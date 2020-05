Cómo solucionar el error ‘Ya no se comparte esta app contigo’ en iOS 13.5

La actualización a iOS 13.5 llegó hace unos días. Esta nueva versión trae consigo varias mejoras relacionadas con la situación actual a causa de la pandemia de Covid-19. Entre estas novedades, la posibilidad de desbloquear el iPhone de manera más rápida cuando llevamos mascarilla o la API de Apple y Google para detectar si hemos estado cerca de algún positivo. Sin embargo, esta nueva versión para iPhone y iPad también introdujo un error a la hora de actualizar alguna app. ¿Te aparece un mensaje que dice ‘Ya no se comparte esta app contigo’? Así puedes solucionar este error.

En primer lugar, es importante saber el por qué de ese error. Todo apunta a un fallo en los servidores de la App Store de Apple, ya que algunos usuarios también han reportado el fallo con iOS 13.4, en vez de iOS 13.5. El mensaje aparece cuando vamos a instalar una actualización, o cuando esta se actualiza de forma automática.

Hola @AppleSupport quiero reportar este error en su actualización de iOS 13.5 no me permite abrir algunas apps… ¿Qué procede?



El error menciona que se debe pagar cuando son apps gratuitas como WhatsApp y Facebook… pic.twitter.com/H5bSpAS7A1 — Jaddhartha (@IamJaddhartha) May 22, 2020

Además, suele aparecer si tenemos activada la función ‘En Familia’ de iCloud. En concreto, el aviso dice lo siguiente: “Ya no se comparte esta app contigo. Para usarla, debes comprarla en App Store”.

Suele suceder en apps como WhatsApp o Youtube. Es probable que Apple solucione el error en las próximas horas, o en los próximos días a través de una actualización de iOS. Sin embargo, hay algunas soluciones puntuales para que deje de aparecer el fallo.

Error al actualizar una app en iOS 13.5 con iPhone o iPad: tres posibles soluciones

Si te aparece el aviso, lo único que tienes que hacer es desinstalar y volver a instalar la app. Pulsa en ‘Cancelar’. A continuación, mantén pulsado en el icono de la aplicación y haz clic en la ‘X’ de la zona superior. Confirma la desinstalación. No te preocupes si es una aplicación de pago, ya que Apple deja instalarla de nuevo con tu cuenta. Eso sí, en algunos casos -como en WhatsApp, por ejemplo-, si no has hecho una copia de seguridad puede que los chats se borren.

Para que no se borren los datos de WhatsApp, ve a Ajustes > General > Almacenamiento del iPhone > WhatsApp > Desinstalar App. Confirma y luego pulsa en el botón de ‘Reinstalar’ o ‘Volver a instalar’.

Si todavía no te ha aparecido el mensaje, pero tienes la función de ‘En Familia’ activada. Puedes hacer lo siguiente. Así también evitar que los datos de las apps como WhatsApp se borren, lo que puedes hacer es no instalar ninguna actualización. Al menos, por el momento. Eso sí, deberás desactivar la opción de actualizaciones automáticas. Para ello ve a la app Ajustes > iTunes Store y App Store > Actualizaciones de apps.