Desvelado el diseño del Samsung Galaxy Note 20 gracias a unos renders

Hace unas semanas se filtraron todos los detalles de las pantallas de los Samsung Galaxy Note 20 y Note 20 Plus. Según esa filtración, parece que la compañía surcoreana cambiará el tamaño de los paneles y añadirá hasta 120 Hz en ambos modelos. En este caso, la filtración que ha aparecido en la red tiene que ver con el Galaxy Note 20, no el modelo Plus. En concreto, con su diseño: se ha filtrado el aspecto físico del terminal. Eso sí, no es como lo ves en las imágenes.

La cuenta de Twitter de Ice Univers ha sido la encargada de mostrar el diseño del Samsung Galaxy Note 20 gracias a unos renders. La propia cuenta destaca que el aspecto físico podría cambiar ligeramente. Sobre todo si hablamos de los marcos del frontal, que en la imagen parece que no están muy bien aprovechados (tan bien como podríamos esperar en un gama alta). No hay que olvidar que se trata de un render creado en base a las dimensiones y características.

Lo que resulta curioso es que Samsung mantendrá la cámara directamente en la pantalla, al igual que la anterior generación. Y es curioso porque muchos fabricantes están apostando por un notch algo más grande o un sistema de doble cámara en pantalla que permita añadir un desbloqueo facial más avanzado y seguro. Samsung parece que seguirá apostando por el lector de huellas dactilares en pantalla.

Triple cámara en el Samsung Galaxy Note 20

En la trasera no hay grandes novedades, y es que parece que el terminal tendrá unas esquinas ligeramente redondeadas, pero en general el equipo tiene un aspecto más ‘cuadrado’ que los Samsung Galaxy S20. El módulo de cámara pasará a tener una forma rectangular. En este caso, con una configuración de triple cámara. No hay que olvidar que se trata del modelo normal.

Por el momento desconocemos cuándo llegarán los Samsung Galaxy Note 20 al mercado. La compañía suele anunciar estos dispositivos durante el mes de agosto, pero podría retrasarse. Según los rumores, el Note 20 de Samsung contará con una pantalla de 6.42 pulgadas con resolución Full HD+ y a 120 Hz. También incluirá un procesador Exynos con 6 GB de RAM y cámara de hasta 64 megapíxeles.