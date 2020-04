Huawei P40 Pro, análisis: qué cámaras

Ni una pandemia ha impedido a Huawei lanzar sus nuevos buque insignia. Los Huawei P40 y P40 Pro llevan ya un tiempo en el mercado, y son una apuesta muy interesante en la gama alta, sobre todo en el apartado fotográfico. Huawei le ha puesto mucho empeño a la cámara del Huawei P40 Pro, pero también al software. La ausencia de Google en este móvil y en otros modelos ya lanzados ha hecho que la compañía china tenga que invertir mucho en App Gallery, su tienda de aplicaciones. ¿Se nota el esfuerzo?

He podido probar el Huawei P40 Pro durante aproximadamente dos semanas. Tiempo suficiente para ver cómo rinde en el apartado fotográfico, qué tan buena es su pantalla, su batería o su rendimiento. Y sobre todo, si es factible un móvil sin Google a día de hoy. Este es mi análisis.

Huawei P40 Pro, ficha técnica

Dimensiones y peso 158.2 x 72.6 x 9 mm (203 gramos) Pantalla OLED de 6.58 pulgadas con resolución Full HD+ (2640 x 1200 píxeles) y 90 Hz Procesador Kirin 990, ocho núcleos RAM 8 GB Almacenamiento 256 GB, ampliables mediante nanoSD Cámara principal Fotografía: Cuádruple cámara de 50 MP + 40 MP gran angular + 11 MP telefoto + sensor ToF

Vídeo: hasta 4K 60 Fps Cámara frontal 32 megapixeles + sensor 3D para reconocimiento facial Batería 4.200 mAh, carga rápida de 40W y carga inalámbrica Conectividad WI-FI, 4G, 5G NFC, Bluetooth, GPS Versión de Android Android 10 con EMUI 10 y Huawei Mobile Servicess Otros USB C, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, resistencia al agua

Huawei sigue cuidando el diseño

El Huawei P40 Pro (abajo) con el Huawei P30 Pro (arriba).

Huawei siempre ha cuidado el aspecto físico de sus terminales, y con el P40 Pro no iba a ser diferente. Mantienen los materiales de construcción que vemos en otras generaciones: cristal y aluminio. Pero notamos un gran cambio respeto a la anterior versión, el Huawei P30 Pro. Ahora la trasera es ligeramente más curvada, y el módulo de la cámara pasa a tener una forma rectangular, pese a que está en la misma posición. En este módulo nos encontramos la cuádruple cámara Leica, así como el flash lED de doble tonalidad. La cámara sobresale ligeramente del borde. El logotipo de Huawei está en la zona inferior.

Los marcos son de aluminio y tien un acabado brillante. En mi caso, en un tono oscuro, ya que la versión que he podido probar es la de color negro. Un color clásico, pero al que se le quedan mucho las huellas. He de confesar que mi favorito es el gris, que además tiene un acabado mate en la trasera. Siguiendo con los marcos, tienen un grosor de 9 milímetros en su zona más gruesa (zona superior e inferior). Son algo más gruesos que en el P30 Pro.

La zona frontal mantiene esos marcos mínimos y la doble curvatura pronunciada. Como novedad, a parte de esa doble cámara directamente en la pantalla, nos encontramos con un cristal curvado en la zona superior e inferior. Por lo tanto, ahora tenemos cuatro cantos curvos en la zona delantera. Estos dos marcos superior e inferior no contienen pantalla, sino un bisel negro. Por una parte, ayudan a dar esa sensación de ‘Todo pantalla’, que ya vemos en la mayoría de móviles de gama alta, sin que sea una zona táctil. Esto es bueno para evitar los toques fantasma. Por otra, hacen la función de marco lateral. Aquí está la pequeña trampa, y es que si no tuviésemos esta pantalla curvada, el marco metálico superior e inferior posiblemente sería muchísimo más pronunciado.

