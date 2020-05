Apple se ha adelantado a la cita este año. Es una fecha que yo tengo bien guardada en el calendario y que normalmente coincide con la WWDC: el lanzamiento de la – este año “las” – pulsera(s) Edición Especial Orgullo para celebrar la diversidad, la igualdad y, de paso, vestir el reloj inteligente de la compañía. Las nuevas pulseras del Orgullo 2020 ya están a la venta en España por 49€, con un diseño increíble.

Este año tenemos dos modelos: una Sport Loop, las correas tradicionales de fluoroelastómero (silicona) con la bandera arcoíris; y una Nike Sport Loop, la versión deportiva para Nike de las pulseras deportivas que incluye agujeros que ayudan a la transpiración del sudor y que para este modelo se han recubierto de los colores. Es la primera vez en 3 años que se llevan lanzando estas ediciones especiales que se utilizan los modelos de silicona, pues hasta el momento siempre había sido en las pulseras textiles.

El proceso de crear las pulseras de silicona para el Apple Watch es cuanto menos interesante. Con las correas textiles de años anteriores (como la Sport Loop del Orgullo 2019 que llevo puesta mientras escribo esta pieza) eran más sencillas, pero para hacer la de goma ha sido necesario renovar el proceso. Las pulseras están hechas a mano a partir de tiras de silicona de colores que luego se prensan para juntarlas, dando como resultado algunas “variaciones” (digamos, desviaciones) de las líneas creando un patrón único para cada pulsera, como contaba MacRumours. Solo puedo decir ¡WOW!

Las nuevas pulseras irán acompañadas de dos, preciosas, esferas para el reloj a juego y que se pondrán instalar a partir de una próxima actualización: watchOS 6.2.5. Las correas son compatibles con todos los Apple Watch: Series 1, 2, 3, Series 4 y Apple Watch Series 5.





Apple y el colectivo LGBTIQ+, en un Orgullo “desde casa”

Este año los planes de vivir el Orgullo como estamos acostumbrados se han chafado. Con la pandemia del COVID-19 este año no tendremos la gran marcha que caracteriza al movimiento y que en ciudades como San Francisco o Madrid son una fuente de turismo cultural importante. Sin embargo, la lucha continua. Este año nos tocará visibilizar al colectivo en entornos cercanos y contribuir en la medida que podamos en buscar la igualdad entre colectivos aquí, y en el resto de los países donde no se puede vivir con libertad la sexualidad de cada uno.

Apple ha apoyado en los últimos años a cientos de organizaciones que luchar por esta visibilización e igualdad. Este año no será diferente, el Orgullo es un momento para sentirse libre mostrando ser lo que cada uno quiera ser. En España, It Gets Better (@ItGetsBetter_es) es una de las organizaciones con más actividad entre el público joven, con el grito “¡Todo mejora!” la misión está en erradicar de una vez por todas el bullying contra los jóvenes LGBTIQ+ en las aulas.

¡Feliz Orgullo! 🏳️‍🌈