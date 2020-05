Así es el procesador Exynos que tendrán los próximos Samsung Galaxy A

La gama media de Samsung tendrá un procesador más potente, y sobre todo, con conectividad 5G. La compañía surcoreana suele vestir a la serie Galaxy A con procesadores Exynos, pero sus últimos terminales incluían chipsets Qualcomm. Principalmente, porque algunos de estos procesadores de gama media de Qualcomm ya cuentan con 5G. El nuevo Exynos 880 es el procesador perfecto para los futuros Galaxy A. Te contamos todos los detalles.

Si echamos un ojo a las especificaciones técnicas de este nuevo procesador Exynos, podríamos estar hablando fácilmente de un chipset de gama alta. El nuevo 880 tiene una CPU de ocho núcleos. Dos de ellos funcionan a 2 GHz, mientras que los 6 restantes trabajan a 1.8 GHz. Es un procesador con tecnología de 8 nanómetros, que además cuenta con una GPU ARM Mali G76 MP5. Pero donde hay diferencias respecto a aun Exynos de gama alta es en el soporte de los componentes.

Por supuesto, admite conexiones 5G NR Sub-6Ghz gracias a su módem integrado. Eso sí, nos quedamos sin WiFi 6, aunque también soporta Bluetooth 5.0 y almacenamiento UFS 2.1.

Soporte para pantallas Full HD+

El procesador es quien limita el soporte de algunas características. Por ejemplo, un procesador MediaTek de gama de entrada solo podría alcanzar vídeo en resolución Full HD. En este caso, el nuevo Exynos 880 admite grabación de vídeo en 4K a 30 Fps. En el apartado fotográfico el procesador es capaz de soportar una cámara principal de hasta 64 megapíxeles. O bien, un doble sensor de 20 y 20 megapíxeles.

También soporta pantallas con resolución Full HD+, y no QHD+. Algo que realmente no importa mucho, ya que ningún móvil de gama media de la firma cuenta con paneles 2K. Eso sí, Samsung no da detalles de soporte a 120 Hz, como sí tiene el procesador Qualcomm Snapdragon 768G.

¿Qué móviles contarán con este procesador? Todavía es pronto para saberlo, pero esperamos ver nuevos terminales de la gama Galaxy A con este chip. Por ejemplo, el Galaxy A72 o el Galaxy A81. Sin duda, es una muy buena noticia que Samsung ya tenga un chip de gama media con 5G.

