Parece que fue ayer cuando hablábamos de aquel OnePlus One y su famoso sistema de invitaciones para comprarlo. Recuerdo que había drama por conseguir una para hacerse con el dispositivo, igual que recuerdo tener 6 de ellas y nunca llegar a aprovecharlas. La dinámica de la firma china, que forma parte del grupo BBK Electronics, ha cambiado mucho desde aquel 2014: ahora tiene 2 lanzamientos por año, con 2 nuevos dispositivos en cada lanzamiento para crear una familia de producto completa y con una comercialización mucho más mundana. Eso si, siguiendo su premisa de vender dispositivos equilibrados y tecnológicamente avanzados para quienes lo piden, que normalmente quieren gastarse poco dinero pero tener buenas prestaciones. Para mi OnePlus es una mezcla de Apple y Xiaomi: poco producto y bueno, a precio accesible y justo.

Hoy OnePlus ha anunciado sus nuevos OnePlus 8 y OnePlus 8 Pro, dos dispositivos que renuevan a los ya reconocidos 7T de finales de 2019 y que no lograron conquistarnos como si lo hicieron las generaciones anteriores. Entre sus novedades: renovado diseño con cámara perforada en pantalla, pantallas mejoradas con hasta 120Hz de tasa de refresco y nuevos chips de Qualcomm para competir en la gama más alta de 2020. Ahora, ya no son tan baratos como antaño. ¿Te comprarías un OnePlus de casi 1000€?

OnePlus 8, el smartphone que te recomienda tu cuñado

Si hiciesemos una lista de dispositivos recomendados por cuñados de todo el mundo tendríamos candidatos claros: Xiaomi, realme o OnePlus han sido dispositivos muy populares por su buena relación calidad-precio y por su combinación de hardware-software. Este tandem que triunfa por todo y que no destaca por nada es la esencia del OnePlus 8 que se venderá por 709€ y que es candidato a conquistar los corazones de aquellos que quieran un móvil premium sin soltar el medio riñón que cuesta un iPhone o un Samsung Galaxy de última generación.

De su diseño destaca a la cámara frontal de 16MP perforada en la pantalla AMOLED de 6.55” pulgadas, que ha permitido mayor aprovechamiento del frontal y algo más de espacio interior gracias a la eliminación del notch y los cambios en la posición de los componentes internos para albergar una batería más grande que crece hasta los 4300mAh (el OnePlus 7T tenía 3600mAh) — y sigue siendo compatible con la carga rápida de 30W, con un 50% en 23 minutos, y el sistema de carga inteligente que alarga la vida de la batería. Eso además teniendo en cuenta que el teléfono es más redondeado, estrecho y ligeramente curvado en los laterales para mejorar la ergonomía — una asignatura pendiente en la anterior generación y que veremos en la review si cumple en este nuevo modelo.

La pantalla del OnePlus 8 es compatible con el standard HDR10+ y cuenta con un 10% más de brillo que el OnePlus 7T, hasta 1100 nits. Junto con los dobles altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos promete una buena experiencia de uso en el día a día y también para consumir contenido multimedia, que era algo que ya tenían conquistado. OnePlus ha conseguido dos certificaciones de color para esta pantalla, DisplayMate A+ y una puntuación de 0.4 en la calibración de color JNCD — que considera profesionales a todas aquellas pantallas con una puntuación por debajo de 2.

Si el rendimiento de los teléfonos OnePlus siempre ha sido una de las bondades, este nuevo terminal sigue demostrando que tiene la fuerza necesaria para cualquier cosa. Mezcla procesador Snapdragon 865 de Qualcomm con un 25% más de potencia y menos gasto de batería, junto a 128 o 256GB de almacenamiento UFS3.0 ultra-rápido y 8 o 12GB de RAM, esta última con tecnología RAM Boost que permite dosificar la memoria para apps en segundo plano con el fin de que movil nunca se resienta. Sumado a la optimización del sistema operativo Android con la capa OxygenOS de OnePlus, la pantalla de 90Hz de refresco y la conectividad 5G y WiFi 6 hacen que podamos trabajar con decenas de apps al mismo tiempo y con una fluidez absoluta, a la que OnePlus ya nos tiene acostumbrados.

La cámara, eso sí, no ha mejorado mucho desde el modelo anterior, pues mantiene su sensor de 48MP con Pixel Binning (mezcla de varios píxeles en uno único para un procesamiento más rápido) acompañado de un gran angular de 16MP con 116º de amplitud, ambos compatibles con el modo noche mediante software. El tercer sensor es nuevo, y es un Macro de 2MP para tomar fotos de detalles con muy poca distancia de enfoque. Las cámaras cuentan con un sistema de estabilización que aprovecha el sistema óptico (OIS) junto a un sistema digital para eliminar las vibraciones mientras se graba vídeo, que en esta generación llega hasta el 4K.

