Nest WiFi, el nuevo router de Google para tener WiFi en toda la casa

Google anunció hace unos meses la segunda generación de su router y extensión: el Nest WiFi. Es el primer dispositivo de conexión bajo la marca Nest, y hoy por fin llega a España. Este dispositivo nos permite tener una conexión a internet en toda la casa gracias a su router y extensiones. Además, se puede controlar de forma inteligente e incluye un punto WiFi sirve como altavoz inteligente con Asistente de Google.

El Router de Google es el dispositivo imprescindible. Este sustituye a tu router habitual y crea una red inalámbrica a través de la conexión por cable desde el módem. El Router ofrece un WiFi simultáneo de 2.4 y 5 Ghz, y permite conectarse hasta más de 100 dispositivos. Dependiendo de la velocidad de internet contratada, podremos reproducir vídeos en 4K. Además, ofrece seguridad WPA3. El alcance de señal es de hasta 120 metros cuadrados.

Si nuestra casa es más grande o hay zonas donde no llega la señal WiFi, podemos optar por un Punto Nest Wifi. Este amplificador funciona con la tecnología de WiFi en malla. Es decir, el dispositivo envía la señal inalámbrica a las zonas donde el router no llega hasta conseguir el alcance máximo. Si tenemos otro punto WiFi, este se encargará de ofrecer red a esas zonas donde el primer punto no llega. Así sucesivamente. Tiene un alcance de hasta 90 metros cuadrados. De nuevo, con opción de conectarse a redes de 2.5 o 5 Ghz y streaming en 4K.

Nest WiFi Asistente de Google integrado

Un detalle interesante de este punto WiFi es que también cuenta con un altavoz integrado. Esto hace que podamos utilizar el Asistente de Google en el propio dispositivo, sin necesidad de un altavoz inteligente. Podemos realizar comandos a través del Nest WiFi. Por ejemplo, preguntarle por el tiempo, cuánto tiempo tardas en llegar al trabajo, cuál es el restaurante más cercano… Te responderá el Asistente de Google.

Toda la configuración y ajustes se gestiona a través de la app de Google. Podemos configurar los dispositivos, cambiar el nombre de la red y otros parámetros del router.

Precio y dónde comprar

El Google Nest Wifi y el punto Nest Wifi ya se pueden comprar en España. Están disponibles a través de la Google Store. Podemos comprar solo el router por separado, perfecto si tenemos un piso pequeño. Tiene un precio de 160 euros. También es posible comprar el pack de Router + Punto Wifi por 260 euros. El Punto Wifi por separado solo cuesta 140 euros, pero para que funcione tenemos que tener el Router.