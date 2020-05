iPhone SE 2020, análisis: difícil no recomendarlo

Han pasado cuatro años desde el primer iPhone SE, esa edición especial que llegaba con un diseño similar al iPhone 5s (cuando el aspecto del 6 ya estaba en el mercado), pero con características más actualizadas. El objetivo era ofrecer una versión económica a aquellos usuarios que buscaban un “iPhone barato, pero potente y con buena cámara”. 4 años después, Apple repite la jugada. Este es mi análisis y mi opinión personal del iPhone SE 2020 tras una semana de uso.

El iPhone SE hereda algunas prestaciones del iPhone 8. Entre ellas: el diseño. Mismo aspecto y mismo chasis, tanto en el frontal como en la trasera. También se mantiene la pantalla, con ese panel retina de 4.7 pulgadas HD. La batería es otra de las características heredadas del iPhone 8. ¿Lo nuevo? El procesador: ahora incorpora un chip A13 Bionic, el mismo que el de los iPhone 11 y 11 Pro. La cámara principal también se mejora con un nuevo sensor de 13 megapíxeles y el precio de este iPhone es más barato.

iPhone SE, ficha técnica

Dimensiones y peso 13.84 x 6.73 x 0.73 cm, 148 gramos Pantalla Retina LCD de 4.7 pulgadas con resolución HD (1.334 x 750 píxeles), 326 pp y True Tone Procesador Chip A13 Bionic Almacenamiento 64, 128 o 256 GB Cámara principal Fotografía: 12 megapíxeles f/1.8, modo retrato y HDR inteligente

Vídeo: hasta 4K y 60 fps con estabilización óptica Cámara frontal 7 Mpx f/2.2, modo retrato Batería Hasta 13 horas de reproducción de vídeo, carga rápida de 18W y carga inalámbrica Conectividad WI-FI, 4G, 5G NFC, Bluetooth, GPS Versión de Android iOS 13.4.1 Otros Resistencia IP67, Touch ID, Apple Pay, conector Lightning, altavoz estéreo

Diseño: te suena

El frontal del iPhone SE (2020).

El iPhone SE 2020 llega con el mismo diseño que el iPhone 8. Algo que ya habíamos visto en la anterior generación del iPhone SE, que heredaba el diseño del iPhone 5s. Por lo tanto, este nuevo modelo cuenta con el mismo tamaño de 13.84 centímetros de alto y 6.73 cm de ancho, incluyendo el conseguido grosor de 0.73 cm y el peso de 148 gramos. Además, la trasera es muy parecida, con el único cambio en el logotipo de la compañía, que ahora pasa a estar en el centro. Se mantiene la cámara principal en la zona superior, que está acompañada con un pequeño micrófono y un flash LED de doble tonalidad.

El iPhone SE 2020 llega en tres colores: negro, blanco y Rojo. Este último, en colaboración con (Product) RED, una asociación que recauda fondos para la lucha contra el Sida, y que actualmente está recaudado dinero para la investigación frente al Covid-19. Personalmente, el rojo me parece el color más bonito de los tres. En la trasera se mantiene ese acabado brillante con las esquinas ligeramente redondeadas. Los marcos, que también tienen el mismo color, cuentan con un acabado mate.

Una parte del precio de venta del iPhone SE (PRODUCT) RED va destinado a la lucha contra el COVID-19.

El frontal sí que es idéntico al iPhone 8, con unos marcos bastante pronunciados en la zona superior e inferior. Algo a lo que cuesta acostumbrarnos, sobre todo cuando venimos de un móvil que cuenta con marcos mínimos y un buen aprovechamiento del frontal. Como puntos positivos, vuelve el Touch ID, el lector de huellas dactilares de Apple que se encuentra en la parte inferior, junto con un botón haptico (no es físico) en la parte inferior. En cuanto a la zona superior, nos encontramos con la cámara frontal y el altavoz para las llamadas, así como los respectivos sensores de proximidad y luz ambiente.

