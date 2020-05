Los 11 mejores accesorios para el iPhone SE 2020

¿Tienes un iPhone SE? Seguro que estás buscando los mejores accesorios para tu nuevo móvil. Desde una funda para proteger la parte trasera, hasta auriculares o dispositivos que te permitan mejorar la experiencia con tu iPhone SE 2020 (de segunda generación). Aquí recopilamos los mejores accesorios que puedes comprar.

Las fundas y otros accesorios para los iPhone 7 o iPhone 8 también pueden servir para el iPhone SE 2020, ya que cuentan con el mismo diseño trasero y frontal.

Funda de silicona para el iPhone SE (2020)

Una de las mejores opciones para proteger nuestro móvil. También para añadir un toque más estético y que el terminal sea más cómodo en mano. Hay muchas opciones de fundas de silicona para el iPhone SE de segunda generación. Una de las mejores son las carcasas oficiales que Apple vende en su página web. Se pueden comprar en diferentes colores y ofrecen un encaje y tacto muy bueno. Cubre completamente la trasera y los marcos, excepto la parte inferior. Además, tiene una ligera curvatura que permite cubrir ligeramente la pantalla en el caso de que esta caiga al suelo o una superficie plana.

Las fundad de silicona para el iPhone SE 2020 se pueden comprar en tres colores: Rosa Arena, Blanco y Negro. Tienen un precio de 40 euros. Puedes comprarlas aquí.

Funda transparente

Si quieres proteger la parte trasera, pero mostrar el diseño de cristal de tu nuevo iPhone, no hay mejor opción que escoger una funda transparente. Eso sí, estas son algo más resbaladizas y algunas no protegen tanto como las de silicona. Apple no vende la carcasa transparente para el iPhone SE, como sí hace con los iPhone 11 y 11 Pro. Por lo tanto, tendremos que buscar una de un fabricante de terceros.

La más recomendable es esta de Spigen, cuesta 10 euros y cuenta con los cantos reforzados para absorber los golpes.

Puedes comprarla aquí.

Funda con soporte para el iPhone SE

Si quieres ver un vídeo, una serie o hacer videollamadas por FaceTime con el iPhone SE, puedes optar por una funda que además cuente con un soporte. De esta forma podemos apoyar el móvil en una mesa y ver una película o un vídeo. De nuevo, hay muchas opciones en Amazon. Una interesante es esta de la marca LeYi, que tiene un diseño robusto y un anillo que sirve tanto para apoyar el terminal como para sujetar el móvil en la mano. Su precio es de 8 euros.

Puedes comprarla aquí.

Carcasa con batería

El iPhone SE 2020 tiene una batería algo justa con un uso intensivo. Si no puedes llegar al final del día, la mejor opción es comprar una carcasa con batería para que el iPhone siempre esté cargado. Este tipo de fundas llevan incorporada una batería externa para cargar el terminal. Es más cómodo que utilizar una PowerBank, ya que esta funda no tiene cables, sino que se conecta al puerto directamente.

La funda con batería, que es de 6500 mAh tiene un LED indicador, así como un botón para encender o apagar la PowerBank. El precio de esta batería es de 22 euros. Cómprala aquí.

La mejor carcasa para el iPhone SE

Para mí, la mejor carcasa para este móvil: la funda de cuero oficial de Apple. No solo protegen la trasera, sino que añaden un diseño mucho más elegante y un muy buen tacto. El terminal se ve muy premium con esta carcasa, que envejece muy bien con el tiempo. Además, la botonera de encendido y volumen son de aluminio, con un acabado brillante. Esto hace que la pulsación sea mucho más intuitiva con la funda puesta.

Se pueden conseguir en varios colores: Azul Noche, Negro y Rojo (PRODUCT) RED. Eso sí, no son baratas: la funda tiene un precio de 50 euros. Puedes comprarla aquí.

