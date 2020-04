Huawei quiere tener las apps de Google en AppGallery, y no es una mala idea

Huawei ha lanzado hace poco la serie Huawei P40. Es la primera vez que esta gama llega sin los servicios y aplicaciones de Google, pero sí con unos servicios propios completamente reforzados. No hay duda de que la compañía está haciendo un muy buen trabajo añadiendo aplicaciones en su AppGallery, pero lo cierto es que muchas de estas no pueden sustituir a las de Google. Huawei tiene una idea, y no es tan descabellada como parece.

Eric Xu, presidente rotativo de Huawei, ha dicho que la compañía quiere llevar a la AppGallery, su tienda de aplicaciones propias, las apps más populares de Google. De esta forma, el usuario se podrá descargar aplicaciones como YouTube, Gmail, Google Fotos etc, como cualquier otra aplicación. Es algo que ya hace Apple en sus iPhones, y ningún usuario ha tenido problemas, ya que las apps se pueden descargar con total normalidad, incluso iniciar sesión con la cuenta de Google.

“Esperamos que los servicios de Google puedan estar disponibles a través de nuestra AppGallery, al igual que están en la App Store de Apple”

Sin embargo, incluir las apps las aplicaciones de Google en la AppGallery de Huawei, podría ser algo más complicado. Sobre todo, por la prohibición de colaborar con compañías estadounidenses, el famoso veto de Donald Trump. Si bien hay apps de compañías de Estados Unidos en la App Gallery, el gobierno de Trump está muy pendiente de Google. Eso sí, añadir las apps de Google en los móviles Huawei es más sencillo que en Apple, ya que los terminales de Huawei utilizan Android. Por lo tanto, solo tendrían que subir los APKs a la plataforma.

Google todavía no ha mencionado si realizará esta acción para que los usuarios de Huawei puedan utilizar las aplicaciones de Google en sus móviles. La gran G ya ha alertado de que los métodos para incluir los servicios de Google en los terminales Huawei podrían ser maliciosos, así que añadir las apps en AppGallery sería un buen motivo para evitar problemas de seguridad en los usuarios.