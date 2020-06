Probamos Petal Search, el buscador de Huawei para instalar apps que no están en la AppGallery

Muchos de los móviles que Huawei está lanzando actualmente no cuentan con los servicios ni aplicaciones de Google. Como alternativa, la compañía ofrece los Huawei Mobile Servicess, que sustituyen a los servicios de Google, y las aplicaciones se descargan desde la AppGallery, la tienda principal de aplicaciones propia de Huawei que es una alternativa a Google Play. Sin embargo, y pese a que cada vez hay más aplicaciones disponibles en la tienda, no se puede comprara con el gran catálogo que vemos en Google Play.

Desde el comienzo del veto (y posiblemente mucho antes), la firma china ha estado trabajando en alternativas y opciones para que el usuario pueda descargar sus aplicaciones preferidas sin necesidad de Google. La App Gallery cada vez es más completa y ya encontramos muchas aplicaciones principales, pero hay desarrolladores que todavía no han incluido la suya. Es por esto que Huawei tiene una alternativa, Petal Search. Es un buscador propio y que sustituye (en parte) al de Google. Pero no solo nos permite buscar información, también aplicaciones. Lo he probado y te cuento cómo funciona y si es realmente la alternativa definitiva a Google Play.

Petal Search: así podemos descargar apps en móviles Huawei sin Google





Interfaz de Petal Search – Virtualizados.

Petal Search es un buscador en forma de app que se puede descargar desde la AppGallery de forma gratuita. También cuenta con un widget con barra de navegación para buscar rápidamente. La principal función es que nos permite buscar descargar, de forma extremadamente sencilla, aplicaciones que no están en la AppGallery, pero que sí son compatibles con el terminal.

Lo que hace es buscar por nosotros el mejor APK disponible; el más seguro y más actualizado. También nos ofrece una descarga mucho más intuitiva y rápida, sin necesidad de estar entrando en opciones del navegador etc. En mi experiencia incluso es más sencillo que descargar una App desde la tienda de aplicaciones. Petal Search es capaz de detectar si la aplicación que estamos buscando está disponible en la AppGallery para instalarla de forma segura desde ahí.

Si no está disponible en la propia tienda, mostrará primero el mejor APK y nos dirá la procedencia. En la mayoría de casos las aplicaciones vienen desde APKPure, un portal fiable de APKs. Sin embargo, también muestra alternativas, como descargar la app desde la página oficial o desde Aptoide.

En otros casos, y cuando la app no es compatible con el terminal porque necesita los servicios de Google para funcionar, nos da la opción de acceder a la versión web. Esto pasa, sobre todo, si buscamos apps como YouTube, Gmail etc.

La instalación de apps desde Petal Search





Los pasos para instalar una app en Petal Search – Virtualizados.

Como he comentado, instalar una app desde Petal Search es bastante fácil. Solo tenemos que buscar el nombre (por ejemplo, PowerPoint) y en primer lugar se mostrará la mejor opción. Pulsamos en ‘Instalar’ y la aplicación nos llevará a una nueva pestaña. Rápidamente nos dará la opción de confirmar la descarga o cancelarla. Si pulsamos en ‘Descargar’ la aplicación se bajará al terminal. De nuevo, la interfaz hace el trabajo y abrirá el archivo automáticamente para su instalación.

En algunos casos suele tardar un poco en abrir el archivo, pero lo termina haciendo. Un detalle interesante es que podemos salir de Petal Search mientras carga todo, y cuando el archivo ya esté bajado, la app lo abrirá automáticamente.

Por último, solo tenemos que permitir la instalación y pulsar en ‘Instalar’. En unos segundos la app ya estará disponible en nuestro móvil Huawei y podremos utilizarla correctamente.

¿Qué pasa si hay una actualización de una aplicación descargada desde Petal Search? Esto es muy interesante, la AppGallery puede detectar si existe una nueva versión de esa app y ofrecernos la posibilidad de actualizarla desde la propia tienda de Huawei. Por lo tanto, no será necesario buscar de nuevo la aplicación en Petal Search y volverla a instalar.

¿Una alternativa a Google Play Store?





Listas de apps disponibles al hacer una búsqueda – Virtualizados.

Petal Search es una muy buena opción para descargar aplicaciones que no están en la AppGallery. Sorprende lo intuitiva que es, descargar una app es realmente fácil. Ahora bien, ¿es una alternativa a Google Play? No realmente. Principalmente, porque con Petal Search no encontramos todas las apps que hay en Google Play, incluidas las propias de Google. Algunas que incluso no son de Google, pero sí que funcionan gracias a sus servicios, tampoco se pueden descargar. Sí es cierto que ofrecen alternativas o versiones web, pero no son tan intuitivas como las apps.

Sin embargo, sí que es una muy buena opción para aumentar el número de aplicaciones que podemos descargar en los móviles Huawei con HMS, sobre todo de aquellos desarrolladores que no han incluido sus aplicaciones en la AppGallery. Además, aplicaciones principales como WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter… se pueden descargar fácilmente y de forma segura desde ahí. Sin tener que buscar manualmente Google y con posibilidad de actualizarlas fácilmente. Ojalá pronto podamos descargar también apps de Google.