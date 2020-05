Estados Unidos extiende el veto a Huawei: no podrán usar Google hasta 2021

Dentro de unos meses se cumplirá un año desde que Estados Unidos prohibió a las compañías americanas tener relaciones comerciales con Huawei, compañía China. Esto hacía que empresas tan importantes e imprescindibles para los móviles de la firma, como Google, no pudiesen incorporar sus soluciones de software en los terminales de Huawei. Hoy hemos sabido que este veto se extiende hasta mayo del 2021, por lo que Huawei no podrá volver al Google, al menos, hasta el próximo año.

Según Reuters, Donald Trump ha firmado una orden ejecutiva que impide que empresas de Estados Unidos tengan acuerdos comerciales con Huawei o cualquier otra compañía que puedan ser un riesgo para la seguridad del país. Esta orden es válida, al menos, hasta mayo de 2021, pero podría ser prorrogable. Es decir, que el próximo año Trump podría extender este veto. Este acuerdo dificulta la implementación de redes 5G en EE.UU por parte de Huawei y también de ZTE.

Sin Google hasta 2021

Si bien la compañía china colabora con muchas empresas de Estados Unidos, la que más afecta a Huawei es Google, ya que no pueden incorporar sus servicios en los últimos terminales (sí recibir actualizaciones de aquellos que ya están certificados). Por lo tanto, los nuevos móviles, como los Huawei P40 Pro o Mate 30 Pro, no tienen Google Play ni aplicaciones como YouTube, Gmail etc. Al menos, no de forma oficial. Huawei está invirtiendo mucho en sus servicios propios, con un catálogo de aplicaciones, plataformas y una tienda de apps que cada vez es más extensa.

China responde

China, por su parte, mencionó que también aplicarían restricciones a Estados Unidos si el veto continúa. Estas restricciones estarían centradas en la prohibición del uso de Chips 5G fabricados por compañías estadounidenses, en terminales de China. Hay que tener en cuenta que la mayoría de móviles se fabrican en China (Huawei, Xiaomi, Oppo, ZTE, Realme, OnePlus…).

Veremos si el próximo año Donald Trump extiende de nuevo este veto. O por lo contrario, concede una licencia a Google para poder utilizar los servicios en los móviles de la compañía china. Algo que podría solucionar la caída de ventas de Huawei en Europa, en el último trimestre del año.