Otro detalle interesante es que se ha eliminado el color blanco del frontal. Ahora, incluso en la versión ‘Plata’ del iPhone SE, el frontal es completamente negro.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este iPhone SE es lo delgado que es. Son apenas 7.3 milímetros de grosor, y lo cierto es que sientan muy muy bien a la mano. Aunque el terminal sea fino, no da la sensación de que se vaya a resbalar o caer. Además, su cuerpo compacto hace que sea más fácil sujetarlo con una sola mano.

Y hablando de los marcos, la botonera no cambia: en el lado derecho está el botón de encendido, mientras que la botonera de volumen se encuentra en la zona izquierda, junto con el botón que nos permite poner el terminal en silencio o con sonido. En la parte inferior está el altavoz principal, que funciona en modo estéreo con el que encontramos en el frontal. También está el puerto lightning para la carga o para conectar los auriculares.

Personalmente, el iPhone SE de segunda generación me parece un móvil muy bonito. Sobre todo en la parte trasera. Apple cuida muy bien el diseño de sus terminales, y pese a ese frontal con marcos, el iPhone Special Edition es muy llamativo a la vista. Además, no da la sensación de que sea un móvil antiguo. El tamaño tan compacto hace que sea muy manejable con una sola mano. Personalmente, me hubiese gustado ver una versión Plus de este modelo, sobre todo porque prefiero una pantalla grande.

El mismo chip que el iPhone 11 Pro

Sin duda, la característica más interesante de este iPhone SE. Este móvil cuenta con el mismo procesador que los iPhone 11 y 11 Pro. Se tarta del Chip A13 Bionic, que cuenta con 7 nanómetros. Actualmente uno de los más potentes del mercado. En este caso, parece que la memoria RAM es algo más baja que en los modelos 11 y 11 Pro, pero sinceramente, no importa. El rendimiento del iPhone SE es una maravilla. hoy y dentro de dos años. Es, sin ninguna duda, lo que más me gusta de este terminal. Que pese a su bajo precio en comparación con otros iPhone, el rendimiento va a seguir funcionando bien de aquí a dos años, o incluso más.

El iPhone SE es capaz de abrir cualquier juego sin ningún problema y de ejecutar una tarea al instante. La transferencia de archivos, descargas de iCloud, multitarea, navegación por las aplicaciones… todo lo hace de forma extremadamente fluida. Lo que sí he notado es un ligero calentamiento cuando llevamos un tiempo jugando a juegos con unos gráficos elevados y un nivel de batería medio/bajo (entorno al 30%), como por ejemplo, Fortnite. Pero no es nada de lo que preocuparse.

Las animaciones son muy fluidas y en ningún momento he encontrado cortes o lag al moverme por la interfaz. Tampoco a la hora de abrir las aplicaciones o instalar juegos. Y hablando de las apps: todas, incluso las de desarrolladores de terceros, están muy bien optimizadas.

El A13 Bionic no solo es capaz de ofrecer un buen rendimiento en juegos. Cuenta con un motor neuronal que nos permite conseguir mejores resultados en otros apartados. Por ejemplo, en la cámara. Ayuda con el HDR y el procesado de la imagen. el A13 Bionic también es capaz de aprender de nuestros hábitos con el móvil, de forma que adapta el rendimiento a nuestro uso para conseguir un ahorro mayor de batería.

La batería del iPhone SE

Apple avisa en su web que el iPhone SE tiene la misma duración de batería que el iPhone 8. No muestra la capacidad en mAh, pero sí dice que podemos conseguir aproximadamente 13 horas de uso en reproducción de vídeo y hasta 40 horas en reproducción de audio. En mi experiencia de uso, he podido llegar justo al final del día con un uso medio. Es decir, con mensajería instantánea, navegación por redes sociales, fotografía, algún vídeo en YouTube etc.

En alguna ocasión, con un uso más intensivo durante la mañana, he tenido que cargar el terminal a medio día para poder llegar al final del día sin ningún problema. No me hubiese importando algo más de grosor a favor de una batería con más capacidad. Sobre todo cuando lo exprimo al máximo. Eso sí, es curioso como la batería se va adaptando a nuestro uso tras el paso de los días, y consigue ‘optimizarse’ bastante bien.

