Un mes con la Samsung Galaxy Tab S6, mi experiencia

El mercado de las tablets sigue en descenso, pese al buen trabajo que están haciendo las compañías para convertir estos dispositivos en verdaderas herramientas de productividad. Actualmente, hay tres fabricantes que dominan este mercado: Apple, Samsung y Huawei. SI me tuviese que quedar con una tablet para trabar, te diría que el iPad Pro. iPad OS ofrece muy buenas funciones, además de un sistema limpio y la posibilidad de trabajar con un teclado y un ratón Bluetooth. Pero Samsung también tiene una alternativa muy interesante: la Galaxy Tab S6. He podido probar esta tablet durante más de un mes. He trabajado y jugado con ella. En este análisis te cuento mi experiencia y opinión.

Diseño: acabados premium y marcos mínimos

Pese a que el iPad Pro sería mi dispositivo ideal para trabajar, yo vengo de un iPad Air. Es una tablet de 2019, pero con un diseño de hace más de cuatro años. Cambiar a la Galaxy Tab S6 ha sido una experiencia muy positivo para mí, sobre todo por su frontal. Tiene unos marcos muy bien aprovechados. Lo suficientemente finos para poder tener esa sensación ‘todo pantalla’, y lo suficientemente gruesos para poder sujetar la Galaxy Tab sin tocar la pantalla accidentalmente. La trasera me recuerda mucho al iPad Air: es de aluminio y sienta muy muy bien a la mano. Además, sus son muy finos y en general es bastante ligera.

En la trasera nos encontramos con el módulo de cámara, además de una hendidura para colocar el S Pen. De esta forma, el lápiz se acopla mediante un imán y podemos transportarlo sin que se nos pierda. Es una buena alternativa para llevarlo siempre junto a la tablet. El inconveniente es que la Tab S6 no queda lisa en una superficie plana, haciendo que tengamos que voltearla, con la pantalla hacia abajo.

En los marcos, que son de solo 5.7 milímetros de grosor, nos encontramos con la botonera de encendido y volumen en la zona derecha, así como la bandeja para la tarjeta SIM, en el caso de que adquiramos el modelo LTE. En la parte izquierda están los pines para acoplar el teclado, del que hablaré más adelante. También cuenta con cuatro altavoces firmados por AKG: dos en la parte superior y otros dos en la zona inferior. Zona inferior donde también tenemos el conector USB C. Al ser tan fina, perdemos el conector de auriculares.

Samsung Galaxy Tab S6, características

Dimensiones y peso: 244.5 x 159.5 x 5.7 mm, 240 gramos

244.5 x 159.5 x 5.7 mm, 240 gramos Pantalla : AMOLED de 10.5” con resolución QHD+ (2560 x 1600 píxeles)

: AMOLED de 10.5” con resolución QHD+ (2560 x 1600 píxeles) Procesador : Qualcomm Snapdragon 855

: Qualcomm Snapdragon 855 RAM : 6 / 8 GB

: 6 / 8 GB Almacenamiento : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Cámara principal : 13 megapíxeles + 5 MP cámara gran angular

: 13 megapíxeles + 5 MP cámara gran angular Cámara frontal : 8 megapíxeles

: 8 megapíxeles Batería : 7.040 mAh, 10 horas de autonomía

: 7.040 mAh, 10 horas de autonomía Conectividad : WI-FI, versión LTE, GPS, Bluetooth

: WI-FI, versión LTE, GPS, Bluetooth Versión de Android : Android 9.0 Pie con One UI

: Android 9.0 Pie con One UI Otros: USB C, S Pen, lector de huellas en pantalla

La pantalla de la Galaxy Tab S6

Comentaba que me ha gustado mucho que la Tab S6 tenga unos marcos en pantalla tan bien aprovechados. Pero más me gusta la resolución del panel. Hablamos de una pantalla Super AMOLED de 10.5 pulgadas con resolución QHD+, de 2560 x 1600 píxeles. Samsung nos permite cambiar la resolución desde los ajustes del sistema para ahorrar algo más de batería.

En máxima resolución, la pantalla es excelente. Es muy brillante, y los colores están muy bien interpretados. La nitidez del panel es sobresaliente y tiene unos muy buenos ángulos de visión. El brillo también es muy bueno, sobre todo en interiores. Se disfruta mucho viendo series o películas en la pantalla de esta Tab S6. Además, como tenemos un formato panorámico, el contenido filmado a un formato de 18:9 o más panorámico, se adapta muy bien, y hace que el panel tenga menos marco negro inutilizado.