Cargador inalámbrico

El iPhone SE de segunda generación admite carga inalámbrica mediante inducción Qi. Eso sí, el cargador inalámbrico no viene de serie. De hecho, ningún móvil (salvo ediciones especiales) llega con un cargador inalámbrico de serie. Afortunadamente hay muchas opciones en Amazon. Una de las mejores opciones es el cargador de 10W de Belkin, que es compatible con el iPhone SE y otros modelos de Apple. Su precio es de 26 euros, e incluye también el enchufe para conectarlo a la corriente (en otros modelos no se incluye) Puedes comprarlo aquí.

Si lo prefieres, también puedes adquirir un cargador inalámbrico dual. De esta forma podrás cargar tu iPhone y los AirPods al mismo tiempo. Este de Choetech cuenta con una zona de 7.5W y otra de 10W por 30 euros.

Cargador de carga rápida

El iPhone SE admite carga rápida de 18W. Lamentablemente, la caja incluye un cargador de 5W. Si quieres cargar de forma rápida tu móvil (el 50 por ciento en unos 30 minutos), puedes comprar un cargador de 18W. El oficial de Apple se puede adquirir por unos 35 euros en su web, pero una buena opción es el de Belkin, que se puede adquirir por 23 euros en Amazon. Puedes comprar aquí.

Y otra opción más económica es este de Ugreen por 15 euros. Puedes comprarlo aquí.

AirPods: el mejor accesorio para el iPhone SE 2020

No hay mejor accesorio para un iPhone que los AirPods. Los auriculares de Apple son uno de los accesorios más interesantes para comprar. Se pueden conectar de manera inmediata a nuestro móvil, y son completamente inalámbricos, sin ningún tipo de cable. Se cargan a través de un estuche de carga, que además es inalámbrico. Tienen un precio de 140 euros y se pueden comprar en Amazon. Los AirPods de segunda generación con carga inalámbrica cuestan 180 euros.

Si lo prefieres, también puedes optar por los AirPods Pro. Tienen un precio más elevado y cuentan con un diseño de almohadillas. Esto hace que los auriculares no sean aptos para todos, aunque llega con almohadillas de diferente tamaño y el estuche también cuenta con carga inalámbrica. Los AirPods Pro tienen un precio de 240 euros, y se pueden comprar en Amazon.

El mejor protector de pantalla para el iPhone SE 2020

¿Quieres proteger la pantalla de tu iPhone? Hay muchos protectores de pantalla para comprar, pero la mejor opción es esta de Spignen. Se trata de un protector de pantalla de cristal templado con dureza 9H. Tienen un precio de 10 euros y está disponible en Amazon. El protector incluye dos packs para cambiarlo en el caso de que tu móvil sufra una caída o daño. Además, cuenta con un kit para instalarlo fácilmente en el terminal.

Compra aquí el protector de pantalla de Spignen.

Apple Watch, el mejor aliado

El Apple Watch es el mejor aliado del iPhone. El reloj inteligente de Apple solo es compatible con iOS, y se sincroniza muy muy bien con nuestro móvil. Podemos recibir las notificaciones y llamadas, incluso cuando no tenemos el iPhone cerca en el caso del modelo LTE. Además, el Apple Watch cuenta con muchas opciones para el deporte: como la posibilidad de activar ejercicios o ver un progreso de tus movimientos, ejercicio y horas de pie a través de los clásicos anillos.

Hay varios modelos de Apple Watch. Podemos optar por el Series 3, que es más económico pero incluye un diseño algo menos actualizado. También podemos optar por el Series 5 en cualquiera de sus dos tamaños: es más caro, peor ofrece un diseño más actualizado y más opciones, como la brújula o la pantalla siempre encendida.

El Apple Watch Series 3 tiene un precio de 210 euros y 330 euros en el caso de LTE. El Series 5 se puede comprar a partir de 436 euros en Amazon.

Cargador para el coche

Otro accesorio imprescindible para tu móvil. Un cargador para el coche de hasta 24W y 4.8A. Este cargador incluye dos puertos para cargar hasta dos dispositivos al mismo tiempo. Se puede adquirir en Amazon y tiene un precio de 10 euros. Es uno de los cargadores para el coche con más opiniones. Casi 5 estrellas y más de 2.000 opiniones.

Compra aquí el cargador para el coche.