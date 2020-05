Pantalla de 120 Hz, más zoom y Face ID mejorado en los iPhone 12 Pro

Los iPhone 11 y 11 Pro se anunciaron el pasado mes de septiembre, y el iPhone SE fue lanzado de forma oficial hace unas semanas. Sin embargo, ya están apareciendo rumores y filtraciones sobre los iPhone 12 y 12 Pro. Ya sabemos que llegarán hasta cuatro modelos: dos versiones del nuevo iPhone y otras dos variantes del modelo Pro. En este caso nos centramos en los iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Nuevos rumores confirman una pantalla ProMotion como la del iPad Pro, más zoom y un Face ID mejorado.

El canal de YouTube EverythingApplePro, con la ayuda de Max Weinbach, editor en XDA Developers, ha desvelado algunas características que llegarán con los iPhone 12 Pro. La primera es una nueva pantalla ProMotion, con una tecnología similar a la del iPad Pro. Es decir, la pantalla de los nuevos iPhone podría ser de 120 Hz, en vez de los 60 que tenemos actualmente. Esto haría que el movimiento por la interfaz sea mucho más fluido, y que podamos disfrutar de una mejor experiencia en vídeos o juegos compatibles.

Actualmente, muchos fabricantes Android ya cuentan con esta tasa de refresco. Apple todavía no la ha implementado en ninguno de sus iPhones, pero sí en los iPad Pro como he comentado. Uno de los aspectos que más preocupa a la hora de que un móvil monte una pantalla de 120 Hz es la batería. Parece que Apple añadirá algo más de autonomía al modelo Pro, y iOS 14 estará mejor optimizado para evitar un consumo excesivo. No sabemos si Apple permitirá desactivar los 120 Hz en la pantalla del iPhone con el fin de ahorrar batería.

Zoom 3x y nuevo modo noche

Otra mejora desvelada que llegará a los iPhone 12 y 12 Pro es la del zoom de tres aumentos en formato óptico. Hasta ahora, el móvil de Apple permitía un zoom 2x, y en los nuevos modelos se ampliará a 3x con una mejor calidad. Por supuesto, se mantendrá el sensor ultra gran angular y se añadirá el escáner LiDAR que ya vemos en el nuevo iPad y que se utiliza para la realidad aumentada.

También podríamos ver un modo noche mejorado, con mayor estabilización y exposición para conseguir colores más realistas. Así como un HDR mejorado en cuanto al ruido en situaciones de poca luz. El nuevo HDR también llegaría a la cámara teleobjetivo para solventar todos estos fallos de nivel de ruido.

Por último, los iPhone 12 Pro tendrán un Face ID mejorado. No solo podría ser más rápido con iOS 14, sino que el nuevo reconocimiento facial tendría un ángulo más abierto, para desbloquear el terminal, por ejemplo, cuando está apoyado en una mesa. Las mejoras en el Face ID también llegarían a los iPhone 12 con el nuevo notch.

Los iPhone 12 y 12 Pro se anunciarán el mes de septiembre, aunque el coronavirus podría hacer que el lanzamiento se retrasase hasta octubre o noviembre de 2020. Se esperan cuatro modelos: dos iPhone 12 con pantalla de 5.4 y 6.1 pulgadas y dos iPhone 12 Pro con pantalla de 6.1 y 6.7 pulgadas.