Por supuesto, también tenemos diferentes opciones para adaptar el panel a nuestra vista. Podemos aplicar unos filtros de luz para tonos más amarillentos. Además de cambiar la tonalidad de los colores y los diferentes modos de pantalla.

Y su sonido

En el apartado de la pantalla también quiero hablar del sonido, ya que conjuntan muy muy bien. Contamos con cuatro altavoces AKG en estéreo, además de sonido Dolby (ojo, este viene desactivado por defecto y hay que activarlo en los ajustes). El sonido es espectacular. Se escucha a las mil maravillas. Volumen alto y sin distorsión, bajos correctos para un dispositivo de estas características y un volumen bajo muy bien adaptado.

El S Pen de la Galaxy Tab S6

La Samsung Galaxy Tab S6 tiene un S Pen parecido al del Galaxy Note 10. En este caso, con un tamaño más grande, parecido al de un bolígrafo convencional. Debido a su tamaño no se puede acoplar en el interior, como sí pasa en el Note 10. Sin embargo, sí podemos colocarlo en la parte trasera, donde también se cargará.

Este S Pen tiene funciones muy similares al Galaxy Note 10. Por supuesto, podemos escribir, y con una muy buena precisión. Su punta es tan fina, y el panel está tan bien adaptado, que parece que escribes sobre papel. Además, es sensible a la presión con 4096 niveles. Por lo tanto, si apretamos, el ancho de la letra aumentará. Además de esto también podemos realizar diferentes accesos directos, como hacer una captura de selección, crear GIFs y más.

También tenemos un botón en la zona frontal del lápiz, que funciona a través de Bluetooth. Con este botón podemos realizar diferentes acciones de productividad, como pasar diapositivas, controlar la reproducción o incluso hacer fotos a distancia. Lo cierto es que el S Pen funciona muy bien en la Galaxy Tab S6, y personalmente creo que un lápiz digital tiene mucho más sentido en una tablet que en un móvil.

Software: la Galaxy Tab S6 para trabajar

La Samsung Galaxy Tab S6 con su teclado oficial.

¿Cómo es la Samsung Galaxy Tab S6 para trabajo? Lo cierto es que es uno de los puntos más importantes de este dispositivo, y sobre todo gracias a Samsung Dex, la plataforma de productividad de Samsung. Con la Galaxy Tab S6 no necesitamos conectar ningún componente, solo acceder al modo Dex desde un acceso directo. Eso sí, yo he podido probar la funda con teclado, que se vende por separado.

Samsung Dex incorpora funciones muy interesantes para la productividad. One UI se convierte en un escritorio al más puro estilo de Windows 10. Podemos abrir apps en versión de escritorio, utilizar el navegador como en un PC y realizar diferentes tareas en multiventana de una manera muy práctica. Eso sí, la interfaz no es la más cómoda. Cuesta adaptarse y encontrar los menús, las opciones y los controles. Está todo más desordenado que con el modo convencional.

En la parte inferior encontramos una barra con los diferentes controles, así como las apps que tenemos abiertas. Desde ahí también podemos acceder a todas las aplicaciones. Algunas tienen una versión de escritorio, como si fuese un ordenador. Otras, en cambio, tienen la misma interfaz que en la versión normal. Las pestañas son bastante pequeñas, y podemos agrandarlas con solo pulsar un botón. Eso sí, no hay ninguna función que nos permite aplicar una ventana doble de forma rápida, como sí sucede en One UI.

Si conectamos la funda con teclado, podremos activar Samsung Dez a través de una tecla. Esta funda consta de dos piezas. Por un lado, el teclado, que se acopla a través de los pines de la parte lateral. Por otro, la cubierta trasera, que va imantada en la trasera y que se sujeta muy bien. Esta cubierta trasera tiene una especie de peana para apoyar la tablet en el ángulo que queramos. Además de una pequeña tapa para acoplar el S Pen.

El teclado es de estilo mecánico, y tiene un buen recorrido. Es como si fuese el de un portátil. Te adaptas rápidamente. Además, cuenta con diferentes accesos directos para realizar los controles más básicos. También cuenta con un trackpad. Personalmente, me parece demasiado pequeño y hace que sea un poco más complicado utilizar. En este caso lo mejor es conectar un ratón a través de Bluetoth o bien, utilizar el control táctil de la pantalla.

Rendimiento y autonomía, ¿sirve también para jugar?