La curvatura inferior del Huawei P40 Pro hace que el control de los gestos sea mucho más intuitivo

Además, la curvatura en la trasera ayuda a que los gestos de EMUI se usen con mayor fluidez, ya que nuestro dedo no roza con el marco metálico, sino que lo hace con el cristal redondeado y podemos seguir la curva de la parte inferior con los dedos hasta realizar la acción.

Y sí, tengo que comentar esa doble cámara en la zona superior. En este caso tengo sentimientos encontrados. Por un lado, prefiero una sola lente con un agujero en pantalla más compacto, al estilo de los Samsung Galaxy S20. Sobre todo porque la primera vez que coges el terminal no puedes dejar de mirar esos dos ojos que hay en la zona superior, pensando lo bien aprovechado que podría haber estado ese frontal. Después te acostumbras, y ya miras esa doble cámara de otra forma. Sobre todo cuando notas que el desbloqueo facial es excelente (hablo de él más adelante).

El Huawei P40 Pro tiene un diseño muy cuidado, con un aspecto muy bonito. Llama mucho la atención, sobre todo por su parte trasera. Huawei ha conseguido colocar un módulo de cuádruple cámara en un formato que convence. Además, con una posición de las lentes que queda muy bien a la hora de sacar fotografías. El frontal es muy llamativo, sobre todo para el que lo sostiene en la mano, ya que esa cuádruple curvatura se nota. En mano el Huawei P40 Pro se sujeta muy bien, aunque es algo pesado. Otro detalle muy interesante. Es un móvil muy, muy resistente. Durante los 15 días de uso y después de algunas caídas (accidentales, por supuesto), el terminal no tiene ni un rasguño.

La pantalla del Huawei P40 Pro

El Huawei P40 Pro tiene una pantalla de 6.58 pulgadas. Es un tamaño estándar en la gama alta, aunque para algún usuario puede ser algo grande. Se tarta de un panel OLED con resolución Full HD+, de 2640 x 1200 píxeles. Entiendo que no suban a resolución QHD+, como sí pasa, por ejemplo, en los Galaxy S20. El motivo no está claro, pero los 90 Hz de la pantalla y el ahorro de batería podrían tener algo que ver.

Lo cierto es que la ausencia de resolución QHD+ no es un motivo del que preocuparse. El panel tiene una muy buena nitidez y densidad de píxeles. Es imposible distinguirlos a simple vista. Los colores de la pantalla también son muy buenos, sin exceso de saturación. En cuanto al brillo, también es más que decente cuando hay luz directa y el mínimo se adapta muy bien. Sorprende la increíble calidad de los ángulos de visión, incluso con esa curvatura. Es un muy buen panel para ver contenido multimedia.

Hablemos de los 90 Hz. Esta tasa de refresco es algo menor que vemos en terminales como los Galaxy S20 o OnePlus 8 Pro. Sin embargo, y a mi parecer, 90 Hz es más que suficiente para disfrutar de una pantalla fluida. La experiencia comparada con los 60 Hz se nota considerablemente. Además, con una frecuencia más baja conseguimos una horro de batería mayor, y esto se nota en el día a día. Aun así, podrían haber incluido los 120 Hz con la posibilidad de bajar a los 90 Hz en el caso de que algunos usuarios lo prefieran.







En cuanto a la configuración de la pantalla, nos encontramos lo mismo que en otros modelos de la compañía: posibilidad de cambiar la resolución del panel, la tonalidad o activar el modo lectura, que cambia los colores de la pantalla a unos más amarillentos para evitar el cansancio ocular. Si quieres bajar la frecuencia de actualización de pantalla también lo puedes hacer desde los ajustes. Por último, hay un modo de ‘Always-on’, donde podemos ver información relevante, como la hora o las notificaciones, sin que la pantalla esté encendida. Como se trata de un panel OLED el gasto no es muy importante. Además, existe la opción de personalizar el reloj y añadir diferentes dibujos.

