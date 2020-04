Cómo tener dos meses gratis de Stadia Pro para una cuarentena más amena

Stadia, la plataforma de videojuegos de Google, lleva un tiempo en España. Este servicio tiene una suscripción premium que nos permite acceder a diferentes juegos de manera gratuita. Este plan, que también nos permite jugar a la máxima calidad, tiene un precio de unos 10 euros al mes. Pero la compañía ha decidido hacernos un regalo para que este encierro en casa por el coronavirus sea algo más ameno. Así puedes tener dos meses gratis con Stadia Pro.

Stadia Pro está disponible de forma gratuita durante dos meses para todo el mundo. Incluso para aquellos usuarios que ya tienen este plan mensual. Para tener estos dos meses gratis, simplemente tienes que registrarte en Stadia.com con tus datos. No te preocupes si te pide un método de pago, no tendrás que pagar nada hasta los dos meses siguientes. Si no quieres pagar, puedes cancelar la suscripción unos días antes.

Con Stadia Pro podremos jugar a 9 juegos de forma gratuita. Además, también nos permite comprar otros juegos en la tienda. Podremos jugar a estos juegos comprados incluso cuando nos demos de baja en el plan premium, ya que pasaremos al usuario basic.

Ya tengo Stadia Pro, ¿cómo consigo los dos meses gratis?

¿Qué pasa si tengo Stadia Pro? Google dice que todos los usuarios con un plan Pro no pagarán nada en los próximos dos meses. Eso sí, la compañía advierte que, con el fin de evitar el colapso en la red, durante este tiempo podremos jugar a un máximo de resolución a 1080p, en vez de 4K. Muchos usuarios apenas notarán la diferencia.

Podemos jugar a Stadia desde nuestro móvil o tablet, tanto en iOS como en Android. También podemos jugar en Chromecast o desde nuestro ordenador.