¿Los OnePlus 8 y 8 Pro son resistentes al agua?

OnePlus ya ha anunciado los OnePlus 8 y 8 Pro, dos móviles de gama alta que llegan desde 710 euros en el caso del modelo normal y 910 euros en el modelo Pro. El aumento del precio respecto a la anterior generación se debe a las nuevas mejoras que llegan con estos modelos, como una cámara más avanzada o la carga inalámbrica. Pero… ¿incorporan resistencia al agua?

Es algo que se pedía desde modelos anteriores. OnePlus siempre ha dicho que la certificación de resistencia al agua es un proceso que elevaría el coste del terminal, pero que el OnePlus 7 Pro dispositivo incluye protección frente a derrames de líquidos. Eso sí, no se incluyen en la garantía.

OnePlus aclara que el OnePlus 8 Pro sí es resistente al agua y al polvo, con certificación IP68. Es decir, se puede sumergir a 1 metro de profundidad durante un máximo de 30 minutos. Eso sí, en la página del producto dejan claro algunas pautas sobre este tipo de resistencia.

Ensayos realizados ante condiciones de laboratorio IEC 60529 con clasificación IP68. La resistencia frente al agua y al polvo podría reducirse con el tiempo.

¿La resistencia al agua en el OnePlus 8 Pro está cubierta por la garantía?

Si bien mencionan que este tipo de resistencia podría reducirse con el tiempo, no especifican si los daños por líquidos están cubiertos por la garantía del fabricante. Pero comprobando los términos y condiciones de la garantía en la página web de la marca, dejan claro que no se cubren los daños causados por líquidos.

Los defectos o daños causados por accidentes, negligencia, mal uso o uso anormal; condiciones anormales o almacenamiento inadecuado; exposición a líquidos, humedad, arena o tierra; esfuerzos físicos, eléctricos o electromecánicos inusuales.

Es normal que un fabricante no cubra los daños por líquidos o polvo en la garantía, ya que no se puede comprobar si el usuario ha hecho un mal uso de esta característica. Por ejemplo, sumergiéndolo en una profundidad mayor a dos metros, durante más de 30 minutos o con agua a temperaturas no estables. En principio, con los derrames accidentales de líquidos o la lluvia no habrá ningún problema.

Por otra parte, el OnePlus 8, el modelo más básico, no tiene ningún tipo de resistencia al agua y al polvo bajo certificación.