Cámaras: cada vez mejor

Cámara del Huawei P40 Pro (arriba) y cámara del Huawei P30 Pro (debajo)

Llegamos al apartado fotográfico. El Huawei P40 Pro cuenta con una cuádruple cámara Leica. Esta mantiene la configuración del P30 Pro. Por un lado, un sensor principal con angular, que, en este caso es de 50 megapíxeles. Por otro, un sensor ultra gran angular de 40 megapíxeles. También hay un telefoto de 11 megapíxeles, así como un sensor ToF.

Lo que ofrece la aplicación de cámara







Antes de comenzar a hablar sobre los buenos resultados de la cámara de este móvil, me gustaría hablar de la aplicación. La app de cámara de Huawei no ha cambiado considerablemente. Cuenta con un diseño bastante intuitivo y con controles muy fáciles de utilizar. En la parte derecha podemos acceder a los diferentes modos y en la zona izquierda están los iconos con ajustes rápidos, para cambiar la resolución, filtros etc.

Podemos cambiar de cámaras con el control que hay en el centro. Un pequeño icono nos muestra en qué lente estamos: 1x es el gran angular (cámara normal), 0.5X el ultra gran angular, y a partir del 1.1x la lente irá haciendo zoom. Lo cierto es que los controles son algo liosos: sobre todo si queremos pasar rápidamente de un ultra gran angular a un zoom 5x durante la grabación de vídeo, cosa que se puede hacer.

Cámara principal

AVISO: Las fotografías de ejemplo que puedes ver en este artículo no están en alta calidad. Pulsa aquí para verlas en tamaño real.

Comenzamos hablando del sensor principal, una lente de hasta 50 megapíxeles. De forma predeterminada la cámara principal cuenta con una resolución menos, ya que 50 MP es una calidad de imagen demasiado alta y ocupa más almacenamiento. ¿Qué tal funciona esta lente?

Las fotografías son muy muy buenas. Huawei consigue captar un buen color y una nitidez excelente en la mayoría de situaciones, incluso cuando no hay mucha luz. La cámara hace una muy buena interceptación de las sombras y el detalle es bueno, aunque no resalta mucho en este aspecto frente a la competencia. En términos de exposición, la cámara del Huawei P40 Pro también hace un muy buen trabajo, a excepción de algunas situaciones, como cuando hay luz al fondo o intenta captar el cielo desde el interior.

Eso sí, en la vista previa (antes de sacar la fotografía), la imagen no se deja ver con total claridad, sobre todo cuando hay zonas alejadas con mayor exposición (cielos, luces etc.) Después, el procesado final suele un buen trabajo y consigue corregir la imagen.

En interiores los resultados son muy similares: buen detalle y buen color, aunque algo saturado en algunas zonas. Incluso en condiciones de baja luminosidad las fotografías obtienen un buen brillo. La cámara del Huawei P40 Pro también permite captar imágenes con una muy muy baja luz. Los resultados son sorprendentes, ninguna cámara puede hacer esto.

Esta lente cuenta con tecnología HDR, pero también tenemos la posibilidad de activar el modo IA, que por cierto, viene desactivado por defecto. Por un lado, el HDR corrige la exposición y color colores, mientras que el modo IA detecta la escena y cambia los ajustes automáticamente con el fin de obtener (o al menos intentarlo) la mejor imagen. Veamos la diferencia entre HDR, IA y una fotografía en modo automático.

AUTOMÁTICO

HDR

IA

Como vemos en las imágenes, el modo de Inteligencia Artificial añade mucho más color, incluso excede en brillo en las zonas alejadas. El HDR calibra algo mejor el color que el modo de IA, ya no vemos tanto brillo, aunque unos tonos algo más saturados que en la fotografía normal, donde se consiguen unos colores mucho más realistas. Personalmente, me gusta más cómo captura el modo HDR, sobre todo si no hay suficiente iluminación.

