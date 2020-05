Aunque lo ideal hubiese sido verlos en persona y escucharlos en directo, la gente de Sonos nos invitó hace unos días a una entrevista para conocer más a fondo sus últimos productos que llegan en tiempos de Coronavirus. Tan solo 8 meses desde el lanzamiento del Sonos Move, el primer altavoz con Bluetooth de la compañía, el equipo de Santa Bárbara ha vuelto a la carga: estos son Sonos Arc, la primera barra de sonido con Dolby Atmos de los californianos, Sonos Sub y Sonos Five. Los rumores han acertado de lleno, como os contábamos en nuestra investigación hace unas semanas.

Este movimiento de actualizar la familia de barras de sonido premium e incluir lo último en tecnología, asistentes de voz y ofrecer una experiencia realmente envolvente para consumir pelis y series con nuestra TV era justo lo que pedíamos los fans de Sonos desde el último lanzamiento allá por 2017 de Playbar y Playbase, sus ahora antiguos modelos de gama alta. Mientras tanto, se mantiene a la venta Sonos Beam, el altavoz más popular para el salón que mezcla en un único dispositivo un altavoz para música, para la tele y los asistentes de voz Alexa y Google Assistant.

Sonos Arc, sonido 3D fácil de usar en una barra de sonido que encaja en cualquier salón

En este tiempo en el que todo el mundo esta confinado en su casa consumiendo contenido multimedia, los servicios de pelis, series y música están que echan chispas haciendo caja como nunca antes. Esto nos está sirviendo como demostración de que en casa tenemos cada día más acceso a contenido de calidad y que este requiere estar acompañado de un buen sonido para disfrutarlo al máximo. Justo eso es lo que cubre Sonos Arc: una barra de sonido premium con compatibilidad con sonido Dolby Atmos envolvente, muy muy fácil de utilizar y que no solo sirve para la TV, si no también para escuchar música en tu salón y para gestionar tu contenido y tu casa a través de la voz con Alexa y Google Assistant integrados.

Más de 25 servicios de streaming, como Apple TV+, ofrecen sus contenidos bajo el sistema de sonido Dolby Atmos que es capaz de ubicar en diferentes planos, a lo ancho y alto de la habitación, los sonidos. Con el principio sencillo de enfocar altavoces hacia arriba y una buena ecualización se consigue meter al espectador en la escena y ponerle a “sufrir” (se pasa mal con las pelis de terror, lo prometo); y si se complementa con un sistema envolvente con unos altavoces traseros como una pareja Sonos One se consigue un equipo de home cinema que quita el hipo. Arc sigue la línea de Sonos de conectar el altavoz y ponerlo a funciona, pues cuenta con Auto-TruePlay para adaptar automáticamente el altavoz a cada habitación y aprovechar su acústica para ofrecer el sonido perfecto: sin eco, con más claridad en los diálogos y controlando la línea de sonido para no perturbar el descanso de nuestros vecinos con el modo noche.

Once (11) drivers en el interior del cuerpo del altavoz están optimizados en colaboración con expertos en cine, series y contenido de televisión para que Arc suene bien escuchando cualquier cosa, ya sea contenidos con voz como las series o las pelis o música en alta resolución. Y han conseguido meterlo en un diseño bastante discreto que llegará en colores blanco y negro con acabado mate y que destaca por dos cosas: sus comedidas dimensiones que no resta espacio en tu salón, y una integración muy natural con el mobiliario que tengas en casa. Ahora, el precio quita el hipo: 899€.

No existe lanzamiento de Sonos sin su discreto “refrito”, como me gusta llamarlo. Ojo, esto no significa que sea algo negativo: simplemente son actualizaciones de productos que necesitan una puesta al día pero que no van a acaparar toda la atención. En septiembre fueron One SL y Port, y ahora son Five (gen. 3) y Sub (gen 3.) los que traen mejoras para darles más durabilidad a muy muy largo plazo.

Five es el altavoz para música más potente de Sonos, el que usan los melómanos y el único que tiene conexión MiniJack 3.5mm para conectar un tocadiscos, un reproductor de CD, o un Echo Input para añadir control por voz. Han mantenido exactamente la misma arquitectura acústica de seis (6) drivers que la anterior generación, y sus únicas diferencias son un nuevo procesador y más memoria RAM para funcionar mejor con el software Sonos S2. Sin embargo ni rastro de los esperados micrófonos para hacerlo compatible con Alexa y Google Assistant, Sonos se ha cargado de un golpe la función más esperada de esta actualización por parte de los usuarios y ha dejado a su altavoz más potente por detrás del resto de la familia. Se venderá por el mismo precio que el anterior: 579€.

Sub, por su parte, es el encargado de añadir bajos a cualquier altavoz de Sonos. Y ojo, que es un accesorios pero es de los productos más caros de la familia Sonos: 799€ de subwoofer que toma las riendas de los bajos a través de 2 drivers enfrentados que ayudan a reducir las vibraciones y enriquecen los matices de la música o el contenido que escuchemos. Sub es esencial para conseguir un sistema envolverte de verdad en el salón complementando a la Sonos Arc – y esta nueva generación tiene igualmente nuevo procesador y más memoria, en el reconocible diseño cuadrado que lo caracteriza. De momento, ese Sub “barato” del que se hablaba se ha quedado en otro sueño.

18 años de sonido, y los que quedan…

Desde 2002 (el año en que nací, por cierto) Sonos ha estado ofreciendo altavoces que mezclan lo mejor del mundo del sonido con tecnología de última hornada, con algoritmos y software que permiten potenciarla y ayúdanos a disfrutar de la música mucho más. En este tiempo, Sonos se ha colado en más de 10 millones de casa y vendido cerca de 30 millones de productos. Hace unos años eran sencillos altavoces, y en apenas 3 o 4 años han dado pasos agigantados: compatibilidad con AirPlay 2, asistentes de voz integrados con Alexa y Google Assistant, o el Auto-TruePlay para calibrar el sistema automáticamente y aprovechar al máximo la acústica de los espacios de cada casa.

Ahora tienen sonido dentro y fuera de casa, con el Sonos Move como altavoz más versátil de la compañía. Y todos sus modelos más recientes, incluyendo aquellos que se lanzaron desde 2010, se van a poder actualizar al nuevo sistema operativo Sonos S2 que incluye compatibilidad con música Hi-Res y Sonos Radio: una colección de radios y podcast de todo el mundo con lo último en artistas y novedades del mundo de la música. La nueva app de Sonos S2 estará disponible el 8 de junio y todos los usuarios podrán actualizar sus equipos sin perder configuraciones, listas de favoritos, las ubicaciones multiroom de sus altavoces, etc…

Producto hechos para durar. Difícil en el mundo de la tecnología a día de hoy. Pero Sonos es así. Cualquiera de estos nuevos equipos, ya sea el Arc, el Sub o el Five, podrán estar fácil 15 años en tu casa y seguirán funcionando sin problemas y recibiendo actualizaciones con nuevas funciones. Lo demuestran con detalles como la conexión HDMI eARC del nuevo Sonos Arc: esta conexión es ultra-rápida y apenas está presente en los televisores actuales, pero lo estará en los próximos años y Sonos estará preparado. Sinceramente, veo difícil no recomendar un Sonos si quieres un buen sistema de sonido ahora y a largo plazo, aunque haya que hacer una inversión grande en un primer momento.