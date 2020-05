Los nuevos móviles LG K tienen hasta 5 años de garantía

LG ha querido destacar una característica muy interesante de su nueva gama LG K, compuesta por los LG K41S, K51S y K61, y que llegan hoy a España. Estos terminales ofrecen buenas prestaciones, pero destacan nada más y nada menos que por su garantía.

Todos los móviles cuentan con un mínimo de 2 años de garantía, que permiten cubrir los daños causados por los componentes o problemas de fabricación por el terminal, y no por daños causados de forma intencionada o por hacer un mal uso del dispositivo. Por ejemplo, la garantía no cubre una rotura de pantalla, pero sí si el terminal no ha recibido ningún golpe y el táctil no funciona correctamente. Pues bien, LG ofrece hasta 5 años de garantía con estos nuevos terminales. Es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que este tipo de móviles a los 2 años ya no ofrecen el mismo rendimiento, ya que sus características no serán lo suficientemente potentes como para mover los últimos juegos que lancen.

Aun así, es un detalle muy interesante que tengamos 5 años de garantía, ya que pueden ser muy útiles cuando el terminal ya comienza a fallar, que suele ser cuando tiene más de dos años. Veamos lo que ofrecen los nuevos móviles de LG.

LG K41S: gran batería y cuádruple cámara

El LG K41S es el móvil más básico de los tres nuevos modelos. Cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas y resolución Full HD+ con tecnología IPS. En su interior nos encontramos con un procesador de ocho núcleos acompañado con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. Su batería es de 4.000 mAh. Cuenta con Android 9.0 Pie.

En el apartado fotográfico nos encontramos con una cámara principal de 13 megapíxeles, una segunda cámara gran angular de 5 megapíxeles y otras dos cámaras de 2 MP para el macro y la profunidad de campo. La cámara frontal es de 8 megapíxeles.

Este móvil es el más económico de los tres. Cuesta 160 euros.

LG K51S: con más resolución en la cámara

El LG K51S cuenta con características muy similares al K41S, pero cambia el apartado fotográfico. El sensor sube hasta los 32 Mpx, pero se mantienen los 5 megapíxeles en el gran angular y las otras dos lentes para la profundidad de campo. La cámara frontal también aumenta de resolución y llega hasta los 8 Mpx.

Por lo demás, se mantiene la pantalla IPS de 6.5” HD+, el procesador de ocho núcleos, configuración de 3 GB de RAM con 64 GB (aquí si crece respecto al K41S) y una batería de 4.000 mAh.

El LG K51S tiene un precio de 200 euros.

LG K61: resolución Full HD y cámara de 48 MP

El modelo más potente es el LG K61. De nuevo, se mantiene la pantalla de 6.5 pulgadas, pero en este caso aumenta a resolución Full HD+. También aumenta el procesador, que se mantiene en ocho núcleos pero con una velocidad más alta, así como con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. La batería sigue en los 4.000 mAh.

En cuanto al apartado fotográfico, seguimos viendo una cuádruple cámara. El sensor principal crece hasta los 48 megapíxeles y el gran angular hasta los 8 megapíxeles. El macro se mantiene en los 2 MPx pero el sensor de profundidad aumenta hasta los 5 megapíxeles.

Este modelo es el más caro, con un precio de 260 euros.