El Modo Noche sigue sorprendiendo

Sin modo noche

Con modo noche

¿Qué pasa con las fotografías de noche? Los resultados son increíbles. Hablamos de una de las mejores cámaras para este tipo de situaciones. Buen color y buen detalle en la mayoría de situaciones, incluso cuando no hay oportunidad de iluminación (farolas que enfoquen al objeto por ejemplo). En estos casos es buena opción usar el modo noche, que maximiza la iluminación y se consiguen muy muy buenas fotografías.

El modo noche de la cámara tarda unos 5 segundos en capturar. En algunas ocasiones, no hay grandes diferencias, pero esta función es realmente útil cuando hay muy poca iluminación nocturna. En la galería se puede ver la diferencia con el modo noche desactivado y activado. Vemos que capta más color en el césped y aumenta el detalle de la palmera. También consigue captar y distinguir el cielo. Después de probarlo en los diferentes terminales de la compañía, me sigue sorprendiendo.

El retrato en la cámara del Huawei P40 Pro

La cámara del Huawei P40 Pro permite sacar fotografías en modo retrato y modo apertura. Cada uno tiene una función diferente. El modo retrato está pensado para sacar fotografías con efecto bokeh a personas, mientras que el de apertura también desenfoca el fondo, pero también admite a objetos y nos permite escoger el nivel de desenfoque. Resulta extraño que ambos modos no se fusionen a uno solo: un modo retrato que también admita a objetos y permita ajustar el nivel de desenfoque.

MODO RETRATO CON LA CÁMARA DEL HUAWEI P40 PRO

El modo retrato copia los resultados de la cámara principal. Es decir, seguimos con el buen color y el correcto detalle, aunque tiende a añadir como un efecto belleza en el rostro. Aun así, en la mayoría de ocasiones se obtienen buenas fotografías. El nivel de desenfoque es correcto y hace un buen recorte, incluso en las zonas difíciles como puede ser el pelo o los brazos. Eso sí, con el recorte de las gafas (posiblemente por el cristal) suele fallar un poco.

Modo apertura con la cámara del Huawei P40 Pro

El modo apertura también hace muy buen trabajo, pero no consigue tanto brillo como en el retrato. Seguimos viendo el buen recorte salvo en algunas situaciones concretas. Un detalle interesante es que podemos cambiar la apertura incluso después de sacar la fotografía, además es escoger entre un zoom 2x o un angular (1x).

HUAWEI P40 PRO | GALERÍA DE IMÁGENES.

Así rinde la cámara del P40 Pro frente a la competencia

Se han utilizado los siguientes móviles para la comparativa Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20

¿Qué pasa si comparamos la cámara principal con la de su antecesor, el Huawei P30 Pro? Lo cierto es que no hay mejoras considerables, algo que se entiende, ya que la lente del P30 Pro sigue siendo una de las mejores del mercado. Sí que gana algo más de detalle respecto a la anterior generación, y parece que se ha mejorado el procesado final (lo NOTO en las tonalidades de los colores). Sin embargo, no hay una diferencia tan grande como sí veíamos en modelos anteriores al P30 Pro.

Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro

iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20

Huawei P40 Pro



iPhone 11 Pro Max

Samsung Galaxy S20

Comparándolo con la competencia, también vemos que la lente del P40 Pro destaca en muchos apartados. Por ejemplo, frente al Galaxy S20 el Huawei consigue unos colores más realistas, mientras que la cámara de Samsung tiende a saturarlos bastante. El iPhone 11 Pro Max se sitúa al nivel del Huawei P40 pro, aunque Apple gana ligeramente en cuanto a nivel de detalles, mientras que el P40 Pro obtiene un mejor color en las zonas desenfocadas.

