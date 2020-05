Huawei lanza un P30 Pro New Edition con apps de Google y un nuevo color

Huawei no lo tiene nada fácil con sus nuevos móviles sin apps de Google. En el mercado europeo estamos acostumbrados a utilizar los servicios y las aplicaciones de Google, y si bien en los Huawei P40 y Huawei P40 Pro se pueden usar con algunas limitaciones, no ofrecen la misma experiencia que un móvil con Google Play. Afortunadamente, la compañía tiene un as bajo la manga: lanzar versiones actualizadas de modelos pasados. Es lo que ha hecho con el Huawei P30 Pro New Edition.

De esta forma, móviles que ya han pasado la certificación de Google pueden ser relanzados con pequeñas modificaciones en la configuración de RAM o cámara, pero deben conservar la pantalla, el procesador y la batería. Esta nueva edición del Huawei P30 Pro es prácticamente igual a la que se lanzó el año pasado. Mantiene el mismo procesador, pantalla, configuración de RAM y almacenamiento. E incluso, el apartado fotográfico. Afortunadamente, también mantiene las aplicaciones y servicios de Google. Se lanza con Android 9 Pie, pero se actualizará a EMUI 10.1.

Otro de los cambios de este Huawei P30 Pro 2020 es el nuevo acabado de color. Ahora llega en un gris mate, similar al acabado que vemos en los P40 y P40 Pro. El aspecto sigue siendo el mismo, con un módulo de cámara cuádruple en la zona superior y un frontal panorámico con doble pantalla curva y una muesca de ‘tipo gota de agua’ en la zona superior. Estas son las características del nuevo Huawei P30 Pro.

Huawei P30 Pro, especificaciones técnicas

Dimensiones y peso: 158 x 73.4 x 8.41 mm, 192 gramos

158 x 73.4 x 8.41 mm, 192 gramos Pantalla: OLED de 6.47” resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles),

OLED de 6.47” resolución Full HD+ (2340 x 1080 píxeles), Procesador : Kirin 980, ocho núcleos

: Kirin 980, ocho núcleos RAM : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Almacenamiento : 128 / 256 / 512 GB

: 128 / 256 / 512 GB Cámara principal : Cuádruple de 40 MP f/1.6 + 20 MP f/2.2 gran angula + 8 MP Zoom 5x óptico, 10x híbrido y hasta 50x digital + lente ToF 3D

: Cuádruple de 40 MP f/1.6 + 20 MP f/2.2 gran angula + 8 MP Zoom 5x óptico, 10x híbrido y hasta 50x digital + lente ToF 3D Cámara frontal : 32 megapíxeles

: 32 megapíxeles Batería : 4.200 mAh, carga rápida de 40W, carga inalámbrica y carga reversible

: 4.200 mAh, carga rápida de 40W, carga inalámbrica y carga reversible Conectividad : WI-FI, 4G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS

: WI-FI, 4G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS Versión de Android : Android 9.0 Pie con EMUI 9.1

: Android 9.0 Pie con EMUI 9.1 Otros: Lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial

Mantiene la cuádruple cámara Leica con el sensor principal de 40 megapíxeles, así como la segunda cámara ultra gran angular y el sensor de 8 megapíxeles con zoom óptico de 5x. Incluye además el procesador Kirin 980, anunciado hace algo más de un año. Es un chipset destinado a la gama media alta. La pantalla es de 6.47 pulgadas con resolución Full HD+ y cuenta con una batería de 4.200 mAh.

En cuanto a la configuración de RAM y almacenamiento, este P30 Pro New Edition con Google llega en una versión de 8 GB + 256 GB de almacenamiento. De nuevo, la que ya estaba en el P30 Pro.

Precio y disponibilidad

La nueva versión del P30 Pro se ha puesto a la venta en Alemania. El precio es de 750 euros, y de 850 si lo compramos con un Huawei Watch GT2. En cualquier caso, el precio incluye unos Freebuds 3 de regalo. Desconocemos si este dispositivo llegará a España. Por supuesto, no conviene renovarlo si ya tenemos un P30 Pro. El único motivo de compra respecto a la versión que ya conocemos es el cambio de color. Actualmente el Huawei P30 Pro (versión de 2019) en esta misma configuración está a la venta por 680 euros en Amazon.