Así será el nuevo notch del iPhone 12

Apple introdujo la muesca en la pantalla en el iPhone X. Es una forma de incluir un panel sin marcos, pero con la tecnología de un desbloqueo facial avanzado mediante sensores infrarrojos y una cámara para selfies, ya que con los marcos minímos no se puede incluir el Touch ID. Mientras que los fabricantes de móviles Android buscan la forma de minimizar la cámara en la pantalla, los iPhone 11 y 11 Pro también vienen con la misma muesca que veíamos en el iPhone X. Los mismos sensores mejorados y con una cámara selfie más avanzada. parece que esto cambiará en la próxima generación.

No, Apple no abandonará el notch. Este año no veremos cámara directamente en la pantalla, y tampoco sensores debajo del cristal. En este caso, la muesca de los iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max, será más pequeña. Para empezar, el altavoz se ubicará en la zona superior de esta muesca, lo que conseguirá recortarla en ancho, ya que estará ubicado casi en el marco. En el altavoz también estará el micrófono que vemos en los otros modelos de apple.

El notch contará con los mismos componentes de Face ID que vemos en los iPhone 11: sensor de infrarrojos, sensor de profundidad, de proximidad y de iluminación. También la cámara selfie y el proyector de puntos.

Con esta nueva muesca conseguiremos mayor aprovechamiento en la zona de las notificaciones e iconos de redes, batería y WiFi. Sin embargo, parece que el iPhone 12 no minimizará los cantos que rodean la pantalla. Es más, en el esquema parecen ser más gruesos por culpa del altavoz en la zona superior. Tendremos que esperar a futuras filtraciones para comprobarlo.

Personalmente, prefiero tener una muesca más compacta con un Face ID que funcione bien, como en las anteriores versiones. Aunque me hubiese gustado ver una renovación mayor en este aspecto, con un Touch ID bajo la pantalla. O bien, un lector en el lateral con marcos mínimos.