En el gran angular sucede lo mismo. El Huawei P40 Pro tiene unos colores más realistas y un ángulo algo más cerrado que permite obtener un buen detalle en la imagen. Sin embargo, en el iPhone 11 también obtenemos buenos resultados en cuanto a color con algo más de ángulo. El S20 satura los colores, pero obtiene un muy buen detalle.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular es una de las que más uso en un móvil. Con ella puedo hacer fotografías algo diferentes, ya que se puede usar en horizontal y en vertical. Aquí sí notamos una mejora considerable respecto al Huawei P30 Pro. La del Huawei P40 Pro es una de las mejores que podemos encontrar en la gama alta. Consigue unos muy muy buenos resultados, incluso en condiciones de baja luminosidad.

Es increíble el buen detalle que consigue, incluso en las zonas más alejadas y en las esquinas, donde muchas lentes de este estilo flojean, incluso en la gama alta. El ángulo es muy bueno. Si bien no es el más abierto, es más que suficiente para captar mayor información en la imagen. A nivel de exposición y detalle es muy similar al de la cámara frontal.

El Zoom sigue dejando con la boca abierta



ZOOM 10X

ZOOM 50X

La lente telefoto del Huawei P40 Pro tiene la misma configuración que la anterior generación, aunque aumenta de resolución. Se trata de una cámara de 11 megapíxeles con un zoom 5X en formato óptico, un 10X en formato híbrido (mezcla de óptico + digital) y a partir de ahí, es digital hasta alcanzar un máximo de 50X. ¿Cómo son los resultados?

La cámara telefoto obtiene unos muy buenos resultados. El 5X tiene un muy buen detalle, sobre todo en condiciones lumínicas aceptables. El 10x también ofrece muy buenos resultados. A partir de ahí, la cámara va perdiendo detalle, ya que el zoom es digital. En el 50x también pierde detalle, aunque mejora considerablemente el enfoque respecto a la anterior generación.

Difícilmente podemos comparar la cámara periscopio del P40 Pro con la del iPhone 11 Pro Max o Galaxy S20, ya que tienen otro tipo de Zoom. El S20 llega hasta un 30X digital, pero los resultados son menores que la del Huawei. El iPhone consigue alcanzar los 10x, con un óptico de 2x que hace un buen trabajo, pero no gana en detalle a la lente del P40 Pro.

En comparación con el modelo anterior, la cámara mejora ligeramente en términos de detalle y color, así como en el enfoque cuando el zoom es de mayor aumento.

Grabación de vídeo y selfie

El Huawei P40 Pro permite grabar hasta en resolución 4K a 60 Fps. Este modo no viene activado en ajustes, y tenemos que escoger la resolución en un apartado y los FPS en otros. ¿Los resultados? Muy muy buenos a nivel de detalle, color. La cámara, que cuenta con estabilizador óptico, corrige los movimientos bruscos, aunque no de una manera tan fluida como deseaba. El micrófono también hace un muy buen trabajo. En cuanto a las opciones de zoom, podemos cambiar a ultra gran angular o teleobjetivo, aunque aquí los botones desaparecen y se hace complicado pasar de una lente a otra directamente.

El selfie sí mejora respecto al P30 Pro (y este era muy bueno). Conseguimos un buen detalle y una exposición correcta cuando el software hace el procesado final. En la vista previa sucede lo mismo: la lente sobre expone mucho las zonas con luz, y hace que no sepamos cómo va a salir la fotografía. Buen desenfoque y un angular correcto para selfies en grupo. El modo retrato en el selfie también hace muy buen trabajo.

Software e interfaz: sin rastro de Google

Huawei ha dado un cambio muy importante en el software. Y no, no me refiero a la interfaz, sino a la ausencia de los servicios de Google. La compañía china ha tenido que esforzarse en crear una tienda de aplicaciones que sustituya a Google Play. Esta se llama AppGallery, y viene instalada de forma predeterminada en todos los terminales de la compañía. Por supuesto, también en este Huawei P40 Pro. La verdad es que Huawei está haciendo un muy buen trabajo: cada vez vemos más aplicaciones de terceros, aunque faltan las más importantes: como Instagram, WhatsApp etc.