El iPhone SE es compatible con la carga rápida de 18W, la que incorpora el iPhone 11 Pro y otros modelos de la compañía. Lamentablemente, de serie viene un cargador de 5W. La carga rápida permite cargar el iPhone SE al 50 por ciento en apenas 30 minutos. Además, podemos cargar el terminal mediante carga inalámbrica. Ningún otro móvil de gama media admite esta característica. La carga no es tan rápida como en la del adaptador, pero sí es más cómoda. Yo la he usado al cargar el iPhone por la noche o a la hora de recuperar esa batería para poder llegar al final del día mientras estoy trabajando.

Una pantalla compacta

El iPhone SE monta una pantalla Retina de 4.7 pulgadas. Se trata de un panel Retina LCD con resolución HD. La densidad de píxeles es de 326 ppp y cuenta con un brillo de 600 nits. Si bien puede parecer una resolución escasa hoy en día, con un tamaño de pantalla así no es necesario más.

La pantalla del iPhone SE me parece muy buena en cuanto a color, nitidez y brillo. La densidad de píxeles es más que suficiente, y la interpretación de los colores es muy buena. A nivel de ángulos de visión también hace un muy buen trabajo. El brillo en interiores es excelente, y en exteriores también se obtienen unos buenos resultados. Es una pantalla buena para consumir contenido multimedia y jugar a juegos. Eso sí, es algo compacta. Si vienes de un iPhone anterior, como el 6s o 7, no vas a notar diferencia. Sin embargo, el cambio sí se algo más difícil cuando anteriormente has tenido un modelo con una pantalla mayor.

Yo estoy acostumbrado a la pantalla del iPhone 11 Pro Max, que son 6.5 pulgadas. Después de una semana, me he hecho a una pantalla compacta, aunque he echado en falta algo más de tamaño en algunas ocasiones. Por ejemplo, a la hora de ver un vídeo, cuando he querido ver una serie o cuando he tenido que realizar algunas tareas de productividad.

Este iPhone SE también cuenta con la tecnología True Tone. Mediante los sensores de proximidad es capaz de detectar la iluminación de la zona. De forma adapta la pantalla con unos tonos similares a los del ambiente. Por ejemplo, si estamos en una oficina, con luz fría, la pantalla también conseguirá esos tonos más fríos.

Una sola cámara que es capaz de mucho

Llegamos a uno de los apartados más interesantes de este análisis del iPhone SE 2020: la cámara. En este caso nos encontramos con un sensor principal de 12 megapíxeles. Una resolución más que decente. No hay que olvidar que la cantidad de MP no lo es todo. Que solo tenga una cámara no me parece ningún inconveniente. Muchos de los terminales que están por este rango de precio utilizan la segunda lente como sensor de profundidad para el modo retrato, y esto es algo que el iPhone SE no necesita. Eso sí, no hay sensor ultra gran angular.

La app de cámara

Comienzo hablando de la aplicación de cámara del iPhone. Es bastante sencilla, y con un diseño muy bien adaptado a iOS. La app ofrece diferentes modos en la parte inferior (o derecha cuando la tenemos en horizontal). Accedemos a ellos deslizando con el dedo. También podemos ajustar algunos parámetros, como la relación de aspecto de la fotografía, filtros o el temporizador. Para ello, solo tenemos que deslizar hacia un lado desde la parte inferior.

Dependiendo del modo en el que estemos también nos encontramos con algunos ajustes rápidos en el lado superior (o izquierdo en horizontal). Por ejemplo, en el modo ‘Foto’ podemos activar el flash o las ‘Live Fotos’, en el de vídeo; cambiar la resolución. Y hablando de modos, son 6 los tipos de fotografía y vídeo que podemos capturar con el iPhone.

