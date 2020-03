Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro: características, precio y dónde comprar

Solo han pasado 24 horas desde que Huawei lanzó la serie P40, y ya se ha presentado su principal competidor: el Xiaomi Mi 10. Este móvil de gama alta se iba a anunciar el pasado 27 de febrero, durante el Mobile World Congress. Sin embargo, la cancelación del congreso hizo a Xiaomi posponer el lanzamiento hasta hoy. Por fin conocemos todas las características y su precio y disponibilidad en España.

Los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro ya se anunciaron en China, pero ahora llega de forma global, con un precio para España y ligeras modificaciones en la memoria RAM y almacenamiento. Eso sí, en aspecto físico no hay diferencias: una trasera de cristal con un módulo de cuádruple cámara en la zona superior. En el frontal, una pantalla de 6.67 pulgadas con marcos mínimos y una cámara directamente en la pantalla.

Los Mi 10 y Mi 10 Pro cuentan con unos marcos de aluminio de 8.96mm. No hay novedades respecto a otras generaciones: botonera en la zona derecha y un USB C en la parte inferior, junto con el altavoz principal. Como es de esperar, no tenemos conector de auriculares.

Xiaomi Mi 10, características

Dimensiones y peso: 62,6 x 74,8 x 8,96 mm., 208 gramos

62,6 x 74,8 x 8,96 mm., 208 gramos Pantalla : AMOLED de 6.67” con resolución Full HD+ y 90 Hz

: AMOLED de 6.67” con resolución Full HD+ y 90 Hz Procesador : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM : 8 o 12 GB

: 8 o 12 GB Almacenamiento : 128 o 256 GB

: 128 o 256 GB Cámara principal : 108 MP + 13 MP gran angular + 2 MP macro + 2 MP profundidad

: 108 MP + 13 MP gran angular + 2 MP macro + 2 MP profundidad Cámara frontal :

: Batería : 4.780 mAh con carga rápida de 30W y carga inalámbrica

: 4.780 mAh con carga rápida de 30W y carga inalámbrica Conectividad : WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS

: WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS Versión de Android : Android 10 con EMUI 11

: Android 10 con EMUI 11 Otros: USB C, lector de huellas dactilares en pantalla

El Xiaomi Mi 10 cuenta con un panel AMOLED de 6.67 pulgadas. Tiene una resolución Full HD+, y Xiaomi le ha añadido una tasa de refresco de 90 Hz para experimentar movimientos más fluidos. En cuanto al rendimiento, nos encontramos con un procesador Snapdragon 865, el último de la americana Qualcomm. Llega en una única versión de 8 GB de memoria RAM, pero con la posibilidad de escoger entre 128 o 256 GB de almacenamiento interno.

Sobre el apartado fotográfico, nos encontramos una lente principal de 108 megapíxeles. Es uno de los pocos terminales que tienen esta resolución. Una cámara así nos permite tomar fotografías con un nivel de detalle más elevado, sobre todo en zonas más alejadas. Puede ser útil a la hora de editar una fotografía o incluso imprimirla. La segunda cámara es un sensor ultra gran angular de 13 megapíxeles. La tercera y cuarta cámara tienen una resolución de 2 megapíxeles. Una está destinada a la fotografía macro. La otra lente es de profundidad.

Xiaomi Mi 10 Pro, características

Dimensiones y peso: 62,6 x 74,8 x 8,96 mm., 208 gramos

62,6 x 74,8 x 8,96 mm., 208 gramos Pantalla : AMOLED de 6.67” con resolución Full HD+ y 90 Hz

: AMOLED de 6.67” con resolución Full HD+ y 90 Hz Procesador : Qualcomm Snapdragon 865

: Qualcomm Snapdragon 865 RAM : 8 GB

: 8 GB Almacenamiento : 256 GB

: 256 GB Cámara principal : 108 MP + 20 MP gran angular +8 MP zoom 5x + 2 MP profundidad

: 108 MP + 20 MP gran angular +8 MP zoom 5x + 2 MP profundidad Cámara frontal :

: Batería : 4.500 mAh con carga rápida de 50W y carga inalámbrica

: 4.500 mAh con carga rápida de 50W y carga inalámbrica Conectividad : WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS

: WiFi, 4G y 5G, NFC, Bluetooth 5.0, GPS Versión de Android : Android 10 con EMUI 11

: Android 10 con EMUI 11 Otros: USB C, lector de huellas dactilares en pantalla

El Mi 10 Pro es una versión más vitaminada. En España llega con conectividad 5G. Además, con una cámara ligeramente mejorada. El sensor principal es el mismo, pero la cámara ultra gran angular sube hasta los 20 megapíxeles. Además, se cambia la lente macro por un teleobjetivo con zoom de 5x y resolución de 8 megapíxeles. Se mantiene la lente macro.

También vemos diferencias en la autonomía. La batería es algo más pequeña, de 4.500 mAh. Sin embargo, es mucho más potente: de 50W. Xiaomi dice que se puede cargar en menos de una hora. Además, incluye carga inalámbrica.

Precio y disponibilidad

Los Xiaomi Mi 10 y Mi 10 Pro salen a la venta a un precio algo elevado. El modelo más económico, del Mi 10, que incluye conectividad 5G, tiene un precio de 800 euros. Por otro lado, la única versión del Mi 10 Pro tiene un precio de 1.000 euros. Estas son todas las variantes.

Xiaomi MI 10 con 8 GB + 128 GB: 800 euros.

800 euros. Xiaomi Mi 10 con 8 GB + 256 GB: 900 euros.

900 euros. Xiaomi Mi 10 Pro con 8 GB + 256 GB: 1.000 euros.

En desarrollo…