Ya lo hice con el Huawei Mate 30 Pro, y en este caso no iba a ser diferente. Quería saber si realmente podía vivir sin las aplicaciones y los servicios de Google, si Huawei había avanzado en el desarrollo de su ecosistema de aplicaciones. Puedo decir que sí. Durante estos 15 días que he estado probando el terminal no he utilizado ninguna aplicación de Google, aunque he echado de menso dos en concreto: YouTube y Gmail. Lo creas o no, ambas se pueden sustituir. He podido reemplazar a Gmail por el gestor de correo de Huawei, que precisamente también permite añadir nuestra cuenta de Google.

YouTube lo reemplacé de dos modos: a través de la versión web, por el navegador, y mediante un cliente de terceros llamado NewPipe. ¿El inconveniente? Que para descargar este cliente también es necesario un cliente de Google Play llamado Aurora Store. Es la plataforma que he usado para poder descargar las aplicaciones más importantes, como Netflix, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter…. Aurora Store nos permite descargar los últimos APK de forma muy sencilla, como si se tratase de Google Play. Además, también actualiza las aplicaciones. Eso sí, no es tan seguro como la App Gallery o la propia Play Store.

Es complicado utilizar el Huawei P40 Pro sin los servicios de Google

Hay otras formas de instalar las aplicaciones más importantes. Huawei destaca la de Phone Clone, una característica que nos permite hacer copias de seguridad en nuestro dispositivo antiguo y transferir todos los datos, incluidas las aplicaciones compatibles (aquellas que no necesitan servicios de Google). Pero el punto negativo es que estas no se actualizarán. No hay ninguna plataforma donde se actualicen. Sí, está AppGallery, pero esta no tiene las apps en su plataforma, por lo que no las reconocerá para instalar la nueva versión.







De nuevo, Aurora Store soluciona esto. Lo cierto es que para un usuario con conocimientos medios puede resultarle fácil, pero la cosa se complica si no tienes ninguna experiencia. Es mucho más fácil entrar a Play Store, buscar la app y pulsar en ‘Instalar’, que andar bajando archivos APK desde el navegador.

EMUI 10.1, una pequeña evolución

La AppGallery no es lo único que evoluciona. Huawei también ha implementado novedades en su capa de personalización, EMUI 10.1. La principal novedad es ‘Celia’, el asistente virtual de Huawei. Lo cierto es que apenas lo he usado. Son pocos los comandos que conoce: alguna tarea en el dispositivo y pequeñas consultas sobre el tiempo. También hay un feed en el lateral donde podemos ver las últimas noticias, así como información relevante sobre nuestro dispositivo, el tiempo etc. Lo cierto es que tiene un diseño muy buen adaptado y en la estética de EMUI.

EMUI 10.1 mantiene el diseño minimalista, con iconos cuadrados y aplicaciones predeterminadas con un buen diseño. La interfaz funciona muy bien, de manera muy fluida.















Esta versión de Huawei tiene algunos ajustes extra, como la posibilidad de hacer capturas con los nudillos, clonar apps para utilizar dos cuentas de nuestras redes sociales o configurar un ‘Espacio privado’ para que alguien pueda utilizar nuestro terminal sin que pueda ver nuestros datos. La curvatura ahora tiene más sentido: deslizando desde un lateral podemos acceder a diferentes aplicaciones de forma directa. Estas se abrirán en una ventana flotante.

En el P40 Pro podemos iniciar sesión con nuestra cuenta propia de Huawei para disfrutar de algunas ventajas, como los Puntos, que son canjeables en sus aplicaciones. Además de poder suscribirnos a sus plataformas propias. En este caso, Huawei Vídeo y Huawei Music. Algo que echo de menos en la interfaz es una aplicación para pagar con el móvil en tiendas, así como la app de Mapas. Si bien Huawei la anunció de forma oficial, esta todavía no se ha lanzado.

