Cómo hacer un directo o Live en TikTok

TikToK es una de las aplicaciones más populares del momento. La app nos permite ver y crear vídeos con diferentes efectos, opciones de edición, sonidos y más. En TikTok también podemos hacer directos, y si has llegado hasta aquí es porque no sabes cómo se retransmite en vivo. Te cuento los requisitos y cómo puedes hacer un Live.

La opción de directo en Tik Tok no está disponible para todo el mundo. Tienes que cumplir un único requisito: tener un mínimo de 1.000 seguidores. No hay un truco específico para llegar a esa cifra, pero como se trata de una aplicación con mucha interacción, con el simple hecho de subir vídeos originales y divertidos de forma constante conseguirás llegar a esa cifra.

Si cumples con este requisitos podrás hacer un vídeo en directo en tu cuenta de TikTok. Estos son los pasos que tienes que seguir. Entra en la app y pulsa en el botón ‘+’ que aparece en el centro. Cuando estés en la opción de grabación, pulsa en el botón derecho que dice ‘Live’, está en en la parte inferior. A continuación, pon un nombre a tu directo. Utiliza un título corto. No incluyas palabras inapropiadas o que estén vetadas, ya que si no no te dejará comenzar el Live.

También puedes seleccionar un filtro o añadir el efecto de ‘suavizar’. Cuando ya has seleccionado un título, pulsa en ‘Emitir en directo’ y la retransmisión comenzará. Todos los usuarios podrán unirse. Y si algún vídeo aparece en ‘Para Ti’, aparecerá un icono de ‘Live’. Los usuarios que se unan al directo en TikTok podrás escribirte mensajes o enviarte regalos.

¿Se puede ganar dinero haciendo directos en TikTok?

Sí es posible ganar algo de dinero con los Live en TikTok. Para ello, tendrás que tener una comunidad bastante grande, ya que es necesario para optar al ‘Programa Diamante’ o ‘Programa de regalos’. No es la app quien te paga por tus directos, sino tus seguidores. Los usuarios pueden comprar monedas en la red social. El mínimo de monedas que podemos canjear son 65, que equivalen a 1.09 euros. El máximo son 6607 monedas, que son unos 110 euros.

Después, podrán canjear estas monedas por regalos virtuales que se enviarán durante una retransmisión en vivo. Si estás haciendo el directo, recibirás estos regalos como diamantes. Cuando alcances los 100 diamantes podrás canjearlos por dólares y recibir el dinero en tu cuenta. El valor de los diamantes en dólares depende del país. TikTok permite un máximo de 1.000 dólares de beneficio a la semana.

Si quieres comprar monedas en TikTok, tienes que ir a tu cuenta, pulsar en los tres puntos que aparecen en la zona superior e ir a la opción que dice ‘Saldo’. Después, pulsa en ‘Recargar’ y escoge cuantas monedas quieres. Rellena un método de pago y confirma la operación.