Los Samsung Galaxy S8 no actualizarán a Android 10

Samsung suele tener una política de actualizaciones muy buenas. Muchos de los terminales actualizan, incluso los de gama media o gama de entrada. Sin embargo, es normal ver que al paso de los años algunos modelos se quedan sin recibir nuevas actualizaciones de software, y solo reciben parches de seguridad. Es el caso de los Galaxy S8 y S8+, que no actualizarán a Android 10 con One UI 2.0.

Los dos modelos de Galaxy S8 se quedan en Android 9 Pie con One UI 1.0, aunque seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad y con corrección de errores cada tres meses. Sin embargo, no llegarán las características que se anunciaron con One UI 2.0, como esa nueva interfaz para la cámara, los nuevos controles de volumen u otras mejoras del sistema.

Realmente, es algo que ya se esperaba. Solo Google ofrece una política de actualizaciones de cuatro años en sus terminales. Samsung suele actualizar sus dispositivos durante dos años. Después, dejan de recibir nuevas versiones, por lo que si quieres disfrutar de lo último tendrás que ir a otros modelos. En este caso, los Galaxy S8 y S8+ llegaron al mercado con Android 7. Actualizaron a Android 8.0 y también recibieron Android 9.0 Pie y One uI 2.0. Por lo menos, los usuarios pueden disfrutar de esta capa de personalización, que es mucho más avanzada.

Los Galaxy S9 y Galaxy S9 Plus sí han recibido Android 10, pero no sabemos si recibirán Android 11.

Vía: GSMArena.