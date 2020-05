Esta nueva compra por parte de Apple es una buena noticia para Siri

Siri es uno de los asistentes inteligentes más completos. Compite contra Google Assistant y Alexa, pero durante los últimos meses hemos visto cómo este asistente de Apple no llegaba a la altura de su competencia. SI bien cumple en funciones de reconocimiento, en muchas ocasiones las respuestas no son acertadas. O incluso no reconoce comandos algo más personalizados. Durante las últimas versiones de iOS hemos visto mejoras en el asistente, pero Apple quiere ir más allá. La compañía de Cupertino ha comprado Inductiv, una Startup de Ontario dedicada al Machine Learning. Sin duda, una muy buena noticia para Siri.

Y es buena noticia para el asistente virtual de Apple, porque según Bloomberg, la compra de esta empresa por parte de Apple servirá para mejorar Siri y su aprendizaje automático. El equipo que forma parte de Inductiv pasarán a formar parte del equipo de Siri, Machine Learning y ciencias de datos.

Con esta compra cabe esperar que Apple mejore el Asistente a través del Machine Learning, creando un sistema capaz de aprender de nuestros hábitos para que Siri pueda darnos respuestas personalizadas o llevar a cabo acciones automáticas, sin necesidad de programarlas o gestionarlas de forma manual. Sin embargo, Inductiv se centraría sobre todo en el uso de inteligencia artificial con el fin de automatizar la tarea de identificar y corregir errores en los datos. Lo que también se traduce en más mejoras para Siri.

“Compramos compañías tecnológicas más pequeñas de vez en cuando y generalmente no discutimos nuestro propósito o planes” Apple

Apple ha confirmado la compra de esta compañía con un breve comunicado, asegurando que la firma suele comprar empresas pequeñas, y que, por lo general no suelen compartir el propósito de estas compras.

Tendremos que esperar un poco más para ver reflejadas las mejoras por parte de Siri gracias a la compra de Inductiv por parte de Apple. No hay duda de que el asistente mejorará en la próxima versión de iOS, pero esperamos ver estas mejoras mencionadas en un futuro.