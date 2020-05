¿Buscas un aspirador para tu hogar? Los robots aspiradores cada vez son más inteligentes, y son una de las mejores opciones para limpiar nuestra casa. Un ejemplo es este nuevo robot de Ecovacs, el Deebot Ozmo T8 AIVI. Cuenta con Inteligencia Artificial y es capaz de reconocer los objetos que hay al rededor para evitarlos. Te contamos todos los detalles.

El nuevo Deebot Ozmo T8 AIVI es un robot aspirador avanzado. Cuenta con inteligencia artificial que se aplica al reconocimiento de objetos. A través de un láser DToF (que escanea la superficie en 3D) el sensor es capaz de reconocer los objetos que hay al rededor. Por ejemplo, una zapatilla, una alfombra, una maceta, cables etc. Al detectarlos, el Deebot Ozmo los evitará y continuará con la limpieza. De esta forma no tendremos que preocuparnos de que el robot no succione los cables o golpee el bebedero de nuestra mascota.

El Deebot Ozmo T8 también avisará a través de la app cuando encuentre un objeto para que lo retiremos y pueda limpiar de nuevo la zona. Otra característica interesante del robot es que cuenta con una cámara. Desde la aplicación podemos ver qué está captando esta lente y así comprobar que todo esté en orden cuando estamos fuera de casa, o ver cómo se encuentran nuestras mascotas. Para acceder a la cámara será necesario establecer una contraseña. además, Ecovacs advierte que el uso de las grabaciones se utiliza únicamente para la limpieza.

Modo de fregado avanzado y posibilidad de crear varios mapas

El robot no solo aspira. También cuenta con un modo de fregado a través de un depósito de agua de 240 ml compatible con diferentes modos de extracción de agua. Incluye una tecnología llamada OZMO Pro Mopping, que permite eliminar manchas difíciles a través de una mopa eléctrica, que vibra hasta 480 veces por minuto. Esta mopa puede detectar si va a pasar sobre una alfombra para evitar mojarla y que únicamente aspire la suciedad.

El Deebot Ozmo T8 AIVI se puede controlar a través de la app Ecovacs Home. No solo podemos configurar el dispositivo, ver la batería y añadir tiempos de limpieza, sino que también cuenta con integración con los principales asistentes. Así podemos pedirle a Google o Alexa que active el robot. La app también permite crear varios mapas para cada piso de nuestra casa. Así podemos establecer un tipo de limpieza para cada mapa, por si el suelo del piso de abajo no es el mismo que el de los dormitorios. También permite crear límites virtuales para que el robot no trabaje en zonas que no queremos.

¿Qué hay de la batería? Ecovacs menciona que el robot cuenta con una batería de 5.200 mAh, lo que se traduce en una limpieza continuada de unas 3 horas, llegando a limpiar zonas de hasta 300 m2 con una sola carga.

Precio y disponibilidad

El contenedor para el vaciado automático estará disponible para comprar más adelante.

El Deebot Ozmo T8 AIVI ya se puede comprar en España. Su precio es de 800 euros. Es compatible con un sistema de vaciado automático del depósito, que se podrá comprar por separado más adelante y que permitirá almacenar la suciedad extraída durante 30 días.