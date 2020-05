OnePlus eliminará la función más interesante de la cámara del OnePlus 8 Pro

No hay duda de que la cámara del OnePlus 8 Pro es una de las más destacadas del mercado. Sobre el papel, su configuración es excelente, pero hay una función que ha destacado frente al resto, incluso frente a la lente principal: la cámara de filtro de color. Este sensor de 5 megapíxeles ha pasado desapercibido, hasta que los usuarios comenzaron a descubrir una nueva función: la de poder ver a través de algunos los objetos de manera similar a una cámara de Rayos-X. Sin duda, una de las características más interesantes. Lamentablemente, OnePlus la eliminará.

La compañía ha confirmado en sus perfil de Weibo que desactivarán temporalmente la cámara de Filtro de Color. Lo harán en la próxima actualización de software, que está prevista que se lance de manera global la próxima semana. Tras esta actualización, no se podrá utilizar esta lente de 5 megapíxeles. O bien, se podrá usar con algunas limitaciones, sin el efecto ‘Fotocromo’.

El curioso efecto de la cámara de Filtro de Color del OnePlus 8. (Vía BenGeskin).

¿El motivo? Si bien puede parecer una función curiosa e interesante, puede suponer un riesgo para la privacidad de los usuarios. Principalmente porque ajustando este modo de cámara no solo se podría ver a través de algunos plásticos, sino que también de tejidos o ropa.

Es probable que la mayoría de usuarios no eche de menos esta función, ya que a nivel fotográfico no aporta prácticamente nada, más que lo divertido que puede resultar ver detrás del plástico de nuestro mando de la TV o de algunos plásticos que no tiene protección frente a infrarrojos.

Más adelante, en una futura actualización que lanzará One Plus para los OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, el modo de Filtro de Color volverá a ser activado. Sin embargo, ya no se podrá usar ese efecto de ‘Rayos-X’ que sí vemos actualmente.

Imagen portada vía: Android Police.