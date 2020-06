Android 11 Beta llega a los OnePlus 8, pero cuidado si vas a actualizar

Android 11 se anunció hace unos días, y ya hay fabricantes que han confirmado las actualizaciones en algunos de sus dispositivos. Otros han querido ir un paso más allá anunciando la disponibilidad de la beta pública de la última versión de Android. Es el caso de OnePlus. Los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro ya pueden actualizar a Android 11en fase Beta para desarrolladores. Pero cuidado, si decides actualizar debes tener en cuenta algunas cosas.

La versión beta que ha lanzado OnePlus no es pública. Es decir, no está creada para todos los usuarios, sino para los desarrolladores. De esta forma ya pueden adaptar sus aplicaciones a la futura versión de Oxygen OS y Android 11. Es por eso que actualizar no será tan fácil, habrá que instalar la ROM de Android 11 y Oxygen OS y actualizar a través del Flash Mode. Esto implica que los datos que tenías en tu terminal se borrarán, ya que el terminal se restablecerá con la nueva versión. Eso sí, podrás hacer una copia de seguridad.

Descarga la beta de Android 11 para el OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro.

Cuidado antes de Instalar Android 11 en un OnePlus 8 u 8 Pro

OnePlus destaca que la beta de Android 11 puede hacer que aplicaciones no funcionen correctamente, ya que todavía no son compatibles la gran parte de apps que se pueden instalar en el dispositivo. Además, algunas de las funciones del teléfono no están operativas en esta versión. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que perderás diferentes características. Por ejemplo, la del desbloqueo facial, videollamadas entre otras. Esto es lo que perderás al actualizar a Android 11

Se restablecerá el dispositivo

El desbloqueo facial no funcionará

El asistente de Google (a través de Ok Google) no funcionará

Las videollamadas no estarán disponibles

La interfaz tiene problemas estéticos en algunos menús

Algunas apps no están disponibles o no funcionan correctamente

Diferentes bugs

¿Es recomendable actualizar los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro a Android 11? Por el momento, no. Lo mejor será esperar a que la compañía lance una versión pública de la beta, ya que, si bien también podría contener errores y bugs, será más estable y algunas de las funciones ya estarán disponibles. Por el momento desconocemos cuáles son las novedades.

