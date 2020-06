Probamos Android 11: estas son las mejores novedades

Android 11 ya está disponible en fase beta para los Google Pixel, así como algunos terminales de marcas como OnePlus o Xiaomi. La nueva versión no trae grandes cambios en comparación con Android 10, pero sí nuevas funciones que nos ayudan en el día a día y sobre todo, a tener un sistema más organizado y seguro. He podido probar Android 11 en un Google Pixel 4 XL y te cuento las mejores novedades de esta versión.

Al probar las novedades en un Google Pixel con su propio launcher, es probable que algunas de las características que comento sean exclusivas de Google. Sin embargo, la mayoría de opciones las pueden integrar fabricantes en su capa de personalización.

Notificaciones: un nuevo mundo

Una de las principales nuevas funciones de Android 11 es el renovado sistema de notificaciones. Google le ha dado mucho protagonismo con características muy interesantes. Ahora las notificaciones se dividen en tres secciones.

Notificaciones silenciadas : se muestra en la parte inferior. Aquí se agrupan aquellas notificaciones o avisos silenciosos. Por ejemplo, la notificación del tiempo.

: se muestra en la parte inferior. Aquí se agrupan aquellas notificaciones o avisos silenciosos. Por ejemplo, la notificación del tiempo. Notificaciones de alerta: el resto de notificaciones no silenciadas. Por ejemplo, un nuevo seguidor en Instagram, un retweet en Twitter, la notificación de una app etc.

el resto de notificaciones no silenciadas. Por ejemplo, un nuevo seguidor en Instagram, un retweet en Twitter, la notificación de una app etc. Conversaciones: Se posicionan en la zona superior. Aquí se agrupan las notificaciones relacionadas con la mensajería. Por ejemplo, un chat de WhatsApp, un nuevo SMS.

Nosotros podemos escoger en qué sección ubicar la notificación. Por ejemplo, si no queremos que se nos notifique y que aparezca en la sección de ‘Notificaciones silenciadas’, solo tenemos que mantener pulsado en la alerta y pulsar en ‘Silencio’. Si por el contrario, queremos priorizar esa notificación y que aparezca incluso con un icono en la barra de estado, podemos priorizarlo. Esto es muy útil si queremos marcar un contacto importante.

Por supuesto, también podemos gestionar las notificaciones y ajustar algunos parámetros. Por ejemplo, gestionar las conversaciones para posicionarlas en las secciones o activar las burbujas de chat, así como un historial de notificaciones para ver cuáles son las últimas alertas que hemos recibido.

Nuevo panel de accesos directos

Esta opción no viene activada por defecto, sino que se aplica en los ajustes de desarrollo. Lo que hace es aportar un nuevo aspecto al panel de accesos directos. Es decir, lo que se muestra junto arriba del centro de notificaciones. Podemos hacer que el widget de reproducción se ubique junto con los iconos y aprovechar el espacio. Además, esta opción nos permite enviar el contenido que se está reproduciendo a otro dispositivo Bluetooth o un Chromecast.

Ahora controlar la casa es más fácil

La app Google Home cambió radicalmente con Android 10. En este caso no hay grandes novedades, pero ahora se integra en el menú de apagado. Es decir, al mantener pulsado el botón de apagado tendremos acceso a las opciones de reinicio o emergencia, así como a las tarjetas de Google Pay, algo que ya teníamos en Android 10.

La novedad es que ahora aparece un acceso directo a los dispositivos que tenemos sincronizados en la app Google Home, de forma que los podemos controlar rápidamente desde ahí. Lo cierto es que es realmente útil. Puedes apagar una lámpara rápidamente o echar un vistazo a lo que ve la cámara sin necesidad de entrar a la app.

Los permisos cambian en Android 11

La privacidad cada ves preocupa más a los usuarios, y Google lo sabe. Con Android 11 ha llegado una nueva opción de permisos. Ahora podemos hacer que las aplicaciones solo obtengan permiso para utilizar algunas de las opciones durante un solo uso. Por ejemplo, en una app de comida a domicilio podemos hacer que solo acceda esa vez a la ubicación. Una vez cerrada, dejará de tener acceso y nos tendrá que preguntar de nuevo.

En los ajustes del sistema podremos gestionar estos permisos, de forma que, si le hemos otorgado un permiso permanente a una app y queremos cambiarlo, podamos hacerlo.

Otras novedades destacadas de Android 11

Android 11 también tiene otras novedades muy interesantes. Por ejemplo, las sugerencias de aplicaciones en el dock de inicio. Si activamos esta opción, Google cambia el dock por las aplicaciones que más solemos utilizar para tenerlas a mano.

También hay nuevas formas de hacer captura de pantalla: desde el panel de multitarea. Además, en los Google Pixel podemos seleccionar texto rápidamente desde una opción, sin necesidad de entrar en la app.

Otro detalle interesante de Android 11: en los ajustes del sistema se crean accesos directos para acceder a las conexiones de manera más rápida. De forma que podemos conectarnos a un dispositivo bluetooth emparejado sin necesidad de entrar en los ajustes de bluetooth. Lo mismo sucede con las conexiones WiFi.

Conclusiones: una versión estable con pocas (pero importantes) novedades

Android 11 es una versión algo ligera en novedades, al menos, por ahora. Echo en falta novedades en el Pixel Launcher y en las principales aplicaciones de Google, aunque es cierto que tanto el diseño como las funciones que ofrece la interfaz son más que suficientes.

En cuanto a las novedades que incluye la nueva versión. Me encanta la posibilidad de personalizar y gestionar las notificaciones tan bien. Poder priorizar aquellas conversaciones importantes, silenciar rápidamente los avisos que no me interesas o ver qué notificaciones me han llegado hace unas horas, ya que en muchos casos he llegado a eliminar un aviso sin leerlo.

El acceso directo a los controles de mis dispositivos inteligentes también es muy útil. Personalmente hubiese preferido ver esta opción en el panel de accesos directos de las notificaciones, pero el acceso a ese menú de apagado también es muy rápido. Otra función que me ha gustado mucho es la de poder escoger los permisos únicos en las aplicaciones.

En definitiva, Android 11 no viene a traer grandes novedades, sino a mejorar una versión que ya estaba muy bien implementada. Es una ligera actualización sobre Android 10, y lo cierto es que no está nada mal. Veremos a ver si Google anuncia otras novedades en las próximas betas o cuando llegue la versión final.