OnePlus 8 Pro, más tecnología para los más techies

Mientras que el OnePlus 8 es el hermano equilibrado que cuesta poquito y que ofrece mucho a cambio, el OnePlus 8 Pro hereda todas sus virtudes con un extra de tecnología que reclaman los usuarios más expertos o tecnológicos y que están dispuestos a pagar algo más. Y con algo más nos referimos a 909€ de precio de entrada, que bien lejos quedan de aquellos 349€ por los que se vendía el OnePlus One.

A todo lo ya comentado, el OnePlus 8 Pro añade tecnologías premium como la pantalla curvada, un sensor teleobjetivo que permite hacer zoom óptico 3x y un gran angular más amplio (120º) y con más resolución (48MP), memoria RAM LPDDR5 (más rápida y eficiente) e incluso certificación IP68, por primera vez en OnePlus. Y ojo porque la certificación es interesante, hasta ahora OnePlus no lo hacía por el sobrecoste que conlleva (de hecho el OnePlus 8 no la tiene, aunque también es resistente al agua y al polvo) y lo hacen por petición de su comunidad, aunque aseguran que sigue estando pensado para un uso cotidiano y no para sumergirlo de manera intencionada.

La pantalla incorpora en este modelo más tamaño, 6.68 pulgadas, pero con el mismo tipo de panel Fluid AMOLED y certificaciones HDR10+, DisplayMate y JNCD. ¿Sus diferencias entonces? Muchas:

1. Más brillo, hasta 1300 nits.

2. 120Hz de tasa de refresco, sin limitación de resolución (funciona con el 2K)

3. Tecnología HDR mejorada para tener mejor color en los vídeos que funciona con el contenido que tenemos guardados, pero también en Netflix, YouTube y Amazon Prime Video. Analiza frame a frame el vídeo y lo optimiza para tener negros más profundos, blancos más brillantes y colores más nítidos.

4. Por último, suavizado del movimiento: a través de un chip y varios algoritmos el OnePlus 8 Pro convierte vídeos de 24fps a 120fps duplicando algunos frames para que tengamos una sensación de más fluidez. Funciona con las mismas plataformas de vídeo 😉

La cámara cuenta con un cuarto sensor de color muy luminoso que apoya a la cámara principal para obtener colores más brillantes y ofrecer filtros artísticos durante la captura, y no en la edición posterior — y mejora la grabación de vídeo, que ahora tiene zoom de audio con 3 micrófonos. La batería crece hasta los 4510 mAh (desde los 4085mAh del 7T Pro) y cuenta con la misma carga rápida de 30W + carga inalámbrica Qi ultra-rápida que permite cargar el dispositivo al 50% en 30 minutos con el cargador accesorio de OnePlus que costará 70€. Es interesante como han esperado para integrarlo hasta tener un sistema que cargue rápido y que evite que el dispositivo se caliente, cosa que tengo muchas ganas de probar. También cuenta con carga inalámbrica inversa, aunque de momento ni rastro de unos auriculares True Wireless de OnePlus, aunque ya trabajan en ellos…

Precio, colores, configuraciones y disponibilidad

OnePlus no es una firma innovadora, si no que continua por ofrecer una buena experiencia de producto en equipos muy equilibrados a precios ajustados. Combinado con ese compromiso de rendimiento y personalización en OxygenOS, estos OnePlus 8 llevan lo último en tecnología estable y mejoras muy notables en aspectos como la pantalla que mejoran la experiencia — algo que la comunidad va a agradecer. ¿Pero a qué precios?

OnePlus 8 se va a vender en 2 colores: negro brillante y verde con 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento (709€) y en verde con 12GB RAM y 256GB ROM (809€). Más adelante en mayo llegará un color Interstellar Glow arcoíris o irisado que me tiene enamorado y que tendrá igual 12GB de RAM y 256GB de capacidad, por 809€.

OnePlus 8 Pro tendrá 3 colores: negro, con 8GB de RAM y 128GB de ROM, por 909€; además del verde y un color Azul Ultramarino con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento por 1009€.

Todos los modelos se podrán comprar desde mañana en Europa a través de una Pop-up Store online que OnePlus ha organizado en su web , y donde los fans se llevarán regalos como las populares mochilas o los Bullets, los auriculares de OnePlus que también se han renovado en esta presentación. Oficialmente, los nuevos dispositivos llegarán al mercado el día 21 de abril.

Y a ti, ¿qué te parecen los nuevos OnePlus 8? ¿Convencen o no?