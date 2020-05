¿El Samsung Galaxy A71 es resistente al agua?

Samsung lanzó hace unos meses el Samsung Galaxy A71. Actualmente, uno de los terminales Android de gama media más recomendable por su rango de precio: que oscila entre los 500 euros. Este terminal cuenta con especificaciones muy interesantes, como pantalla AMOLED con resolución Full HD+, procesador Exynos de ocho núcleos y una batería de 4.500 mAh, pero… ¿qué hay de otras especificaciones especiales? ¿El Samsung Galaxy A71 tiene resistencia al agua y al polvo? Aquí saldrás de dudas.

Solo hay que comprobar la hoja de especificaciones técnicas oficial para saber si el Samsung Galaxy A71 tiene algún tipo de certificación frente al agua o al polvo. En este caso, en las especificaciones no se indica ningún tipo de resistencia IP, por lo que oficialmente el terminal no ha pasado unas pruebas de resistencia frente al agua o al polvo. Por lo tanto, no: el Samsung Galaxy A71 no es sumergible.

Es probable que sí que pueda resistir a las gotas de lluvia o al sudor, aunque tampoco hay una certificación específica y Samsung no lo menciona en ninguna parte. Sin embargo, la mayoría de terminales de gama media aguantan las pequeñas salpicaduras.

Mi Samsung Galaxy A71 se ha mojado, ¿qué hago?

¿Qué pasa si se me cae el móvil a un charco o se derrama líquido sobre el Galaxy A 71? En este caso, es probable que el terminal no sufra daños, ya que puede estar bien sellado aunque no tenga certificación. Eso sí, es recomendable secarlo rápidamente con un paño seco y que no suelte pelusas. También sopla ligeramente en los puertos y da golpecitos en los conectores para que salga todo el agua. No cargues el terminal hasta 30 minutos después. También puedes secar los conectores con un secador de pelo. Si lo haces, activa el modo de aire frio y hazlo a una distancia de unos 20 centímetros.

Debes saber que Samsung no hace uso de la garantía si tu móvil se ha mojado y no funciona. Deberás llevarlo a un servicio de reparación bajo coste para que solucionen el problema. O bien, dejar el terminal en un cuenco con arroz para que absorba toda la humedad.