Panorámica

Retrato

Foto

Vídeo

Cámara lenta

Time-Lapse

Una función muy interesante de la app de cámara es la posibilidad de grabar rápidamente, con solo mantener pulsado en el botón de obturador. Eso sí, echo en falta un modo profesional para los usuarios más avanzados, aunque podemos recurrir a aplicaciones de terceros. En general, la aplicación de cámara del iPhone es muy cómoda y fácil de usar, con herramientas muy intuitivas y un muy buen diseño.

La cámara

AVISO: Las imágenes que ves en este artículo han sido optimizadas. Para ver las fotografías en tamaño real y en máxima calidad, pulsa en el enlace de la Galería de Fotos.







Interior

Interior

Interior





Fotografía nocturna

¿Cómo se comporta la cámara del iPhone SE? Lo cierto es que muy muy bien. Sobre todo en exteriores la cámara es capaz de sacar colores muy buenos, y el nivel de detalle es alto. Hace una muy buena interpretación de las sombras y la nitidez es excelente. Sorprende el buen procesado final y cómo consigue calibrar la exposición en las zonas más iluminadas o más claras. El enfoque también es muy bueno. Además, el disparo es muy rápido.

En interiores seguimos viendo esos muy buenos resultados, donde destaca el gran detalle que capta esta cámara y los colores tan naturales que consigue. No hay una sobre-exposición ni saturación en los tonos más brillantes. Y hablando de brillo, también hace un muy buen manejo en el procesado final. En parte, esto es gracias al 13 Bionic.

iPhone SE | GALERÍA DE FOTOS

En exteriores con poca luz ya comenzamos a ver algo de ruido, aunque mantiene unos buenos colores. Lo mismo sucede en interiores poco iluminados. Buen color en la imagen pero algo de ruido en las zonas oscuras. Creo que en estos casos hubiese venido bien el modo noche, pero Apple la ha incluido como exclusiva para los iPhone 11 y 11 Pro. Además, por el precio de este iPhone no podemos pedir más.

El Modo Retrato y Selfie

Fotografías tomadas en modo retrato con el efecto “Luz en clave alta mono”.

La cámara del iPhone SE 2020 también permite hacer fotografías en modo retrato a personas (más ejemplos en la galería). Aquí utiliza un solo sensor y, de nuevo, el A13 Bionic tiene su protagonismo. El chip es capaz de detectar el sujeto y conseguir ese retrato final que es, sin ninguna duda, uno de los mejores en un terminal de este precio. El recorte es muy bueno y el nivel de desenfoque es correcto en la mayoría de situaciones. Además, podemos seleccionar diferentes tipos de luces y escenarios para el retrato.

Todos funcionan muy bien, y podemos conseguir fotografías muy muy interesantes. Otra opción que me ha encantado es la de poder escoger el nivel de desenfoque después de tomar la fotografía. Podemos añadir una apertura más amplia, para que así el desenfoque sea más pronunciado. O bien, seleccionar una apertura más cerrada y desactivar el retrato.

¿Qué hay del selfie? El sensor de la zona frontal tiene una resolución de 7 megapíxeles. Las imágenes son muy buenas, sobre todo con buena iluminación. Buena exposición de los colores y tonos muy semejantes a la realidad, sin ningún tipo de efecto ‘maquillaje’ en el rostro. Además, con un ángulo correcto para selfies en grupo.

En el selfie (ejemplos en la galería) también tenemos modo retrato. No solo con la posibilidad de escoger la profundidad en tiempo real o después de tomar la fotografía, como en el retrato de la cámara trasera. También podemos escoger entre los filtros de luz para unos selfies más artísticos. Se mantienen los buenos resultados del modo normal, con un retrato muy bueno, aunque falla ligeramente en el recorte en comparación con la cámara principal.

El vídeo

La cámara principal del iPhone SE me ha sorprendido por los buenos resultados, pero más lo ha hecho la grabación en vídeo. No miento si digo que supera, sin ningún problema, a muchos de los terminales de gama alta que actualmente encontramos en el mercado. Antes, veamos lo que ofrece.

