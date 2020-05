Netflix cancelará aquellas cuentas que no se usan, pero que siguen pagando

Hay movimientos extraños por parte de las compañías, pero luego está Netflix. La plataforma de series y películas en streaming más popular quiere hacer que los usuarios no se gasten el dinero en su servicio, si este no es utilizado. Es decir, si un usuario tiene una cuenta en Netflix, pero durante un tiempo no la usa y sigue pagando la suscripción mensual, Netflix la cancelará automáticamente.

La compañía está enviando un mensaje a los usuarios que tienen una cuenta de Netflix inactiva durante un tiempo, que no usen. En el mensaje se avisa al usuario que está pagando una suscripción mensual, pero que no está utilizando el servicio. Por lo tanto, la plataforma desactivará la suscripción automáticamente con el fin de “ahorrar algo de dinero”. Este aviso aparecerá si la cuenta lleva como mínimo 1 año sin ser usada.

“lo último que queremos es que la gente pague por un servicio que no usa”. Dice Netflix.

El usuario podrá reactivar su cuenta si lo desea, ya que lo único que hará Netflix es cancelar la suscripción. No eliminará la cuenta. La compañía asegura que solo el 0.5 de los usuarios deja de utilizar Netflix y continúa pagando por la plataforma aunque no accedan a ella. Esto se traduce en “cientos de miles de usuarios”, según la compañía.

Si bien se trata de un movimiento muy interesante, y que ayudará sobre todo a los despistados o a los usuarios que no saben cómo darse de baja, parece un movimiento algo extraño de cara a una compañía que cada vez sube el precio de sus suscripciones. Sobre todo teniendo en cuenta que el problema no es de la propia Netflix, sino del usuario, que no se ha dado de baja pese a que no ha entrado durante todo un año.

Eso sí, no hay que olvidar Netflix envía el mensaje y desactiva la cuenta después de un año de inactividad. Dependiendo de la suscripción, una persona puede llegar a pagar 192 euros al año por el plan Premium.