Así puedes usar el filtro de los africanos bailando con el ataud en Insragram

Lee este artículo en tu móvil para poder descargar el filtro.

El filtro del meme más popular del año por fin ha llegado a las historias de Instagram. Este efecto se ha vuelto muy popular durante las últimas horas en la red social, y seguramente ya lo has visto en algunos de tus seguidos. Así puedes descargar y utilizar el filtro de los africanos bailando con el ataud en Instagram.

Este filtro, creado por @Paulostoker se puede aplicar en las Instagram Stories como cualquier otro efecto, solo es necesario guardarlo y grabar un vídeo. Puedes descargarlo desde aquí. Te recomiendo que mires este artículo en tu móvil, ya que así se abrirá Instagram y podrás utilizarlo directamente. Pulsa en ‘Probar efecto’ o ‘Guardar’ para que se quede en tu galería.

Después, enfoca la cara y espera a que aparezca el efecto. Verás que la cara de las personas negras que protagonizan el meme cambian por la tuya. Grábate en vídeo.

No te preocupes si no escuchas el sonido cuando estás grabando la historia, después de grabar, en la vista previa, podrás escucharlo. No hace falta buscar la canción que suena en el meme. Antes de publicarlo puedes poner texto, mencionar o añadir un sticker.

El meme viral llega a Instagram

El efecto tiene una duración algo más larga de lo normal, de unos 30 segundos, por lo que puede ocupar hasta dos Stories. Si solo quieres subir una, haz clic en la miniatura de la segunda historia, en la parte inferior, y pulsa en el botón de la papelera.

Si lo has guardado, aparecerá en tu galería de efectos. Solo pulsa en las historias y desliza a la derecha o a la izquierda para buscar el efecto. En el caso de que no lo hayas guardado puedes utilizar el enlace de arriba para volver a descargarlo.

Es sin duda el efecto de la temporada, así que prepárate para verlo e todas las historias, ¿ya lo has probado?