Este iPhone nos permite grabar vídeo en 4K hasta 60 Fps. Además, con estabilización óptica. Es uno de los pocos móviles de su segmento que permite esta alta resolución. ¿Los resultados? Impresionantes. Todavía no asimilo que un iPhone de este precio pueda grabar unos vídeos tan buenos, y es que no falla en nada: estabilización muy buena, colores excelentes… incluso el sonido es fantástico. Lo mismo con el enfoque: rápido y centrándose siempre en el sujeto principal. En resumen: grabación de vídeo de 10.

El Phone nos permite seleccionar la resolución y los fps desde la propia app de cámara. Por lo tanto, si no queremos grabar en 4K, podemos seleccionar resolución HD, o 30 fps, sin necesidad de salir de la app de cámara.

Con la cámara del iPhone SE no es necesario ser un experto para sacar buenas fotografías.

En definitiva, la cámara del iPhone SE es una de las mejores que podemos encontrar en un móvil por este precio. Incluso, en algunos aspectos, supera a algunas cámaras que vemos en móviles de gama alta. No va a dejar indiferente a nadie, con excelentes resultados en la mayoría de ocasiones y con una grabación de vídeo impecable. Mención especial al modo retrato y las opciones extra de efectos y apertura. Además de la facilidad de uso de la cámara. No necesitas ser un experto para sacar una muy buena fotografía.

iOS 13: de vuelta al botón Home

El iPhone SE cuenta con iOS 13, la última versión del sistema operativo de Apple. Por supuesto, actualizará a iOS 14. También a las futuras versiones que lleguen. Así, hasta 5 o 6 años. O más. Para que te hagas una idea: el iPhone SE de primera generación, que salió a la venta en 2007, tiene iOS 13.

Esto es, sin duda, el punto más positivo del sistema operativo de Apple. Esa seguridad que tienes al saber que, aunque pasen más de dos años, el terminal seguirá recibiendo actualizaciones. Posiblemente las mismas que los iPhone 11 y 11 Pro, ya que tiene el mismo procesador. Otro punto que me gusta de iOS es el buen soporte y compatibilidad con aplicaciones de terceros. Por ejemplo, Instagram: tiene una muy buena optimización en la cámara, las Stories y la interfaz en general.









Lo cierto es que iOS es muy diferente a Android. Uno de los puntos más negativos que le veo es que se trata de un sistema cerrado. Por un lado, nos ofrece una mayor seguridad, pero para los más expertos o para aquellos usuarios que les gusta cacharrear con el software (me incluyo), tienen más limitaciones. Todas las aplicaciones se descargan desde la App Store: no hay opción de instalar APKs desde el navegador. Tampoco ofrece grandes opciones de personalización, salvo que algunas apps nos permiten cambiar el icono del inicio para darle un toque diferente. Personalmente, lo de las opciones de personalización no me preocupa, pero en Android sí suelo descargar APKs con la última versión para probar las nuevas características. Eso sí, las actualizaciones de apps en iPhone suelen llegar bastante rápido, más que en Android.

¿Cómo funciona la navegación en el iPhone SE?

En este iPhone SE la navegación de iOS 13 es algo diferente. El botón háptico de la parte inferior es quien se encarga de la navegación. Estos son los controles que tenemos que hacer con el Tocuh ID.

Para ir al Home: pulsar una vez en el botón de inicio .

pulsar una vez en el botón de inicio . Para abrir la multiventana: pulsar dos veces en el botón de inicio.

pulsar dos veces en el botón de inicio. Para abrir Siri: mantener pulsado en el botón de inicio.

mantener pulsado en el botón de inicio. Para iniciar Apple Pay: pulsar dos veces en el botón de inicio con la pantalla bloqueada.

Estoy acostumbrado a la navegación por gestos en el iPhone 11 Pro Max, así como en la del iPad Air 2019, que pese a que también tiene botón Home, admite la navegación por gestos. Aun así, la del iPhone SE es muy cómoda. El botón responde rápidamente y los gestos son fáciles de recordar. En los ajustes del sistema podemos escoger el nivel de presión del botón de inicio con tres modos, de más duro y con mayor vibración, a más suave.

iOS 13 o cómo disfrutar del diseño en el software







iOS 13 tiene una interfaz muy bonita. Todo se adapta a la perfección. Los iconos tienen la misma forma, todas las aplicaciones cuentan con un aspecto similar y son muy intuitivas. Un detalle interesante son las pequeñas animaciones y ajustes que encontramos, por ejemplo, en el centro de control. O cuando una app se está actualizando.

