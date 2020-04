Apple y Google colaboran en un proyecto para luchar contra el coronavirus

Es poco común ver a dos compañías, que encima son competencia, colaborar en proyectos conjuntos. Pero Apple y Google se han unido para una buena causa: luchas contra el coronavirus. El proyecto consiste en un sistema que permitirá al usuario conocer si ha estado en contacto con un caso positivo de Covid-19. El objetivo es evitar la propagación.

Es probable que en algún momento hayas podido tener contacto con una persona contagiada. Tal vez, incluso no sea de tu entorno, pero sí has tenido un contacto estrecho. Por ejemplo, en una reunión. O incluso, has estado durante 10 minutos a su lado en el transporte público. De esta forma, y a través de la tecnología Bluetooth y un sistema similar al que usa Apple para la app ‘Buscar mi iPhone’, podrás saber si has estado cerca de un contagiado.

Este proyecto comenzará más adelante. Empezará el próximo mes de mayo con el primer paso. Consistirá en crear una API para que otros desarrolladores puedan incluir esta tecnología en las apps de salud de tu ciudad o estado. Además de permitir una compatibilidad con iOS y Android. El segundo paso es crear un sistema que permita localizar a los posibles casos de coronavirus y comprobar con qué personas han estado en contacto durante los últimos 14 días.

Así podrás saber si alguien cercano tiene el coronavirus

¿Cómo funciona este sistema de detección y aviso? Usa la tecnología Bluetooth. El dispositivo se sincronizará de forma automática con aquellos terminales que ha tenido cerca durante un periodo de tiempo de unos 15 minutos. Por supuesto, de forma anónima. Ni el usuario, ni Google y Apple, podrán acceder a los datos. El gobierno tampoco obtendrá información tuya. Si un usuario ha dado positivo por Covid-19, el sistema se encargará de emitir una alerta a todos los dispositivos que ha tenido cerca en los últimos 14 días.

“Todos en Apple y Google creemos que nunca ha habido un momento más importante para trabajar juntos y resolver uno de los problemas más importantes del mundo. A través de una estrecha cooperación y colaboración con desarrolladores, gobiernos e instituciones de salud pública, esperamos aprovechar el poder de la tecnología para ayudar a los países de todo el mundo a frenar la propagación de COVID-19 y acelerar el regreso de la vida cotidiana”.

Tanto Apple y Google aseguran que no se violará ninguna política de privacidad. En primer lugar, el sistema no detectará la localización de los terminales. Simplemente su rango. Es decir, la distancia entre unos y otros. Pero no podrán saber dónde has estado. Tampoco se podrá rastrear a una persona, ya que la transmisión dura 15 minutos entre dispositivos. Después de esos 15 minutos, el sistema dejará de “enlazar” los dispositivos, ya que ha superado el tiempo mínimo de posible contagio en el caso de que tenga el virus.

Además, esto funcionará si el usuario admite utilizar este servicio en su móvil. Si la persona que ha dado positivo por Covid-19 no quiere que se le identifique en el servicio a través de la app de su centro de salud, no se contará. Sin embargo, es importante destacar que los datos serán anónimos y permitir el aviso hará que muchos usuarios puedan tomar precauciones para evitar la propagación.

Tu móvil no te dirá quién ha dado positivo. Solo aparecerá un aviso diciendo que has estado en contacto con un caso de Covid-19.

Más información: Apple | Google.