La cámara del OnePlus 8 Pro puede ver a través de algunos plásticos

Hemos visto funciones raras e increíbles al mismo tiempo en las cámaras de los móviles, pero esta de OnePlus se lleva el premio. A priori, la cámara de los Oneplus 8 y OnePlus 8 Pro tienen una configuración normal, con unos resultados decentes según los análisis y con los clásicos modos y opciones que vemos en cualquier otro móvil: gran angular, retrato, telefoto etc. Pero… ¿y si te digo que esta cámara puede ver a través de algunos plásticos?

No, no es ninguna broma. La cámara del OnePlus 8 Pro permite ver a través de algunos materiales. En concreto, aquellos plásticos que cuentan con un acabado algo más traslúcidos y que no tienen protección IR para dejar pasar la luz infrarroja. Por ejemplo, la cubierta de plástico de un mando a distancia, el marco de un televisor o algunas zonas del aire acondicionado. Esto es a causa de un una de sus lentes. En concreto, la cámara de filtro de color, a través de un efecto llamado ‘Fotocromo’.

El fotocromo tradicional es un proceso para colorear imágenes a partir de negativos en blanco y negro. En este caso se usa para añadir un efecto más artístico a las fotos. Lo curioso es que este modo no solo permite ver a través de un plástico como si fuese una cámara de rayos X. También a través de líquidos o incluso de la piel, como muestra este usuario en Twitter.

Muchos poseedores de un OnePlus 8 se han puesto a probar esta función, y es que hay muchos dispositivos en el hogar que cuentan con plástico sin protección IR. Como altavoces, chips, impresoras, mandos a distancia etc. Lamentablemente, no es una opción que esté disponible en los OnePlus 7 u otros modelos, ya que también tiene que ver con la configuración de hadrware de la cámara. Tampoco está disponible para el OnePlus 8, ya que no cuenta con esta lente.

¿Por qué surge este efecto?

La cámara de filtro de color permite reconocer diferentes ondas de luz que una cámara en su tradicional no reconocería. En este caso, las luces infrarrojas. Como los plásticos no tienen ningún tipo de recubrimiento, ya que necesitan pasar los rayos infrarrojos de un punto a otro (por ejemplo, del mando a la TV), la lente puede captar con mayor facilidad esas ondas de luz. Y por lo tanto, ver que hay en el interior.

Es una opción muy interesante. Si tienes un OnePlus 8 Pro puedes probarlo tú mismo. Solo ve a la aplicación de cámara, pulsa en los filtros y arrastra a la última opción. Ahora, enfoca la cámara a un mando a distancia o dispositivo similar. Eso sí, la cámara de filtro de color tiene una resolución de 5 megapíxeles, así que poco podemos hacer con este tipo de imágenes, más que compartirlas por redes sociales y enseñárselas a nuestros amigos o familiares.