La App Store es la tienda de aplicaciones de Apple: cuenta con un gran catálogo y tiene una navegación sencilla. Aquí también nos encontramos Apple Arcade, un servicio bajo suscripción mensual donde podemos descargar una gran cantidad de juegos. La verdad es que por 5 euros al mes está muy bien. Por supuesto, todos los juegos que encontramos aquí están muy bien optimizados para este iPhone.

Y hablando de optimización. iOS 13 funciona muy bien en el iPhone SE. No he encontrado cortes ni ningún fallo en las aplicaciones. Eso sí, como la pantalla es tan compacta se hace difícil acceder a algunos elementos de la interfaz. Además de que en este iPhone no hay opción de ocultar el contenido de las notificaciones en la pantalla de bloqueo, ya que no cuenta con Face ID, y el Touch ID desbloquea el terminal directamente.







Hay ajustes y opciones muy interesantes en iOS 13. Una de las que más me gustan es el modo oscuro y lo bien que se adapta en el sistema. También la integración de las aplicaciones con nuestro ID de Apple, así como las apps y servicios propios: FaceTime, Apple TV+, Apple Music., Apple Pay... sorprende lo bien que se sincronizan con otros dispositivos de Apple y lo cómodo que resultan. Mención especial al Haptic Touch, el sustituto de 3D Touch: pulsando con algo más de presión en un icono nos muestra accesos directos. También se puede utilizar en apps de terceros. Por ejemplo, en Instagram, para ver las imágenes. El Haptic Touch también se usa en el centro de control para abrir los controles y acceder a más ajustes.

Esto es uno de los puntos del ecosistema de iOS, que todo está conectado entre sí. Si tienes un iPad, puedes sincronizar los archivos y las aplicaciones. También transferir contenido rápidamente a través de AirDrop o incluso contestar las llamadas desde otro dispositivo si tienes la opción activada.

iOS 13 cuenta con Siri, el asistente virtual de Apple. Es muy útil para realizar tareas dentro del iPhone. Por ejemplo, pedirle que ponga, preguntarle sobre algún evento… Incluso podemos decirle que recuerde algo cuando lleguemos a alguna ubicación. También nos muestra información relevante sobre personajes famosos, busca imágenes o detecta canciones etc.

En resumen, iOS es sistema muy completo y muy muy maduro. Con opciones muy interesantes y un diseño muy cuidado.

Sonido y seguridad

El iPhone SE tiene Touch ID.

El iPhone SE cuenta con un doble altavoz estéreo. El principal está en la parte inferior, junco con el conector Lightning. El otro está en la parte superior, y también hace la función de altavoz para las llamadas. El sonido es muy bueno a nivel de bajos como de graves. Eso sí, con el sonido al máximo es ligeramente algo más enlatado que en los iPhone 11 y 11 Pro. Y hablando del volumen, el bajo cumple muy bien y el sonido máximo es excelente.

El iPhone SE se desbloquea mediante Touch ID, no tenemos Face ID por una razón obvia: incluir este componente habría significado un aumento del precio. En este caso, el Touch ID o el lector de huellas dactilares, funciona de maravilla. Muy buena respuesta. Con solo hacer un clic el terminal desbloquea. Además, es muy rápido el registro de la huella: podemos registrar hasta 5 huellas. Touch ID también sirve para pagar con Apple Pay o iniciar sesión en aplicaciones personales, como la app de nuestro banco.

Precio y conclusiones

Termino este análisis con una opinión personal. El iPhone SE de segunda generación está disponible en tres versiones de almacenamiento diferentes. Por un lado, tenemos la versión de 64 GB, que cuenta con un precio de 489 euros. La versión de 128 GB es la segunda opción, con un precio de 539 euros. La variante con más almacenamiento tiene un precio de 659 euros. En los tres casos está disponible en color negro, blanco y Rojo. En todos con el frontal en color negro.