Rendimiento y autonomía

Antes mirábamos que móvil tenía más memoria RAM. Ahora, los principales puntos de un terminal son la pantalla y la cámara. Pero ningún fabricante deja de lado el rendimiento. Tampoco Huawei. El P40 Pro incorpora un chip Kirin 990. Sí, es el mismo que vemos en el Huawei Mate 30 Pro. La compañía china actualiza cada año su procesador: a mediados de año. Por lo tanto el chip estará presente en los dos dispositivos de gama alta que lanza Huawei: la serie Mate y la serie P. En este caso, el chip está acompañado con 8 GB de memoria RAM.

Huawei solo vende una única versión de RAM y almacenamiento, con 8 GB y 256 GB de memoria interna, que además son ampliables mediante micro SD. Una configuración más que decente para todos los usuarios, incluso los más exigentes. El Huawei P40 Pro rinde perfectamente en cualquier circunstancia: juegos, tareas de productividad, redes sociales. Un punto importante es el buen control del calor: lo disipa muy bien y apenas se recalienta cuando jugamos o realizamos tareas más exigentes. La multitarea y las animaciones de la interfaz funcionan de manera muy fluida.

La batería

¿Qué pasa con la batería? El Huawei P40 Pro tiene la misma autonomía que la del Huawei P30 Pro. Eso sí, aquí tenemos que tener en cuenta algunos aspectos: la pantalla ahora es más grande, de 6.58 pulgadas respecto a las 6.57 del modelo anterior. Además, y aunque la resolución sigue siendo Full HD+, el P40 Pro cuenta con una pantalla de 90 Hz.

¿Se nota la diferencia respecto a la anterior generación? No. La batería sigue siendo muy, muy buena. Sin carga, y con un uso medio y siempre con los 90 Hz activados, he podido llegar al día y medio sin ningún problema, incluso más cuando he tenido el modo oscuro activado. Normalmente acabo el día con un 30 – 40% de batería, que no está nada mal.

En cuanto a la carga, podemos alimentar esa batería de 4.200 mAh mediante cable, con un cargador de 40W. En 20 minutos podemos conseguir el 50 por ciento de batería. El 100% lo alcanza en una hora. También cuenta con carga rápida. En este caso es algo más lenta. Además, hay que procurar comprar un cargador compatible. En mi caso, con la unidad en color negro y la trasera brillante, el terminal se resbala del cargador oficial de Huawei.

Doble seguridad en el Huawei P40 Pro

Huawei P30 Pro y Huawei P40 Pro

Dos métodos de desbloqueo: lector de huellas dactilares en la pantalla o reconocimiento facial. Lo cierto es que ambos funcionan muy muy bien. Comenzamos hablando del escáner de huellas. Huawei ha cambiado la ubicación de este escáner, y ahora se encuentra algo más arriba de la parte inferior, mientras que en la generación anterior estaba en una ubicación muy adecuada, donde descansaba el dedo. De esta forma, solo teníamos que apoyar y el terminal se desbloqueaba. Ahora, la nueva zona, hace que sea un poco más complicado colocar la huella en el escáner.

Más allá de la ubicación, el lector en pantalla funciona bastante bien. Tiene algo más de alcance, por lo que no hace falta colocar el dedo a la perfección. Eso sí, tenemos que presionar en la pantalla para que el terminal se desbloquee.

Mi forma favorita de desbloquear el Huawei P40 Pro es a través del reconocimiento facial, que funciona mediante un sensor ubicado en esa cámara frontal. Es muy similar al que vemos en el Huawei Mate 30 Pro, y lo cierto es que funciona de maravilla. Es rapidísimo y detecta nuestro rostro en cualquier circunstancia, incluso a oscuras. El ángulo es bastante abierto, por lo que podemos desbloquearlo en una mesa, por ejemplo. También nos detecta con gafas de sol gorra o cuando la luz incide.

Podemos permitir que el sistema oculte las notificaciones en la pantalla de bloqueo hasta que nosotros miremos. También podemos desbloquear el terminal directamente y que acceda a la pantalla de inicio.