Durante este mes de uso también he podido jugar y entretenerme con la Galaxy Tab S6. Cuenta con un procesador Snapdragon 855, uno de los chips más potentes del mercado. Además, hay dos opciones de compra. Por un lado, una versión con 128 GB de memoria interna y 6 GB de RAM. Por otro, una variante con 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM.

Mi unidad es la versión de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento interno. Más que suficiente para jugar a los juegos más potentes que podemos encontrar en Google Play; como PUBG, Asphalt, Fortnite y más. Consigue correr los juegos con una muy buena fluidez, y sin ningún tipo de LAG ni corte. Sucede lo mismo cuando navegamos por redes sociales o a través de internet. No hay ningún corte y las animaciones son completamente fluidas.

La batería de la Galaxy Tab S6

La Tab S6 tiene una batería de 7.040 mAh. Según Samsung, esta capacidad nos permite unas 15 horas de uso en reproducción de vídeo y unas 10 horas de navegación por internet. Parece que los datos son correctos. Esta tablet aguanta una jornada de trabajo perfectamente, con visualización de vídeos, instalación e aplicaciones, descargas, navegación por internet etc.

La Galaxy Tab S6 también cuenta con carga rápida de 15W. En una media hora podemos conseguir el 30 por ciento de carga. La carga completa se realiza en algo más de dos horas. Algo correcto teniendo en cuenta la gran capacidad de la batería.

Doble cámara principal

La Samsung Galaxy Tab S6 incluye una doble cámara principal, así como una sola para los selfies. Personalmente creo que tendría más sentido tener una doble cámara en la parte frontal. Sin embargo, no está nada mal que también se centren en el apartado fotográfico.

El sensor principal tiene una resolución de 13 megapíxeles. Las fotografías que conseguimos con este smartphone son buenas en cuanto a nitidez y detalle. La iluminación también es adecuada, aunque en interiores vemos algo más de ruido, como suele ser habitual. Por otra parte, la cámara gran angular de 5 megapíxeles, ofrece un ángulo mucho más amplio, pero la calidad empeora bastante. Personalmente, hubiese preferido tener un sensor 3D o ToF para poder realizar tareas de realidad aumentada, algo que tendría más sentido en este tablet.





Ultra gran angular

En cuanto a la cámara frontal, la lente de 8 megapíxeles también tiene una calidad más que decente para selfies y sobre todo, videollamadas. La aplicación de cámara es la que solemos ver en los terminales Galaxy, con un diseño muy intuitivo y una modos muy útiles.

Precio y conclusiones, ¿merece la pena?

Esta Galaxy Tab S6 se puede conseguir en diferentes versiones. Por un lado, tenemos la variante Wifi con 128 GB, que tiene un precio actual de unos 620 euros. También hay una versión de 256 GB por 100 euros más: 720 euros. Si queremos el modelo LTE tendremos que ir a por la opción de 256 GB, que tiene un coste de 800 euros. ¿Es recomendable esta Galaxy Tab S6?

Es sin duda, una de las mejores tablets Android que podemos encontrar en el mercado. Ofrece muy buenas prestaciones, con un procesador muy potente, un apartado fotográfico adecuado, buena autonomía y sobre todo, una muy buena pantalla. Sin embargo, depende del uso que le vayas a dar a este dispositivo. Si bien la Galaxy Tab S6 puede ser un producto enfocado a la productividad y trabajo, creo que destaca más en el apartado multimedia. Su pantalla es increíble, y el sonido es perfecto para reproducir series o películas o incluso jugar a juegos. Afortunadamente el procesador es más que suficiente para poder ejecutar hasta los juegos más pesados, como Fortnite, que es compatible con esta Galaxy Tab S6.

En cuanto a productividad, la tablet también hace un muy buen trabajo, sobre todo cuando está conectada a la funda con teclado que se vende por separado. Ofrece la posibilidad de activar Samsung Dex y navegar como si fuese un portátil, aunque la interfaz de Dex es algo confusa, y hubiese preferido una adaptación del software convencional. Es decir, que se aplicara un puntero a la interfaz del modo tablet y las versiones de escritorio de las diferentes apps, con la posibilidad de realizar pantallas divididas o ventanas flotantes, pero sin cambiar completamente la interfaz. Aun así, he de reconocer que me acabé acostumbrando y se puede sacar mucho provecho a Samsung Dex.

En definitiva, la Galaxy Tab S6 es una muy buena tablet, y una alternativa muy interesante al iPad Pro.