Hacía tiempo que no probaba un dispositivo tan diferente. Lo cierto es que el iPhone SE puede parecer un móvil de gama media cualquiera, pero no lo es. Y no por tener un diseño algo desactualizado, o por contar con una pantalla más compacta. Estos son los puntos que, posiblemente, más polémica creen. Personalmente, no me parecen puntos negativos. Sí, me hubiese gustado ver un iPhone SE con unos marcos mejor aprovechados, y sí que es verdad que hay modelos del mismo precio con unos marcos mínimos.

Sin embargo, el iPhone SE cuenta con prestaciones que otros móviles de la misma gama o rango de precio no incluyen. Por ejemplo, la carga inalámbrica, la resistencia al agua o el chip A13 (no hay que olvidar que es uno de los procesadores más potentes, más que incluso, el Snapdragon 865). Prefiero tener estas prestaciones que un diseño algo más actualizado en el frontal.

Lo mismo sucede con el tamaño. Yo prefiero una pantalla más grande, pero entiendo que hay usuarios que buscan un terminal más compacto y manejable. Durante estos días de uso me he sentido muy cómodo con el iPhone SE. Me he acostumbrado a esa pantalla tan compacta, a llegar a todos los cantos con una sola mano. Aunque en algunas ocasiones he echado en falta alguna pulgada más. Creo que una versión ‘Plus’ con un precio de unos 600 euros, no hubiese venido mal.

La cámara del iPhone SE es una de las mejores características de este dispositivo. Me ha sorprendido gratamente la grabación de vídeo. Es increíble. También todo lo que puede hacer una sola cámara: un modo retrato muy bueno y unos resultados excelentes en la mayoría de situaciones. La cámara frontal también es muy buena, incluso con el modo retrato.

El chip A13 Bionic se ha acomodado muy bien en este nuevo iPhone SE. No solo hace que el terminal funcione de maravilla, sino que es un apoyo para que el dispositivo pueda funcionar bien después de muchos años. iOS es un sistema operativo muy maduro….

Sí hubiese preferido algo más de autonomía en este iPhone SE. Sobre todo para el usuario que hace un uso más intensivo del terminal. No me hubiera importado sacrificar algo de grosor. Eso sí, me alegra saber que han mantenido la carga inalámbrica, y que también cuenta con carga rápida de 18W. Eso sí, el cargador hay que comprarlo por separado, y este tendría que venir en la caja.

¿Merece la pena el nuevo iPhone SE?

El iPhone SE tiene, como cualquier otro móvil sus pros y sus contras. Es un dispositivo que no destaca por su pantalla. Tampoco por su diseño ni por su autonomía. Lo hace por su precio, por su procesador y por su cámara.

Se me hace difícil no recomendarlo. Principalmente porque con este dispositivo puedo asegurar a todo el mundo que no le va a comenzar a fallar a los dos años, que van a poder seguir con el mismo rendimiento incluso más tiempo. Que van a seguir recibiendo actualizaciones al mismo tiempo que los modelos más superiores del iPhone, y que van a poder disfrutar de una buena cámara y una grabación de vídeo de 10, siempre.

Es difícil no recomendar el iPhone SE.

Este iPhone SE también es una opción muy interesante para todos aquellos usuarios que quieren pasar de Android a iOS, que quieren probar el sistema operativo de Apple y todo lo que es capaz de hacer el iPhone. Como su precio es económico, es buena opción empezar en Apple con este modelo, y ya contemplar si dentro de unos años es mejor un modelo de iPhone superior.

Eso sí, ten en cuenta que se trata de un móvil compacto. Si te preocupa el tamaño puedes ir a por el iPhone Xr o iPhone 11. Aunque son más caros, también ofrecen más autonomía y un diseño algo más actualizado. Si estás buscando un móvil compacto: no hay un iPhone mejor por este precio.