acceso directo en la mayoría de mis esferas. Permite controlar rápidamente los dispositivos conectados.

Apps como ‘App Store’ en el Apple Watch hacen que el reloj sea cada vez más independiente del iPhone.

Una de las novedades de watchOS 6 es la aplicación de la App Store en el propio reloj. Si bien no tiene la interfaz más intuitiva, ya que no muestra tanta información como en la App Store de iPhone, sí es muy útil para descargar aplicaciones específicas, sobre todo cuando estás fuera y no tienes el iPhone cerca.

No puedo acabar el repaso de las apps más destacadas para el Apple Watch sin hablar de Apple Music. El servicio de música de Apple se integra a la perfección con el reloj y con los AirPods. Nuestra biblioteca de música se sincroniza perfectamente. Además, con la opción LTE podemos acceder a diferentes listas online.

Siri y Apple Pay: también presentes

El Apple Watch también cuenta con Siri. Personalmente, y junto al HomePod, el Watch es uno de los dispositivos donde más uso el asistente de Apple. Ya sea para pedir que llame, que ponga música, que encienda las luces de casa… desde el Apple Watch es más sencillo: solo tienes que levantar la muñeca y comenzar a hablar. O bien, decir el comando ‘Oye Siri’ al reloj.

También es compatible con Apple Pay. Las tarjetas se sincronizan, pero tenemos que confirmar que las queremos añadir al Apple Watch. Pagar con el reloj es más sencillo que con el iPhone, sobre todo con mascarilla: dos toques en el botón lateral y listo. Sin códigos. Puede parecer poco seguro, pero en la configuración inicial puedes poner un código para que el reloj se bloquee cuando te lo quitas de la muñeca.

La app del Apple Watch







El Apple Watch se sincroniza con el iPhone a través de la app llamada ‘Watch’. Desde esta aplicación se realiza el emparejamiento inicial (que sorprende lo sencillo que es) y también nos permite ajustar algunos parámetros. Entre ellos, controlar los ajustes del reloj y aplicar las esferas. También acceder a la Apple Store desde el iPhone para ver las apps que podemos instalar en el reloj, así como controlar los ajustes de las principales aplicaciones.

En definitiva, watchOS es un sistema operativo muy completo para el Apple Watch, con opciones y funciones muy interesantes. Muy buenas apps propias y un diseño muy intuitivo. Un detalle que me encanta es que pueda desbloquear mi MacBook Pro con el Apple Watch. El dispositivo detecta que está cerca e inicia sesión rápidamente. También puede servir para hacer pagos o confirmar acciones desde el Mac si no cuenta con Touch ID.

Precio y conclusiones

El Apple Watch Series 5 y el iPhone 11 Pro Max.

El Apple Watch Series 5 cuenta con diferentes variantes y acabados. La más económica es la versión de 40 mm en aluminio con solo WiFi. Cuesta 450 euros. Por otro lado, la misma versión, pero con LTE, cuesta 550 euros. Es decir, 100 euros más. La variante de 44 mm cuesta a partir de 480 euros. La versión LTE de este tamaño aumenta hasta los 580 euros. Además de estas versiones, Apple también tiene diferentes acabados, como el de Acero inoxidable, que cuesta a partir de 750 euros.

Durante estas semanas de us , el Apple Watch Series 5 ha demostrado ser uno de los mejores relojes inteligentes que he colocado en mi muñeca. Es, sin ninguna duda, la mejor opción si tienes un iPhone. También sería la mejor opción en Android si este dispositivo es compatible.

No hay mejor opción para el iPhone que el Apple Watch Series 5.

La pantalla Siempre encendida es una de las características que todo reloj inteligente debe tener. No solo aporta una estética diferente al reloj, sino que también es muy útil si queremos ver la hora cuando no podemos levantar la muñeca. Por ejemplo, con un café en la mano.

Sin duda, lo mejor del Apple Watch son las opciones para el deporte y la salud. Funciones completas, muy intuitivas y que ayudan a mantenerte activo y hacer ejercicio. En parte, estas buenas opciones están gracias a Watch OS, un sistema propio muy intuitivo.

Llama la atención lo bien que se sincroniza con el iPhone, incluso cuando este está a kilómetros de distancia, algo que podemos permitirnos con la versión LTE del Apple Watch. Las notificaciones se sincronizan (incluso aquellas que no tienen app específica para el iPhone), podemos contestar y realizar llamadas o escuchar podcast o música desde Apple Music.

Además, las aplicaciones que ofrece el Apple Watch son muy buenas y tienen una genial adaptación a una pantalla tan pequeña. Hay aplicaciones de terceros que también son compatibles y que funcionan muy bien.

Hay algunos aspectos del Apple Watch Series 5 que creo que deberían mejorar en la próxima versión, los comento durante el análisis. Uno de ellos es la inclusión de un medidor de sueño. Si bien hay apps de terceros que ofrecen esto, no están tan optimizadas y no se sincronizan con las apps de salud de Apple.

También la posibilidad de descargar esferas de terceros. La galería que ofrece Apple es muy amplia y se van actualizando en cada versión, pero echo en falta más personalización. Por ejemplo, que pueda conjuntar el fondo de pantalla de mi iPhone como el de mi Apple Watch, al igual que ya hago con las fundas.

¿Es recomendable el Apple Watch Series 5? Sin duda. Si tienes un iPhone y estás pensando en acompañador con este reloj inteligente, no hay mejor opción. Eso sí, no es barato: hay opciones más económicas, incluso de Apple, como el Series 3, pero no ofrecen las mismas funciones. El Apple Watch Series 5 hace lo mismo que cualquier otro reloj inteligente, y más. Con una muy buena sincronización con el ecosistema de Apple.

Puedes comprar el Apple Watch Series 5 aquí.