Sonido: sigue en la línea

El Huawei P40 Pro cuenta con un solo altavoz en la parte inferior, se escucha bien, aunque el volumen al máximo es algo enlatado. Lamentablemente, no no puede competir con otros terminales, como el iPhone 11 Pro, ya que la ausencia de ese segundo altavoz se nota, sobre todo, a la hora de jugar o ver una serie.

El altavoz para las llamadas está integrado en la pantalla. Tiene un volumen más bajo, pero se escucha muy bien. Huawei tiene algunas opciones de sonido en los ajustes del sistema para los más puristas del audio. Podemos cambiar diferentes parámetros.

Precio y conclusiones del Huawei P40 Pro

El Huawei P40 Pro se puede comprar en España a un precio de 1.100 euros. Solo se vende la variante con 5G, que tiene 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Está disponible en color negro, gris y dorado. Estos dos últimos con un acabado mate en vez de brillante.

El terminal destaca por su apartado fotográfico. Si bien es cierto que no notamos una grandísima mejora respecto al Huawei P30 Pro (Sobre todo en la cámara principal), sigue ofreciendo una versatilidad excelente, con un ultra gran angular muy mejorado y un zoom que sigue dejando con la boca abierta. Además, con una lente para selfies muy buena. En el apartado del vídeo también han hecho un muy buen trabajo.

El Huawei P40 Pro sigue reinando en el apartado fotográfico. También en el diseño y batería

El terminal también destaca por su diseño: sobre todo en ese color gris mate (yo lo he podido ver en persona con el Huawei P40). El negro también es muy bonito y elegante, pero el gris enamora a simple vista. El módulo de cámara está muy bien conseguido, y más que ‘afear’ el terminal consigue darle un toque mucho más llamativo, como si fuese una cámara de fotos. La pantalla con cuádruple curvatura también llama mucho la atención.

Y hablando de la pantalla: esta es muy buena. La tasa de refresco es más que suficiente para experimentar un movimiento fluido al navegar por redes sociales o ver vídeos. Y funciona en la mayoría de aplicaciones.

En el rendimiento Huawei sigue demostrando un muy buen trabajo: el terminal es muy potente, y apenas se calienta en los juegos más exigentes. También hacen un muy buen trabajo en la batería. Personalmente, prefiero tener una pantalla Full HD+ a 90 Hz y una buena batería, a un panel QHD+ de 90 Hz o más, con un nivel menor de autonomía.

En cuanto al software, al Huawei P40 Pro le pasa lo mismo que al Mate 30 Pro: es un dispositivo increíble, pero con una gran ausencia: las aplicaciones y los servicios de Google. Lo cierto es que La AppGallery cada vez es más grande, y hay métodos que nos permiten usar las aplicaciones más descargadas, como Instagram o Facebook, sin necesidad de tener la Play Store. Sin embargo, para un usuario medio podría ser complicado descargar las aplicaciones. Todo se solucionaría con el simple hecho de que Google añadiera sus principales apps a la AppGallery, igual que hace en la App Store. Pero por el momento no hay novedades sobre este tema.

El Huawei P40 Pro es un dispositivo muy interesante, y si eres un usuario avanzado que sobre todo busca una buena cámara, un apartado multimedia excelente y un buen diseño, y al que que no le importa buscar métodos para conseguir sus aplicaciones preferidas. Sin embargo, para un usuario medio o con conocimientos muy básicos sobre Android, tal vez es mejor buscar alternativas a este modelo, como puede ser el Huawei P30 Pro. O bien, apostar por la versión normal o Lite del P40, que tienen un precio más económico.

Aun así, y dejando de un lado la ausencia de los servicios de Google, Huawei ha conseguido mantener una racha de dispositivos excelentes, que no decepcionan. Algo difícil hoy en día, donde cada vez vemos más características estrella y funcionalidades que queremos ver en cualquier móvil.