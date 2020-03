Los Samsung Galaxy S20 ya están a la venta: precio y dónde comprar

Samsung anunció los Galaxy S20, S20 Plus y S20 Ultra, el pasado mes de febrero. Después de unas semanas en reserva, ya se pueden comprar con envío inmediato. Te contamos cuál es el precio de las diferentes versiones y dónde podemos comprar los diferentes modelos.

Los Galaxy S20 llegan en diferentes variantes, y no solo de memoria RAM y almacenamiento. También hay versiones con 5G que tienen un sobrecoste de 100 euros. El modelo más barato es el Galaxy S20, con un precio de 909 euros. La versión más cara, el Galaxy S20 Ultra 5G que supera los 1.560 euros. Repasamos las diferentes versiones

Samsung Galaxy S20 128 GB: 909 euros.

909 euros. Samsung Galaxy S20 5G 128 GB: 1.100 euros.

Samsung Galaxy S20+ con 128 GB : 1.009 euros.

: 1.009 euros. Samsung Galaxy S20+ 5G con 128 GB: 1.109 euros.

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con 128 GB: 1.360 euros.

1.360 euros. Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con 512 GB: 1560 euros.

Los terminales se pueden comprar en la tienda online de Samsung, así como en comercios físicos de la marca. También están disponibles en Amazon. Puedes comprar aquí el Samsung Galaxy S20 | Galaxy S20+ | Galaxy S20 Ultra.

Los Galaxy S20 y 20+ comparten algunas de as especificaciones: como el procesador y memoria RAM. También la configuración de cámara, aunque en el modelo Plus cuenta con un sensor ToF para la profundidad de campo. El cambio también lo vemos en la pantalla: el Galaxy S20 monta un panel de 6.2”, mientras que el S20+ es de 6.7”. Ambos con resolución QHD+ y posibilidad de aplicar la pantalla a 120 Hz. En cuanto a la autonomía, son 4.000 mAh de batería en la versión normal y 4.500 en el modelo Plus.

El Samsung Galaxy S20 Ultra ya es más potene. Si bien incorpora el mismo procesador, llega con una configuración de RAM y almacenamiento más alta: 12 GB y 512 GB. También cambia la cámara principal, con resolución de 108 megapíxeles y un zoom digital de hasta 100x. La batería es este modelo es de 5.000 mAh y su pantalla, que también es AMOLED con resolución QHD+, es de 6.9 pulgadas. Por supuesto, con tasa de refresco de 190 Hz.