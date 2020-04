Se filtran dos nuevos productos inalámbricos de Sonos

Tras el lanzamiento en septiembre de los Sonos One SL y Port, junto al aclamado Sonos Move (del que os dejamos una interesante review debajo), parece que Sonos vuelve a la fiesta. Y es que la firma de Santa Bárbara ha aprobado ya los test de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para dispositivos inalámbricos con dos nuevos productos, que tienen los nombres en clave: Sonos S19 (RM019) y Sonos S24 (RM024). ¡Todo apunta a que podríamos estar ante un anuncio inminente!

¿Qué podemos esperar?

Echando un vistazo al catálogo de Sonos podemos ver que los altavoces más antiguos, o por lo menos los que no han recibido actualizaciones recientemente, son Play:5, Playbase y Playbar, además del SUB que es un accesorio para potenciar los bajos. Todos estos modelos tienen además la particularidad de que son los únicos en el catálogo sin Alexa y Google Assistant integrados.

Repasemos el resultado de la certificación de FCC: Sonos S19 con BLE (Bluetooth Low Energy) y NFC, “Master Device”; y Sonos S24, mismas conectividades, “Client Device”. ¿Esto nos viene a decir que tenemos un controlador y un accesorio? Se me viene a la cabeza una pieza clave: Playbar – ¿tenemos una nueva barra de sonido premium para nuestros televisores en camino?

Tendría mucho sentido. Es el producto más antiguo de los que hay a la venta ahora mismo, tiene un procesador demasiado poco potente como para soportar las últimas tecnologías como AirPlay 2. Una renovación de Playbar con lo último en tecnología, asistentes de voz y unos altavoces satélites (que me apuesto algo a que son esos “Client Device” de los que habla la certificación) para crear un sistema envolvente 5.1 o incluso 7.1 sería todo un acierto – al hilo con los rumores de la próxima compatibilidad de Sonos con Dolby Atmos en la próxima actualización de software.

Entre otras de mis apuestas estarían los más que rumoreados auriculares de Sonos, con cancelación de ruido y conectividad Wi-Fi, con un concepto similar al del Sonos Move para usar dentro y fuera de casa; o una renovación del Sonos Play:5 con micrófonos y compatibilidad con asistentes de voz. En mi opinión, bastante menos probable.

Sonos S2: el nuevo sistema operativo de Sonos

Tras el lanzamiento del polémico programa Trade Up, con el que la compañía dejaba como pisapapeles dispositivos aún funcionales a cambio de un descuento de un 30% en nuevos productos, Sonos anunciaba a principios de año su nuevo sistema operativo: Sonos S2. Los modelos válidos para cambiar con Trade Up eran justo los altavoces y equipos no compatibles con el nuevo sistema operativo por cuestiones técnicas.

Sonos S2 llegará en junio a los altavoces, con una app renovada, mejoras en usabilidad y personalización y, quizá lo más importante, compatibilidad con música Hi-Res que es la gran cuestión pendiente del fabricante. Hasta ahora han utilizado un codec que hacía que los altavoces sonasen a una calidad parecida a la de un CD, pero teniendo en cuenta que tenemos servicios como Tidal que ofrecen una muy buena calidad era necesario este paso adelante.

Además, Sonos S2 podría dar la bienvenida a Dolby Atmos como sistema avanzado de cine en casa (Home-cinema). Esto es más bien una apuesta personal, pero tendría mucho sentido ver esa nueva barra de sonido “Master” y el resto de altavoces “Clients” como un sistema 5.1 / 7.1 avanzado con Dolby Atmos. ¡Flipas!

Sea como sea, aquí os lo contaremos en el primer momento 😉 ¡Stay tuned!